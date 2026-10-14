Fusillade au collège Lakanal d'Aubagne: le suspect préparait son plan depuis des mois... Ce qu'il a dit aux enquêteurs

Un collégien de 14 ans a ouvert le feu avec un fusil de chasse au collège Lakanal d'Aubagne, lundi 12 octobre. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et a précisé ses motivations, mais il a contesté la volonté de tuer ses cibles.

L'essentiel

En direct

14:49 - Des explications sur le "harcèlement" que le suspect dit avoir subi D'après les témoignages de plusieurs adolescents scolarisés au collège Lakanal rapportés par Le Figaro et Le Parisien, le suspect de la fusillade avait fait l'objet de plusieurs convocations par la direction de l'établissement pour des problèmes de disciplines. Il avait notamment fait l'objet d'un rapport d'incident qui aurait pu lui couter une exclusion et un prochain rendez-vous entre le principale et le père du suspect devait avoir lieu après que le collégien ait tenté de bloquer le collège en marge des mobilisations étudiantes. Des témoignages à prendre avec précautions, mais qui pourraient expliquer l'animosité du collégien envers le personnel du collège et correspondre au "harcèlement" qu'il dit avoir subi.

14:46 - Jadot critique la ligne et la candidature de Marine Tondelier pour le parti écologiste Yannick Jadot a fait savoir qu'il soutenait Raphaël Glucksmann à la présidentielle 2027, alors même que son parti a décidé de faire de Marine Tondelier la candidate écologiste. Le sénateur des verts a expliqué son choix au micro de RCF Notre-Dame en déclarant être "viscéralement attaché au projet européen, à la solidarité internationale, qui veut mettre en place la justice sociale et la révolution écologique". Des valeurs qui, selon lui, "ont forgé les succès de l'écologie politique" et ne sont plus suffisamment défendu par le parti écologiste. "C'est un problème de ligne politique : depuis trois ans sous la direction de Marine Tondelier, les écologistes ont perdu deux tiers de leurs électeurs. Marine Tondelier a cantonné le parti écolo au rôle de 'trait d'union des partis de gauche'. [...] Il ne faut pas se mettre sur le bas-côté pour faire une présidentielle à 1%", a ajouté le sénateur remettant en cause la ligne et la candidate de son parti.

14:30 - Le suspect de la fusillade à Aubagne précise ses motivations Durant sa garde à vue, le collégien est également revenu sur ses motivations. Il a expliqué avoir été motivé "par une volonté de vengeance en raison d’un harcèlement par ses professeurs et ses camarades, dont il ne s’était ouvert à personne", indique le Pnat. L'instance précise toutefois qu'à ce stade de l'enquête le harcèlement en question n'a pas été corroboré.

14:26 - Le collégien interpellé a reconnu avoir prémédité la fusillade Le collégien de 14 ans suspecté d'être l'auteur de la fusillade au collège Joseph Lakanal à Aubagne a reconnu "la matérialité des faits" durant sa garde à vue et a admis "avoir muri son projet depuis plusieurs mois", indique le Pnat dans un communiqué publié ce mercredi 14 octobre, confirmant l'hypothèse d'un acte prémédité. L'adolescent a cependant contesté "avoir voulu tuer les personnes ciblées", notamment le principal de l'établissement et une professeure. indique le parquet national antiterroriste (Pnat) dans un communiqué ce mercredi 14 octobre.

13/10/26 - 16:00 - Le suspect aurait dérobé l'arme ayant servi à la fusillade à son père Le collégien était armé d'un fusil de chasse durant la fusillade. L'arme semble appartenir à son père, un ancien militaire et ancien tireur sportif. Plusieurs fusils de chasse ont été trouvés au domicile familial durant la perquisition, mais se trouvaient dans un coffre verrouillé avec une clé comme prévu par la législation. D'après les premiers éléments de l'enquête et les première déclarations du suspect rapportées par BFMTV, ce dernier aurait dérobé la clé du coffre pour récupérer une des armes de son père.

13/10/26 - 15:49 - Le collégien aurait été plusieurs fois convoqué par la direction de l'établissement La piste d'une vengeance du suspect est évoquée, mais les cibles de celle-ci restent à déterminer. Le collégien a évoqué "le personnel" et le principal de l'établissement sans les présenter que des cibles précises. Il semble toutefois établi que le suspect ne visait pas les élèves. D'après les informations de Franceinfo, le collégien était un élève perturbateur, vivant mal sa scolarité et ayant déjà été convoqué à plusieurs reprises par la direction du collège. Un rendez-vous était d'ailleurs prévu entre l'établissement et le père de l'adolescent après que le suspect ait été vu en train de mettre des poubelles devant le collège pour tenter de le bloquer en marge de la mobilisation lycéenne.

13/10/26 - 15:38 - Ce que l'on sait du profil du suspect de la fusillade à Aubagne Le collégien interpellé et suspect de la fusillade du collège Joseph Lakanal à Aubagne est un élève de troisième scolarisé dans l'établissement. Il apparaît comme "renfermé" et ayant des "difficultés scolaires" selon les informations de BFMTV, mais ne posait pas de problèmes à l'école et n'était pas connu des services de police. Il est fait partie d'une famille "parfaitement insérée dans la société" et est le dernier d'une fratrie de trois enfants.

13/10/26 - 15:29 - Les victimes de la fusillade, dont le principal du collège, ont-elles été délibérément visées ? Si le suspect a fait part d'une animosité envers le principal du collège, lequel a été blessé durant la fusillade, les enquêteurs ne savent pas encore si le principal et la professeure du collège touchés ont été délibérément visées ou non.

13/10/26 - 15:18 - Le collégien évoque une "vengeance contre le personnel" du collège S'il dit regretté son geste, le collégien suspecté de la fusillade évoque aussi une "vengeance" contre le personnel du collège comme possible mobile. "Il a pu évoquer un certain mal-être au sein de son collège et dans sa vie personnelle. Il est assez confus dans ses propos et parle de vengeance contre le personnel de son collège", rapporte BFMTV. Le suspect aurait précisément fait mention du principal du collège qu'il "n'appréciait pas" à cause "de la façon" qu'il avait de s'adresser à lui. Pour l'heure, aucun élément de l'enquête ne permet d'établir que le suspect était victime de harcèlement au sein de son collège.

