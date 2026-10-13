Fusillade à Aubagne : qu'est-ce que la "True crime community", dans le viseur des enquêteurs ?

Au lendemain de la fusillade dans un collège à Aubagne, le parquet national terroriste s'est saisi de l'enquête, pointant "la probable adhésion à la mouvance True Crime Community (TCC)" du suspect.

Lundi 12 octobre, un adolescent de 14 ans est entré dans l'enceinte du collège Lakanal d'Aubagne avec un fusil de chasse. Il a tiré en direction de plusieurs membres du personnel éducatif, blessant le proviseur de l'établissement scolaire et une professeure. Au lendemain de la fusillade, le parquet national terroriste a envoyé un communiqué à plusieurs médias, dont Le Parisien, pour expliquer pourquoi il se saisissait de l'enquête.

"Les premières investigations réalisées, notamment l'exploitation des supports numériques du mineur, mettent en évidence la probable adhésion à la mouvance True Crime Community (TCC) ainsi que l'inscription de l'action criminelle intervenue au sein de son établissement scolaire dans cette idéologie", explique le Pnat. Ce dernier définit la mouvance True Crime Community comme "un écosystème de communautés numériques qui glorifie les auteurs de tuerie de masse et incite, dans certaines formes, au recours à la violence extrême".

"La volonté de tenir un statut, en se plaçant dans la lignée des assaillants"

En France, la fusillade d'Aubagne est le premier fait divers directement lié par les autorités à la mouvance True Crime Community. Jusqu'à maintenant, elle n'était que l'une des différentes composantes prises en considération par les autorités dans le parcours des suspects, souligne 20 Minutes. Mais à l'internationale, ce phénomène est loin d'être nouveau. En effet, on appelle aussi les membres de la TCC les "Columbiners", en référence à la tristement célèbre fusillade de Colombine qui avait fait 13 morts, 12 élèves et un professeur, le 20 avril 1999, dans ce lycée américain.

Auprès du Parisien, le chercheur spécialisé dans les questions de terrorisme et des tueries de masse, Alexandre Rodde explique que "dans la True Crime Community, on a des gens qui sont fascinés par la violence et l'esthétique de ces attaques-là, qu'ils essaient de reproduire parfois dans leur tenue". Mais surtout, l'expert insiste sur le fait qu'"il y a aussi la volonté de tenir un statut, en se plaçant dans la lignée des assaillants et donc d'être reconnu ensuite comme un des leurs".

Alors que le phénomène s'est étendu en Europe dans les années 2000, avec un coup d'accélérateur fin des années 2010 et encore davantage à l'occasion de la pandémie de Covid-19, il est désormais mondialisé et semble installé. Les individus échangent beaucoup entre eux en ligne, aux quatre coins du globe. Problème et pas des moindres, c'est qu'il apparaît que le passage à l'acte est vu au sein de cette communauté comme une véritable réussite sociale. En juin dernier, un rapport du Sénat établissant la montée en puissance des réseaux et mouvements masculinistes avait également établit la menace de la TCC sur le territoire français. Il déplorait à l'époque un "rajeunissement drastique des sujets porteurs de menace, un passage à l'acte plus rapide et une désensibilisation à la violence".