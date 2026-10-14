Le lycéen à la main arrachée à Lens voulait devenir menuisier, sa famille est "bouleversée"

La famille de l'adolescent de 15 ans grièvement blessé à la main après l'explosion d'une grenade policière à Lens a déposé une nouvelle plainte afin d'obtenir "une enquête sereine impartiale".

Le 5 octobre dernier, en marge de la mobilisation des lycéens, Evan, 15 ans, avait été grièvement blessé par l'explosion d'une grenade policière alors qu'il se trouvait devant son lycée à Lens. Une blessure qui a depuis entraîné l'amputation de sa main gauche et, avec, une remise en question complète de son avenir professionnel. En seconde professionnelle, Evan rêvait en effet de devenir menuisier, ce qui est désormais compromis. "La famille est bouleversée. Tous les projets futurs sont remis en question", a insisté l'avocat des proches d'Evan ce mercredi.

À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce 14 octobre, les proches du lycéen ont annoncé avoir déposé une nouvelle plainte, cette fois-ci pour "violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente". En se constituant partie civile, la famille d'Evan espère obtenir "une enquête sereine impartiale" et "connaître la vérité", a fait savoir ce mercredi Me Bertrand Wattez. Cette nouvelle plainte doit en effet permettre la saisine d'un juge d'instruction pour cette affaire ainsi qu'un procès devant les assises ou une cour criminelle.

La famille d'Evan dément le fait qu'il ait voulu ramasser la grenade

Dans cette affaire, le principal point d'achoppement réside dans le fait que plusieurs témoins affirment avoir vu Evan essayer de ramasser la grenade avant qu'elle n'explose. Un point que le lycéen et ses proches démentent fermement. Vendredi, le procureur avait en effet assuré que "l'ensemble des témoignages, […] à l'exception d'un seul, convergent" sur le fait que la grenade, qui avait été tirée de loin, avait "atterri au sol" avant que le lycéen ne s'en empare et qu'elle lui explose dans la main. Mais les proches d'Evan livrent une toute autre version. Ils affirment que le jeune homme avait l'intention de se rendre en cours ce jour-là, mais que face au blocage, il aurait eu l'idée de ramasser des débris des affrontements pour prouver à sa mère qu'il n'avait pas voulu sécher les cours, relaie RTL.

Les proches d'Evan dénoncent une "violence supplémentaire" après les accusations contre le lycéen. "On impute la responsabilité de ce drame à l'enfant victime. Le gamin doit se justifier au niveau de la grenade", a regretté mercredi son avocat, avant de rappeler que l'adolescent avait une main en moins et "une autre abîmée". Le conseil a par ailleurs pointé qu'Evan s'était fait arracher la main gauche alors qu'il est droitier. Et l'avocat de la famille de dénoncer, comme s'en fait l'écho Le Monde : "Nous avons été choqués de voir le parquet prendre fait et cause pour la version des policiers." Depuis le début de la mobilisation des lycéens, pas moins de 36 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, parmi lesquelles quatre portant sur des "blessures mutilantes" et six concernant des "blessures significatives", a détaillé mardi le ministre de l'Intérieur devant le Sénat.