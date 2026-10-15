Accident à l'entrée du tunnel sous la Manche : un train et un mini-bus impliqués, de nombreux blessés... ce que l'on sait
Un terrible accident survenu jeudi en fin d'après-midi à l'entrée du tunnel sous la Manche, côté français, a fait de nombreux blessés, donc au moins cinq graves. Un train et un mini-bus sont impliqués.
- Un grave accident impliquant un train de frêt et un mini-bus transportant des chauffeurs routiers, qui s'apprêtaient à traverser le tunnel sous la Manche, s'est produit ce jeudi 15 octobre, en fin d'après-midi, sur le site du Terminale transmanche, dans le Pas-de-Calais.
- Le bilan provisoire fait état de 19 blessés, dont cinq en urgence absolue. Aucun pronostic vital n'est toutefois engagé.
- De nombreux moyens de secours ont été dépêchés sur place. Ils ont été envoyés du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord. Parmi les secours, on compte le Samu, le Sdis, mais aussi un hélicoptère du Smur.
- Le trafic a été totalement interrompu entre le Royaume-Uni et la France et les deux derniers Eurostar qui devaient circuler ce soir ont été supprimés.
- La sous-préfète du Pas-de-Calais est sur place depuis 20h40. Une conférence de presse est prévue vers 22h30.
22:15 - Le trafic interrompu pour "de longues heures"
Le trafic a été interrompu dans les deux sens, pour "de longues heures", entre la France et le Royaume-Uni, a fait savoir la journaliste de TF1. Les deux derniers trains Eurostar, au départ de la gare du Nord à Paris et de la gare Saint-Pancras à Londres, ont été supprimés, confirme de son côté Eurostar.
22:02 - La sous-préfète sur place, un point presse prévu vers 22h30
La sous-préfète du Pas-de-Calais, Agathe Cury, est sur place depuis 20h40, relaie la journaliste de TF1. À noter qu'un point presse est prévu vers 22h30, devant le siège d'Eurotunnel.
21:53 - Pas de pronostic vital engagé
Selon les informations de La Voix du Nord, le pronostic vital des blessés, même ceux en état d'urgence, n'est engagé.
21:44 - Des chauffeurs routiers qui s'apprêtaient à traverser le tunnel sous la Manche, ce que l'on sait des blessés
Pour le moment, on sait peu de choses sur le profil des blessés. Il semblerait que ce soit les passagers du mini-bus. Selon les informations de La Voix du Nord, il s'agirait de chauffeurs routiers. Ils s'apprêtaient à traverser le tunnel sous la Manche.
21:36 - Des secours envoyés en nombre du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord
De nombreux moyens de secours ont été dépêchés sur place. Ils ont été envoyés du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord. Parmi les secours, on compte le Samu et le Sdis. Un hélicoptère du Smur a également été mobilisé.
21:25 - 19 blessés, dont cinq en urgence absolue
Pour le moment, le bilan est provisoire. Il est toutefois question de 19 blessés, touchés aux jambes et à la tête, selon TF1, qui précise que ces personnes vont devoir être désincarcérées. Cinq de ces 19 blessés se trouvent en urgence absolue.
21:14 - Un minibus couché à l'entrée du tunnel sous la Manche alors qu'un train de frêt arrivait
D'après les informations relayées par TF1, un mini-bus qui circulait avec des passagers à bord s'est couché à l'entrée du tunnel, exactement sur le passage à niveau. Un train de frêt, qui arrivait à ce moment-là, n'a rien pu faire pour stopper sa course et a percuté le véhicule.
21:02 - Grave accident entre un train et un mini-bus à l'entrée du tunnel sous la Manche
Un grave accident impliquant un train de frêt et un mini-bus transportant des passagers s'est produit ce jeudi 15 octobre, en fin d'après-midi, sur le site du Terminale transmanche, soit à l'entrée du tunnel sous la Manche, côté français.
Un grave accident impliquant un train de frêt et un mini-bus transportant des chauffeurs routiers s'est produit ce jeudi 15 octobre, en fin d'après-midi, sur le site du Terminale transmanche, soit à l'entrée du tunnel sous la Manche, côté français. Le premier bilan provisoire fait état de 19 blessés, dont cinq en état d'urgence.