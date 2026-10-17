Jean-Christophe Rufin : ce que l'on sait de la violente agression subie par le prix Goncourt

Le lauréat du prix Goncourt Jean-Christophe Rufin a été violemment agressé par trois individus, dans la soirée du jeudi 15 octobre.

"Ils ne m'ont laissé aucune chance". Selon les informations du Berry Républicain, Jean-Christophe Rufin a subi une agression, jeudi 15 octobre au soir, en raison d'un "différend lié à des nuisances sonores". "Vers 23 heures, des gens ont klaxonné longuement en bas de chez nous. Je suis descendu pratiquement en pyjama pour leur demander de faire moins de bruit. Quand j'ai voulu prendre en photo la plaque de leur voiture, ils m'ont lynché", a-t-il raconté auprès du quotidien régional.

En bas de son propre domicile, à Bourges (Cher), trois personnes lui ont porté un coup de bouteille sur la tête qui a provoqué une plaie au crâne de Jean-Christophe Rufin. Les agresseurs lui ont également dérobé son téléphone avant de prendre la fuite en voiture. "Je suis tombé au sol et ils m'ont tapé comme un ballon de football, à trois. Je pense qu'ils étaient alcoolisés", a expliqué le double lauréat du prix Goncourt qui a été hospitalisé au Centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges. Le Berry Républicain ajoute que Jean-Christophe Rufin a le nez cassé et souffre de vertiges. "J'ai la gueule d'un boxeur à la fin du dernier round", a résumé l'écrivain de 74 ans.

Une personne placée en garde à vue

La procureur de la République de Bourges, Céline Visiedo, a indiqué au Parisien qu'une enquête a été ouverte pour violences volontaires en réunion avec arme. À ce stade, les trois suspects sont toujours recherchés. Une personne a été placée en garde à vue vendredi soir, rapporte franceinfo.

Né le 28 juin 1952 à Bourges, Jean-Christophe Rufin s'est fait connaître en remportant deux fois le prix Goncourt : le premier en 1997 avec son roman L'Abyssin et le second en 2001 avec Rouge Brésil. Il a aussi été médecin et diplomate.