Chute mortelle de deux sœurs à Saint-Raphaël : une enquête ouverte

Deux jeunes filles âgées de 9 et 17 ans sont tombées d'un sentier côtier à Saint-Raphaël, dans le Var, et ont fini en mer. Si l'une d'elle a été sauvée, l'autre n'a pas survécu.

Une balade à l'issue tragique. Deux jeunes filles âgées de 9 et 17 ans et apparemment sœurs se trouvaient sur un sentier côtier à Saint-Raphaël, dans le Var, lorsqu'elles ont chuté et sont tombées dans la mer Méditerranée. Les faits se sont déroulés le lundi 19 octobre, vers 15h15, est rapporté dans un communiqué du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (Cross Med) ce mardi 20 octobre.

L'alerte sur la chute des deux jeunes filles a été émise le Service départemental d'incendie et de secours du Var (SDIS 83) et a aussitôt entrainé une intervention de la chaîne de secours maritime du Cross Med, mais aussi d'un dispositif de recherche et d'une équipe de secours terrestre. Un hélicoptère H160, des équipes de plongeurs du SDIS ainsi qu'une équipe de la Société Nationale de Sauvetage en Meront (SNSM) de Fréjus ont été dépêchés sur place.

L'intervention des secours a permis de sauver la plus jeune des victimes, l'enfant de 9 ans, qui a été prise en charge à l'hôpital et sort de cette chute indemne. En revanche, l'aînée de 17 ans, a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire. "Malgré les efforts de l'ensemble des intervenants, son décès [a été] constaté aux alentours de 17 heures par le médecin présent sur les lieux", indique le communiqué du Cross Med.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer précisément les causes de la mort de la jeune fille et ses circonstances, depuis sa chute sur le sentier côtier jusqu'à son repêchage en mer.

Dans un récent communiqué de presse, le préfet de la Méditerranée, Laurent Hermann, a souligné la hausse de 65 % du nombre d'accidents liés à la baignade durant l'été 2026 ainsi que le nombre d'interventions s'élevant à 196 opération entre le 1er mai et le 30 septembre.