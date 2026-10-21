Toulouse : quatre membres d'une même famille retrouvés morts, une piste privilégiée par les enquêteurs

A Toulouse, la police a découvert quatre membres d'une même famille décédées dans un domicile ce mercredi 21 octobre.

Un drame familial d'une grande violence a coûté la vie à quatre personnes à Toulouse, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre 2026. Les corps sans vie d'un enfant de deux ans, de sa mère et d'une sexagénaire ont été découverts à leur domicile, aux côtés de celui du père de famille. Les premiers éléments recueillis par les services de police orientent l'enquête vers un triple homicide commis par ce dernier, avant qu'il ne mette fin à ses jours, indique ce matin l'Agence France Presse.

L'alerte a été donnée dans la nuit de mardi à mercredi au sein d'un logement familial toulousain. À leur arrivée sur place, les forces de l'ordre et les secours ont constaté le décès des quatre personnes au sein de la même habitation. On sait que la femme sexagénaire était la grand-mère de l'enfant.

Le quatrième corps sans vie a été retrouvé dans les lieux, celui du père de famille. Selon les premières constatations médicales et policières, l'homme se serait donné la mort après avoir tué les trois autres occupants de l'appartement. Le logement a été immédiatement placé sous scellés pour permettre aux effectifs spécialisés de geler les lieux et de préserver les indices matériels.

La DCOS saisie par le parquet de Toulouse

Devant la gravité des faits et la nature criminelle de la scène, le parquet de Toulouse a ouvert une enquête judiciaire et confié la direction des investigations à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), le service d'investigation criminelle de la police nationale.

Les spécialistes de l'identité judiciaire ont été déployés pour réaliser les constatations techniques, analyser les trajectoires et relever les empreintes et traces biologiques. Des autopsies ainsi que des examens médico-légaux complets doivent être réalisés dans les prochaines heures afin d'établir avec précision la chronologie des faits, les causes exactes des décès et les modes opératoires utilisés par le père de famille.

Famille tuée à Toulouse : comprendre les motifs du passage à l'acte

À ce stade précoce des investigations, les circonstances et les motifs ayant mené à ce passage à l'acte restent à éclaircir. Les enquêteurs de la brigade criminelle devraient mener des auditions auprès des proches, de la famille élargie et du voisinage afin de cerner l'environnement quotidien du couple et de retracer les derniers jours des victimes.

Les policiers vont chercher notamment à déterminer si des signaux précurseurs avaient été observés, si des démarches de séparation étaient en cours ou si le foyer avait déjà fait l'objet de signalements pour violences intrafamiliales auprès de la justice ou des services d'assistance sociale.