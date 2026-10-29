Attentat raciste à Trappes : Kévin Tessier placé en détention provisoire, troublantes révélations sur le principal suspect

Kévin Tessier, 39 ans, a été mis en examen pour "assassinat et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et placé en détention provisoire ce jeudi 29 octobre, près d'une semaine après l'attentat raciste ayant fait huit victimes à Trappes et La Verrière.

Le suspect de l'attentat meurtrier de Trappes et La Verrière, Kévin Tessier, a été mis en examen ce jeudi 29 octobre, six jours après la fusillade. Les chefs d'accusation retenus sont "assassinat et tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste" avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis "à raison de l’appartenance vraie ou supposée des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée". L'homme était présenté devant un juge des libertés jeudi soir. Celui-ci a acté son placement en détention provisoire. La mesure était réclamée par le Parquet national antiterroriste (Pnat).

Le suspect a passé quatre jours en garde à vue entre le vendredi 23 et le mercredi 28 octobre. La procédure a été entrecoupée par des expertises psychiatriques menées entre samedi et lundi. Kévin Tessier a été entendu six reprises, a reconnu le caractère raciste de ses crimes ainsi que la préméditation de son geste, mais pas le caractère terroriste, a fait savoir Olivier Christen, procureur de la République antiterroriste en conférence de presse le 29 octobre. "Il admet n'avoir aucun "regret" et avoir "spécifiquement ciblé des personnes qui sont de type musulman ou africain, nord-africain, et choisit le lieu de son action, car je cite : 'Trappes est un repère d'islamistes'", a rapporté le procureur. L'enquête a révélé que l'attaque avait été minutieusement préparée : des armes et "éléments" d'armes ont été retrouvés au domicile du suspect. Elle a été menée avec une arme automatique de catégorie A, donc interdite, et plus précisément avec un vieux pistolet-mitrailleur de type Sten utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

La course meurtrière a fait un mort et sept blessés, dont quatre graves. Un homme de 26 ans, prénommé Pengo Bossio Wangi, est décédé et parmi les blessés figurent une fillette de 12 ans, touchée par huit balles, ainsi que plusieurs hommes, dont deux agents d’entretien atteints alors qu’ils nettoyaient une école de La Verrière. Trois personnes sont encore hospitalisées dont l'une avec un pronostic vital engagé, selon les dernières nouvelles.

Des tirs en rafale avant une interpellation

Le vendredi 23 octobre, vers 10 heures, le suspect à bord d'un véhicule avait tiré en rafales dans les villes de Trappes et La Verrière, dans les Yvelines. Cette course meurtrière a duré environ un quart d'heure avant que les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) interpellent le suspect à Coignières. Le meurtrier aurait tiré 128 munitions. Dans les minutes ayant suivi l'attaque à Trappes, le parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête de flagrance "assassinat" et "tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste", avec la circonstance de racisme, ainsi que pour "association de malfaiteurs terroriste".

Le principal suspect, Kévin Tessier, victime d'un malaise après son arrestation, n'a pu être entendu qu'à partir du samedi, mais a très vite reconnu être l'auteur de la fusillade. La garde à vue a ensuite été levée le dimanche 25 octobre pour que le suspect soit soumis à une expertise psychiatrique. L'homme a donc été "transféré à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police afin d’y être soumis à une période d’observation psychiatrique susceptible de durer 48 heures", avait indiqué le PNAT. Kévin Tessier a par ailleurs été soumis à des analyses toxicologiques ayant révélé la présence de "cocaïne dans son sang", mais également celle de "cannabis". Le suspect de l'attaque à Trappes a lui-même déclaré aux enquêteurs durant sa garde à vue être traité pour schizophrénie. Le procureur a toutefois précisé que le diagnostic de schizophrénie relevait "davantage d'une interprétation de l'intéressé", mais que "plusieurs molécules apparaissant cohérentes avec la prise des médicaments antipsychotiques et antidépresseurs".

Le lundi 26 octobre après-midi, la garde à vue du suspect a finalement repris. Lors d'une conférence de presse le 26 octobre Olivier Christen avait expliqué que le psychiatre qui a examiné le suspect a estimé qu'il "ne présentait pas de symptômes de décompensation aiguë, ni de signe direct ou indirect en faveur d'une activité hallucinatoire ou délirante", ni "de signes cliniques d'une pathologie aliénante, décompensée, justifiant une hospitalisation sous contrainte".

Qui est Kévin Tessier, le suspect de l'attaque à Trappes ?

L'homme interpellé et suspecté d'être l'auteur de l'attaque à Trappes se prénomme Kévin Tessier et est âgé de 39 ans. Originaire de Saint-Cyr-l'École et vivant à Plaisir, il est connu pour 13 mentions de délits de droit commun comme conduite sous l’emprise de l’alcool, vol, vol à l’étalage et stupéfiants et dont la dernière remonte à 2013. Il ne figure cependant pas dans les fichiers du renseignement territorial.

D'après les informations du Parisien, son parcours professionnel a été marqué par de petits emplois. Il travaillait plus récemment comme réparateur automobile et vivait seul dans un petit appartement de la résidence Brigitte, à Plaisir. Le suspect a, pour sa part, déclaré être célibataire, être en CDI depuis 5 ans et n'être sympathisant d'aucun parti politique. Ses voisins décrivent un homme discret, peu connu dans son immeuble, où il habitait pourtant depuis des années. Sur le plan émotionnel, ses proches décrivent un homme enclin à "des dérives identitaires faites d'idées racistes et assumées". Une source proche de sa famille confirme l'avoir déjà entendu souhaiter la victoire du Rassemblement national aux prochaines élections.

Le domicile du suspect a aussi été perquisitionné le jour du drame et sur place les agents du RAID et les démineurs ont découvert un appartement piégé par trois bouteilles de gaz et des fils électriques reliés à un minuteur. Selon une source policière, des billes d’acier, des clous, des munitions de 9 mm et des chargeurs d’arme automatique ont également été retrouvés dans l'appartement. Par ailleurs, un exemplaire de Mein Kampf a été retrouvé ainsi qu'une Bible et un Coran. Des autocollants ont aussi été retrouvés : 30 portaient la mention "Vive la France, RN, fier d'être français". Kévin Tessier a expliqué avoir dessiné ces autocollants et les avoir commandés en ligne.

Une attaque terroriste raciste à Trappes, les premières déclarations du suspect

Présenté comme "stoïque" et "très calme", le suspect aurait dans un premier temps livré des aveux froids sur l'attaque terroriste dont il reconnaît être l'auteur et ses motivations racistes. Il aurait expliqué avoir voulu viser les "Noirs" et les "Arabes" car il en avait "marre d'eux" et avoir voulu "venger les commerçants" pillés le 17 octobre lors des manifestations. Le passé militant du suspect soulève également des interrogations. Des photographies datant de 2018, relayées sur les réseaux sociaux, montrent un homme lui ressemblant lors d'actions du collectif Stop-Pub et de l'association France-Palestine Solidarité, dans les Yvelines. Il a indiqué qu'il avait, "à un certain moment de sa vie, infiltré les gauchistes".

La piste de l'attentat raciste avait été avancée avant les déclarations du suspect, notamment pour le maire de Trappes, Ali Rabeh, qui précisait dès vendredi que la victime décédée était "d'origine africaine" et que deux autres victimes étaient "d'origine maghrébine". L'édile a également indiqué que le suspect "avait envie de faire un carnage". D'autres déclarations ont appuyé l'hypothèse raciste comme les mots de la mère de la jeune fille blessée qui a indiqué à RTL que son enfant portait un foulard le jour de la fusillade.

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29/10/26 - 23:49 - Kévin Tessier, impliqué dans le milieu associatif local ? Il voulait simplement "infiltrer les gauchistes" Aux enquêteurs de la Sdat qui l'interrogeaient sur son implication dans le milieu associatif de son quartier passé un temps - participation à un clip de rap des jeunes du quartier, à une opération d'extinction des enseignes lumineuses ou encore, keffieh à la main, à un événement de l'Association France Palestine Solidarité -, Kevin Tessier s'est montré plutôt radical, affirmant avoir fréquenté le milieu associatif pour "infiltrer les gauchistes". 29/10/26 - 23:06 - Kevin Tessier mis en examen et placé en détention provisoire Suspecté d'avoir tué un Français et d'avoir blessé sept autres personnes, dont plusieurs sont d'origine maghrébine ou africaine, dans les Yvelines, et notamment à Trappes, Kevin Tessier a été mis en examen ce jeudi soir, soit près d'une semaine après le drame. Il a également été placé ce jour en détention provisoire, rapporte franceinfo. 29/10/26 - 22:04 - Un rassemblement contre le racisme et l'islamophobie organisé vendredi à Trappes Des milliers de personnes sont attendues vendredi à Trappes, une semaine après la fusillade qui a coûté la vie à une personne et en a blessé plusieurs autres. La municipalité a organisé un rassemblement contre le racisme et l'islamophobie. Le rendez-vous est prévu à 18 heures sur la place des Merisiers. "L'idée est de faire de ce moment un temps de recueillement, un temps de réconfort pour les familles des victimes, mais aussi de marquer le fait qu'il faut un sursaut dans notre pays", a expliqué le maire de Trappes, Ali Rabeh, dont franceinfo se fait l'écho. Plusieurs figures politiques de gauche sont attendues sur place, comme les candidats à la présidentielle Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. 29/10/26 - 21:05 - Quatre anciennes condamnations dans son casier judiciaire Connu pour son addiction aux stupéfiants, Kevin T. a également eu quelques ennuis avec la justice au début de l'âge adulte. Des faits de violences et/ou liés à sa consommation de stupéfiants lui ont été reprochés. Dans son casier judiciaire figuraient ainsi quatre anciennes condamnations, avant la fusillade à Trappes. 29/10/26 - 20:01 - Cette addiction dans laquelle Kevin T. est tombé à l'adolescence Il semble que c'est à l'adolescence que les choses ont commencé à mal tourner pour Kevin T., principal suspect dans la fusillade de Trappes. À partir de ses 13 ans, l'adolescent, qui semblait plutôt intégré et "peu isolé", a démarré une "forte consommation" de stupéfiants, a rapporté le parquet antiterroriste. Jusqu'à son passage à l'acte il y a une semaine, Kevin T. était toujours sous l'emprise de cette addiction, apprend-on. LIRE PLUS

Un homme a ouvert le feu avec une arme automatique à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, le vendredi 23 octobre 2026, vers 10 heures. Il a tiré depuis sa voiture sur des passants faisant un mort et cinq blessés. Il s'agit d'une attaque terroriste et raciste.