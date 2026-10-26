Attentat raciste à Trappes : le profil et les explications du suspect, la question du discernement posée

Kevin T., 39 ans, a été placé en garde à vue après l'attentat raciste ayant fait un mort et cinq blessé à Trappes et La Verrière vendredi. La procédure a été levée pour mener une expertise psychiatrique, mais avant cela le suspect est revenu sur la fusillade et ses motivations.

Un "périple meurtrier" raciste. C'est ce à quoi ont assisté plusieurs personnes le vendredi 23 octobre 2026, vers 10 heures, lorsqu'un un homme à bord d'un véhicule a tiré en rafales dans les villes de Trappes et La Verrière, dans les Yvelines. Cette course meurtrière a duré environ une quart d'heure avant que les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) interpelle le suspect à Coignières.

L'attaque, menée avec une arme automatique de catégorie A, donc interdite, et plus précisément avec un vieux un pistolet-mitrailleur de type Sten utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, a fait un mort et cinq blessés. Un homme de 26 ans, prénommé Pengo Bossio Wangi, est décédé et parmi les blessés figurent une fillette de 12 ans, touchée par huit balles et toujours considérée en "urgence absolue" samedi, et trois hommes âgés de 20, 29 et 49 ans, dont ne fillette de 12 ans, touchée par huit balles et toujours en "urgence absolue" samedi selon le PNAT, ainsi que plusieurs hommes, dont deux agents d’entretien atteints alors qu’ils nettoyaient une école de La Verrière.

Dans les minutes ayant suivi l'attaque à Trappes, le parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l'enquête et a ouvert une enquête de flagrance assassinat" et "tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste", avec la circonstance de racisme, ainsi que pour "association de malfaiteurs terroriste".

Qui est Kévin T., le suspect de l'attaque à Trappes ?

L'homme interpellé et suspecté d'être l'auteur de l'attaque à Trappes se prénomme Kévin T. et est âgé de 39 ans. Originaire de Saint-Cyr-l'École et vivant à Plaisir, il est connu pour 13 mentions de délits de droit commun comme conduite sous l’emprise de l’alcool, vol, vol à l’étalage et stupéfiants et dont la dernière remonte à 2013. Il ne figure cependant pas dans les fichiers du renseignement territorial. Il a été placé en garde à vue vendredi matin. Compte tenu de caractère terroriste de l'affaire, le procédure pour durer jusqu'à 96 heures.

L'homme, victime d'un malaise après son arrestation, n'a pu être entendu qu'à partir du samedi, mais a très vite reconnu être l'auteur de la fusillade. La garde à vue a ensuite été levée le dimanche 25 octobre pour que le suspect soit soumis à une expertise psychiatrique. L'homme a donc été "transféré à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police afin d’y être soumis à une période d’observation psychiatrique susceptible de durer 48 heures", a indiqué le PNAT. Kévin T. a par ailleurs été soumis à des analyse toxicologiques ayant révélé la présence de "cocaïne dans son sang", mais également celle de de cannabis", selon le PNAT.

Le suspect de l'attaque à Trappes a lui-même déclaré aux enquêteurs durant sa garde à vue être traité pour schizophrénie. L'expertise doit donc "permettre d’apprécier si son état de santé psychiatrique est compatible avec la possibilité de poursuivre ses auditions" et de répondre à la question de la responsabilité du suspect. Ce dernier peut-il être jugé pénalement responsable de ses actes ou son discernement a-t-il été altéré ou aboli ? Si une altération du discernement peut être reconnue - ce n'est pas systématique - par les experts en raison de troubles psychiatriques, elle est l'exclue lorsqu'un individu ingère des substances psychotropes.

Le domicile du suspect a été perquisitionné vendredi et sur place les agents du RAID et les démineurs ont découvert un appartement piégé par trois bouteilles de gaz et des fils électriques reliés à un minuteur. Selon une source policière, des billes d’acier, des clous, des munitions de 9 mm et des chargeurs d’arme automatique ont également été retrouvés dans l'appartement. Par ailleurs, un exemplaire de Mein Kampf a été retrouvé.

Une attaque terroriste raciste à Trappes, les déclarations du suspect

Présenté comme "stoïque" et "très calme", le suspect a livré des aveux froids sur l'attaque terroriste dont il reconnaît être l'auteur et ses motivations racistes. Il a expliqué avoir voulu visé les "Noirs" et les "Arabes" car il en avait "marre d'eux" et avoir voulu "venger les commerçants" pillés le 17 octobre lors des manifestations.

La piste de l'attentat raciste avait été avancée avant les déclarations du suspect, notamment pour le maire de Trappes, Ali Rabeh, qui précisait dès vendredi que la victime décédée était "d'origine africaine" et que deux autres victimes étaient "d'origine maghrébine". L'édile a également indiqué que le suspect "avait envie de faire un carnage". D'autres déclarations ont appuyé l'hypothèse raciste comme les mots de la mère de la jeune fille blessée qui a indiqué à RTL que son enfant portait un foulard le jour de la fusillade. Le PNAT a également retenu la piste du crime raciste puisque les chefs d'accusation précisent que l'assassinat et les tentatives d'assassinat ont été commis "à raison de l'appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".

Plusieurs autorités ont réagi aux motivations apparente de l'attaque. L’Élysée dénonce un "attentat terroriste raciste", le maire de Trappes un attentat "probablement islamophobe" et Laurent Nuñez un "crime terroriste". Vendredi soir à Trappes, Emmanuel Macron a parlé d’un “tournant” et de “la première fois” qu’un acte terroriste planifié visait des Français en raison de leur couleur de peau ou de leur religion. Des responsables politiques, dont Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy, ainsi que le CRIF, lui ont rappelé les attentats antisémites et antichrétiens passés. L’Élysée a précisé que le président évoquait un attentat raciste fondé sur la couleur de peau, et Emmanuel Macron a assuré qu’”aucune douleur ne doit être hiérarchisée”. Samedi, Ali Rabeh a repris le mot de "tournant", et Bally Bagayoko (LFI) a reproché au chef de l’État de ne pas avoir "suffisamment agi" contre la montée de l’extrême droite.

Des proches du suspect placés en garde à vue

Le suspect de l'attaque à Trappes n'est pas le seul individu à avoir été placé en garde à vue. Quatre de ses proches, dont sa mère qui se serait présentée d’elle-même aux autorités, et son père, ont également été placés en garde à vue durant le week-end, selon le PNAT. Tous ont cependant été remis en liberté dans l’après-midi et dans la soirée du dimanche 25 octobre, a indiqué le PNAT.

Dernières mises à jour

16:50 - "Lorsque l’attentat émane de l’extrême droite, la question psychiatrique s’impose très vite" La décision de lever la garde à vue du suspect de l'attentat raciste à Trappes pour le soumettre à une expertise psychiatrique a fait réagir l'avocat de Pengo Bossio Wangi, le Français d'origine congolaise décédé lors de la fusillade. Me Yassine Bouzrou a pointé une "récurrence préoccupante" comme le rapporte Le Parisien : "Lorsque l’attentat émane de l’extrême droite, la question psychiatrique s’impose très vite - l’auteur serait forcément un déséquilibré", a-t-il déclaré regrettant que ces cas la question du discernement et donc de la responsabilité pénale soir systématique posée comme un réflexe. 16:06 - Le suspect de l'attentat raciste à Trappes atteint de schizophrénie depuis des années Le suspect de l'attentat raciste à Trappes souffre de schizophrénie depuis plusieurs années et bénéficie d’un traitement contre ce trouble a indiqué une source proche du dossier au Parisien ce lundi, confirmant les déclarations faites par Kévin T. aux enquêteurs durant sa garde à vue. Des expertises psychiatriques du suspect sont en cours pour permettre de préciser son profil et de trancher la question de la responsabilité pénale et des poursuites. 13:05 - Le suspect atteint de schizophrénie ? "Ça n'enlèvera pas le qualificatif d'attentat terroriste" Le ministre de l'Intérieur est revenu sur la fusillade de Trappes et la levée de la garde à vue du suspect pour raisons psychiatriques après que l'individu ait déclaré être traité pour schizophrénie. Laurent Nuñez a assuré affirme même si l'auteur de l'attaque est atteint de troubles psychiatriques, "ça ne change rien à la gravité de l'acte, au fait que ce soit un attentat terroriste raciste". "Ça n'enlèvera pas le qualificatif d'attentat terroriste, que les choses soient claires. Ça reste un individu mû par la haine, le racisme et il a tué pour ça. C'est du terrorisme", a tranché le ministre. Ce dernier a également attribué l'attaque à "l'ultradroite" : "C'est clair, net et précis". 12:56 - Les gardes à vue des quatre proches du suspect de la fusillade à Trappes levées Alors que quatre proches du suspect de l'attaque terroriste à Trappes et La Verrière, des membres de l'entourage familial et amical, ont été placés en garde à vue durant le week-end, les procédures "ont été levées dans l’après-midi et dans la soirée du dimanche 25 octobre", a indiqué le PNAT ce lundi. Parmi les individus figuraient le père et la mère du suspect.

Un homme a ouvert le feu avec une arme automatique à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, le vendredi 23 octobre 2026, vers 10 heures. Il a tiré depuis sa voiture sur des passants faisant un mort et cinq blessés. Il s'agit d'une attaque terroriste et raciste.