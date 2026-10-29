Attentat raciste à Trappes : la justification ahurissante de Kevin T. qui ne regrette rien... Son profil et ses déclarations

Kevin T., 39 ans, est présenté au juge en vue d'une potentielle mise en examen ce jeudi 29 octobre, après l'attentat raciste ayant fait un mort et sept blessés à Trappes et La Verrière vendredi 23 octobre. Il a admis le caractère raciste de ses crimes, mais pas terroriste.

Le suspect de l'attentat meurtrier de Trappes et La Verrière, Kevin T., a vu sa garde à vue être levée dans la nuit de ce mercredi à jeudi 29 octobre. Il a alors été transféré au tribunal judiciaire de Paris. Il va être présenté au juge avant une possible mise en examen, près d'une semaine après les faits. Son placement en détention provisoire a été requis par le parquet, a précisé ce jeudi 29 octobre lors d'une conférence de presse, Olivier Christen, procureur de la République antiterroriste. Le PNAT a ouvert une information judiciaire des chefs "d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" avec la circonstance que les faits ont été commis en "raison de l'appartenance vraie ou supposée des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".

Le suspect, entendu à six reprises, a reconnu le caractère raciste de ses crimes ainsi que la préméditation de son geste, mais pas le caractère terroriste. Il admet n'avoir aucun "regret" et avoir "spécifiquement ciblé des personnes qui sont de type musulman ou africain, nord-africain, et choisit le lieu de son action, car je cite : 'Trappes est un repère d'islamistes'", a rapporté le procureur. L'enquête a révélé que l'attaque avait été minutieusement préparée : des armes et "éléments" d'armes ont été retrouvés au domicile du suspect. Elle a été menée avec une arme automatique de catégorie A, donc interdite, et plus précisément avec un vieux pistolet-mitrailleur de type Sten utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

La course meurtrière a fait un mort et sept blessés, dont quatre graves. Un homme de 26 ans, prénommé Pengo Bossio Wangi, est décédé et parmi les blessés figurent une fillette de 12 ans, touchée par huit balles, ainsi que plusieurs hommes, dont deux agents d’entretien atteints alors qu’ils nettoyaient une école de La Verrière. Trois personnes sont encore hospitalisées dont l'une avec un pronostic vital engagé, selon les dernières nouvelles.

Des tirs en rafale avant une interpellation

Le vendredi 23 octobre, vers 10 heures, le suspect à bord d'un véhicule avait tiré en rafales dans les villes de Trappes et La Verrière, dans les Yvelines. Cette course meurtrière a duré environ un quart d'heure avant que les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) interpellent le suspect à Coignières. Le meurtrier aurait tiré 128 munitions. Dans les minutes ayant suivi l'attaque à Trappes, le parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête de flagrance "assassinat" et "tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste", avec la circonstance de racisme, ainsi que pour "association de malfaiteurs terroriste".

Le principal suspect, Kévin T., victime d'un malaise après son arrestation, n'a pu être entendu qu'à partir du samedi, mais a très vite reconnu être l'auteur de la fusillade. La garde à vue a ensuite été levée le dimanche 25 octobre pour que le suspect soit soumis à une expertise psychiatrique. L'homme a donc été "transféré à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police afin d’y être soumis à une période d’observation psychiatrique susceptible de durer 48 heures", avait indiqué le PNAT. Kévin T. a par ailleurs été soumis à des analyses toxicologiques ayant révélé la présence de "cocaïne dans son sang", mais également celle de "cannabis". Le suspect de l'attaque à Trappes a lui-même déclaré aux enquêteurs durant sa garde à vue être traité pour schizophrénie. Le procureur a toutefois précisé que le diagnostic de schizophrénie relevait "davantage d'une interprétation de l'intéressé", mais que "plusieurs molécules apparaissant cohérentes avec la prise des médicaments antipsychotiques et antidépresseurs".

Le lundi 26 octobre après-midi, la garde à vue du suspect a finalement repris. Lors d'une conférence de presse le 26 octobre Olivier Christen avait expliqué que le psychiatre qui a examiné le suspect a estimé qu'il "ne présentait pas de symptômes de décompensation aiguë, ni de signe direct ou indirect en faveur d'une activité hallucinatoire ou délirante", ni "de signes cliniques d'une pathologie aliénante, décompensée, justifiant une hospitalisation sous contrainte".

Qui est Kévin T., le suspect de l'attaque à Trappes ?

L'homme interpellé et suspecté d'être l'auteur de l'attaque à Trappes se prénomme Kévin T. et est âgé de 39 ans. Originaire de Saint-Cyr-l'École et vivant à Plaisir, il est connu pour 13 mentions de délits de droit commun comme conduite sous l’emprise de l’alcool, vol, vol à l’étalage et stupéfiants et dont la dernière remonte à 2013. Il ne figure cependant pas dans les fichiers du renseignement territorial.

D'après les informations du Parisien, son parcours professionnel a été marqué par de petits emplois. Il travaillait plus récemment comme réparateur automobile et vivait seul dans un petit appartement de la résidence Brigitte, à Plaisir. Le suspect a, pour sa part, déclaré être célibataire, être en CDI depuis 5 ans et n'être sympathisant d'aucun parti politique. Ses voisins décrivent un homme discret, peu connu dans son immeuble, où il habitait pourtant depuis des années. Sur le plan émotionnel, ses proches décrivent un homme enclin à "des dérives identitaires faites d'idées racistes et assumées". Une source proche de sa famille confirme l'avoir déjà entendu souhaiter la victoire du Rassemblement national aux prochaines élections.

Le domicile du suspect a aussi été perquisitionné le jour du drame et sur place les agents du RAID et les démineurs ont découvert un appartement piégé par trois bouteilles de gaz et des fils électriques reliés à un minuteur. Selon une source policière, des billes d’acier, des clous, des munitions de 9 mm et des chargeurs d’arme automatique ont également été retrouvés dans l'appartement. Par ailleurs, un exemplaire de Mein Kampf a été retrouvé ainsi qu'une Bible et un Coran. Des autocollants ont aussi été retrouvés : 30 portaient la mention "Vive la France, RN, fier d'être français". Kevin T. a expliqué avoir dessiné ces autocollants et les avoir commandés en ligne.

Une attaque terroriste raciste à Trappes, les premières déclarations du suspect

Présenté comme "stoïque" et "très calme", le suspect aurait dans un premier temps livré des aveux froids sur l'attaque terroriste dont il reconnaît être l'auteur et ses motivations racistes. Il aurait expliqué avoir voulu viser les "Noirs" et les "Arabes" car il en avait "marre d'eux" et avoir voulu "venger les commerçants" pillés le 17 octobre lors des manifestations. Le passé militant du suspect soulève également des interrogations. Des photographies datant de 2018, relayées sur les réseaux sociaux, montrent un homme lui ressemblant lors d'actions du collectif Stop-Pub et de l'association France-Palestine Solidarité, dans les Yvelines. Il a indiqué qu'il avait, "à un certain moment de sa vie, infiltré les gauchistes".

La piste de l'attentat raciste avait été avancée avant les déclarations du suspect, notamment pour le maire de Trappes, Ali Rabeh, qui précisait dès vendredi que la victime décédée était "d'origine africaine" et que deux autres victimes étaient "d'origine maghrébine". L'édile a également indiqué que le suspect "avait envie de faire un carnage". D'autres déclarations ont appuyé l'hypothèse raciste comme les mots de la mère de la jeune fille blessée qui a indiqué à RTL que son enfant portait un foulard le jour de la fusillade.

Dernières mises à jour

12:31 - Une enquête d'ampleur Dans le cadre de l'enquête, 111 victimes ou témoins ont été entendus. 370 scellés ont été recueillis et 74 téraoctets de vidéos ont été exploités. Des moyens considérables ont été déployés avec 47 fonctionnaires de police de la Sous-direction antiterroriste, 52 enquêteurs et techniciens de la Direction générale de la Sécurité intérieure et 52 fonctionnaires de police technique et scientifique de la police judiciaire des Yvelines. Il y a aussi eu des effectifs du RAID, de la brigade de recherche et l’intervention des forces terroristes de la Sdat et des agents du service national de la police scientifique d’Écully. Sept magistrats ont été à la tête des investigations. 12:08 - Pas de diagnostic de schizophrénie ? Kevin T avait évoqué durant sa garde à vue la schizophrénie. Il a expliqué être sous traitement médical depuis une hospitalisation en psychiatrie remontant à ses 25 ans. Le suspect a confirmé qu'il n'était pas en "rupture de traitement" au moment des faits. Des traces de cannabis et de cocaïne ont été retrouvées dans son sang, mais aussi "plusieurs molécules apparaissant cohérentes avec la prise des médicaments antipsychotiques et antidépresseurs". Cela n'exigeait pas pour autant une hospitalisation sous contrainte. Le procureur estime aussi que le diagnostic de schizophrénie relève "davantage d'une interprétation de l'intéressé". 11:40 - Une mise en examen imminente ? Kevin T. doit être présenté à des juges ce jeudi 29 octobre, en vue d'une mise en examen. Le procureur a précisé que son placement en détention provisoire a été requis. Les investigations se poursuivent en parallèle. 11:36 - Mein Kampf et des autocollants sur le RN retrouvés chez lui Lors de la perquisition au domicile du suspect, des armes ont été retrouvées ainsi que des chargeurs. Un Coran, une Bible ainsi que Mein Kampf s'y trouvaient également. Des autocollants ont aussi été retrouvés : 30 portaient la mention "Vive la France, RN, fier d'être français". Il a expliqué avoir dessiné ces autocollants et les avoir commandés en ligne. 11:21 - Comment se portent les victimes ? Près d'une semaine après l'attentat de Trappes, le bilan fait état d'un mort et sept blessés. Trois personnes sont encore hospitalisées selon Olivier Christen. Le pronostic vital de l'une d'elles est toujours engagé. LIRE PLUS

Un homme a ouvert le feu avec une arme automatique à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, le vendredi 23 octobre 2026, vers 10 heures. Il a tiré depuis sa voiture sur des passants faisant un mort et cinq blessés. Il s'agit d'une attaque terroriste et raciste.