Fusillade à Trappes et La Verrière : Kevin T., appartement piégé et enquête antiterroriste, ce que l'on sait du suspect

"Calme et stoïque" à son interpellation, Kevin T., 39 ans, est accusé d'avoir semé la mort à Trappes et La Verrière vendredi. Avant de passer à l'acte, il avait piégé son appartement. Ce que l'on sait de son profil et de l'enquête.

L'essentiel

Vendredi 23 octobre 2026, vers 10h, un tireur à bord d’un véhicule a fait feu à plusieurs reprises dans les communes de Trappes et La Verrière (Yvelines), lors d’une course meurtrière d’environ un quart d’heure. Il a été interpellé à 10h20 par la BAC à Coignières et placé en garde à vue.

L’attaque a fait un mort et cinq blessés, dont l’état n’était pas stabilisé selon le PNAT. La victime décédée est un homme de 26 ans, prénommé Pengo Bossio Wangi, originaire de Poissy et pratiquant amateur de MMA. Parmi les blessés figurent une jeune fille de 12 ans, “qui lutte pour survivre” selon Emmanuel Macron (son état serait “stabilisé” d’après le maire de La Verrière), et trois hommes de 20, 29 et 49 ans précise Le Monde.

Le suspect, Kevin T., né en 1987, originaire de Saint-Cyr-l’École, est connu pour 13 mentions de délits de droit commun, la dernière datant de 2013. Il est inconnu du renseignement territorial. Il était équipé d’une arme automatique de catégorie A et “avait envie de faire un carnage”, selon le maire de Trappes. Un pistolet-mitrailleur, des bombes lacrymogènes et des gants ont été retrouvés dans son véhicule. Son domicile de Plaisir, perquisitionné avec le RAID et les démineurs, était piégé par trois bouteilles de gaz et des fils électriques reliés à un minuteur. Le suspect n’avait pas encore été entendu vendredi soir. Un membre de sa famille proche a aussi été placé en garde à vue, selon Le Parisien sa mère, qui se serait présentée d’elle-même aux autorités.

Une autre personne a par ailleurs été placée en garde à vue vendredi après-midi. Il s'agirait, selon les informations du Parisien, de la mère de Kevin T qui se serait manifestée d'elle-même auprès des autorités après la fusillade.

Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour “assassinat” et “tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste”, avec la circonstance de racisme, ainsi que pour “association de malfaiteurs terroriste”. Aucune revendication n’est apparue et les motivations du suspect ne sont pas officiellement connues, mais l’Élysée dénonce un “attentat terroriste raciste”, le maire de Trappes un attentat “probablement islamophobe” et Laurent Nuñez un “crime terroriste”.

Vendredi soir à Trappes, Emmanuel Macron a parlé d’un “tournant” et de “la première fois” qu’un acte terroriste planifié visait des Français en raison de leur couleur de peau ou de leur religion. Des responsables politiques, dont Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy, ainsi que le CRIF, lui ont rappelé les attentats antisémites et antichrétiens passés. L’Élysée a précisé que le président évoquait un attentat raciste fondé sur la couleur de peau, et Emmanuel Macron a assuré qu’”aucune douleur ne doit être hiérarchisée”. Les candidats à la présidentielle ont, eux, condamné un acte “barbare”.

En direct

09:52 - Un innocent identifié à tort sur les réseaux sociaux Après l’attaque meurtrière à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, des internautes et plusieurs comptes d’actualité ont diffusé les photos et l’identité d’un homme présenté à tort comme le suspect, révèle Libération. Cet homonyme de Kevin T., qui n’est pas la personne placée en garde à vue, a vu sa vie privée et celle de ses proches exposées en ligne, avec notamment des commentaires menaçants visant un membre de sa famille. 09:33 - La mère du suspect placée en garde à vue La mère du suspect de l'attaque qualifiée de terroriste et raciste à Trappes et La Verrière (Yvelines) a été placée en garde à vue vendredi soir, quelques heures après les faits, a appris BFMTV . Son fils est soupçonné d'avoir ouvert le feu à l'arme automatique dans les rues des deux communes vendredi matin. Un homme a été tué et cinq personnes ont été grièvement blessées. 23/10/26 - 23:54 - Dans quel état était Kevin T au moment de son interpellation ? FIN DU DIRECT - Lors de la visite d'Emmanuel Macron à Trappes ce soir, un policier a expliqué qu'avec ses collègues, ils venaient tout juste de commencer leur service lorsqu'ils ont dû procéder à l'interpellation de Kevin T et mettre fin à son périple meurtrier. "Il était très calme, stoïque, et s’est rendu tout de suite", a-t-il confié au Parisien. 23/10/26 - 23:34 - Le président du Crif apporte son soutien "sans réserve" aux victimes de Trappes, mais recadre Emmanuel Macron Si les institutions musulmanes françaises ont beaucoup réagi à l'attaque de Trappes ce vendredi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi, a aussi apporté tout son soutien aux victimes et à leurs proches. "En République, il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes du terrorisme. Hier comme aujourd'hui, nous ferons face ensemble à la haine qui veut diviser les Français et abattre la République", a-t-il déclaré. "Tuer un Français pour sa couleur de peau ou sa religion supposée, c'est attaquer la République toute entière. Nous sommes tous aux côtés des victimes, sans réserve", a assuré Yonathan Arfi qui a toutefois tenu à faire un point sur une annonce d'Emmanuel Macron survenue un peu plus tôt dans la soirée. Depuis Trappes, le président avait déclaré que c'était "la première fois qu’un acte terroriste tue nos compatriotes, nos enfants, en raison de leur couleur de peau ou de la religion qu’on leur donne". Et Yonathan Arfi d'énumérer le cas du père Hamel, les victimes de l'Hypercacher ou encore de Toulouse. Un peu plus tard dans la soirée, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos dans un post X. "Je veux aussi rappeler une vérité essentielle et éviter toute polémique : notre pays a connu, ces dernières années, des attentats qui ont frappé des chrétiens parce qu’ils étaient chrétiens et des juifs parce qu’ils étaient juifs. Aucune de ces victimes ne doit être oubliée. Aucune douleur ne doit être hiérarchisée", a-t-il répondu à Yonathan Arfi sans le citer, avant d'insister : "Et je veux que rien, ce soir, ne vienne ajouter à la peine des familles, à la tristesse du pays et au recueillement de la nation." Ce soir, le coeur de tous les Français saigne pour les victimes de l'insupportable attentat raciste de Trappes et La Verrière. Tuer un Français pour sa couleur de peau ou sa religion supposée, c'est attaquer la République toute entière. Nous sommes tous aux côtés des victimes, sans réserve. C'est précisément parce que cette unité est sacrée qu'une déclaration du Président de la République oblige à une mise au point. Car ce n'est malheureusement pas "la première fois quun acte terroriste tue nos compatriotes, nos enfants, en raison de leur couleur de peau ou de la religion quon leur donne". Au nom des victimes de Trappes et de celles qui les ont précédées, nous pensons ce soir à toutes ces vies brisées. Au Père Jacques Hamel, égorgé en 2016 dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. A Jonathan, Gabriel et Arié Sandler ainsi quà Myriam Monsonego, assassinés en 2012 à l'école Ozar Hatorah à Toulouse. Nous noublions pas les 4 victimes assassinées à l'Hypercacher en 2015 et les 3 victimes de l'attentat contre la basilique de Nice en 2020. Ils ont tous été visés par le terrorisme motivé par cette haine de l'autre en raison de leurs origines ou de leur religion, cette haine de l'autre qui a encore frappé aujourdhui à Trappes. Cette déclaration du Président de la République mérite un correctif. En République, il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes du terrorisme. Hier comme aujourd'hui, nous ferons face ensemble à la haine qui veut diviser les Français et abattre la République. — Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) October 23, 2026 23/10/26 - 23:16 - "La Grande Mosquée de Paris est profondément bouleversée par l'attaque terroriste" Quelques heures après la fusillade à Trappes, la Grande Mosquée de Paris s'est dite "profondément bouleversée par l'attaque terroriste" sur X. Selon l'institution, si la motivation terroriste est confirmée par l'enquête, "elle nous rappellera tragiquement jusqu’où peut conduire la banalisation des discours de haine qui stigmatisent, déshumanisent, divisent notre société et finissent par légitimer l’inacceptable". Et d'ajouter : "Cette accoutumance dangereuse à la haine commence par les mots, empoisonne les esprits, pour finir désormais dans le sang", avant d'insister : "En France, nul ne doit avoir à craindre pour sa vie en raison de son origine, de sa couleur de peau ou de sa religion, réelle ou supposée." 23/10/26 - 22:47 - Quel est le "périple meurtrier" de Kevin T ? Vendredi en début de soirée, le parquet national antiterroriste est revenu plus en détail sur le "périple meurtrier" de Kevin T. Tout a donc commencé vers 10 heures, à Trappes. Il a dans un premier temps fait feu depuis son véhicule, avant de tirer cette fois en direction de la Maison de la Santé, ne faisant alors aucun blessé. Puis, il a tiré en direction d'un homme qui se trouvait dans un square. Dans la foulée, il s'est rendu à une station-service, où il a blessé deux personnes. Poursuivant sa route en voiture, il a ensuite blessé deux personnes au niveau d'une pharmacie. Sa dernière victime a été faite à La Verrière. Kevin T. a été interpellé à 10h20, soit vingt minutes après le début de son périple meurtrier. Il se trouvait alors à Coignières. 23/10/26 - 22:32 - Après l'attentat de Trappes, l'extrême droite pointée du doigt Il n'y a pas que les membres de l'exécutif qui pointent ce soir le Rassemblement national et ses discours racistes et de haine après l'attaque à Trappes. Le maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a, lui, très clairement fait le lien entre les discours du RN et le drame du jour. "Voici les discours qui entraînent les conséquences désastreuses que nous vivons aujourd’hui", a écrit l'édile dionysien, en commentaire d'un post X de Jordan Bardella, dans lequel le patron du RN déclarait notamment que "Trappe est une République islamique en miniature". Voici les discours qui entraînent les conséquences désastreuses que nous vivons aujourdhui. Aujourdhui cest toute la France qui est endeuillée. Nous refusons la haine et la division. La République doit se tenir debout. — Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) October 23, 2026 23/10/26 - 22:15 - "La justice se devra d’être implacable", estime Marine Le Pen Alors que de nombreuses voix s'élèvent contre le racisme et les idées véhiculées par l'extrême droite, dont le Rassemblement national, après l'attentat terroriste raciste à Trappes, les personnalités politiques d'extrême droite tentent de réagir comme elles le peuvent au drame qui endeuille la France ce vendredi. Après Jordan Bardella, Marine Le Pen s'est ainsi contentée de reprendre les faits énoncés sur X : "Les premiers éléments de l’enquête sur l’assassinat et les tentatives d’assassinat de Trappes révèlent un acte criminel de nature terroriste aggravé par le mobile abject du racisme", relève-t-elle, avant de commenter sobrement : "La justice se devra d’être implacable."

Un homme a ouvert le feu avec une arme automatique à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, ce vendredi 23 octobre 2026, vers 10 heures. Il a tiré depuis sa voiture sur des passants faisant un mort et au moins quatre blessés selon le bilan communiqué par le Premier ministre sur X. Une jeune fille de 12 ans dont "l'état s'est stabilisé" et deux hommes âgés de 29 et 49 ans, transportés dans deux hôpitaux différents, figurent parmi les blessés selon les déclarations du maire de La Verrière à BFMTV.

Le suspect de la fusillade a été interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) et placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 39 ans et connu des services de police pour des faits anciens selon les informations d'Actu 17 et du Parisien.

Selon les informations du Figaro, le suspect serait identifié comme étant Kevin T., un homme "originaire de Saint-Cyr-l’École et connu pour des faits de délinquance sans que l’on en sache davantage à ce stade". Ses motivations sont encore inconnues, mais selon les information du Figaro, la piste d’un règlement de comptes "semble toutefois peu probable dans la mesure où les victimes paraissent avoir été choisies au hasard et alors que les scènes de crimes sont multiples et distantes parfois de plusieurs kilomètres".

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé se saisir de l'affaire et a ouvert une enquête de flagrance pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste", détention d'arme de catégorie A et "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes".

"Ce vendredi matin, un individu a tiré depuis son véhicule sur plusieurs personnes croisées sur son chemin, à Trappes et à La Verrière", écrit le maire de Trappes, Ali Rabeh, sur Facebook. "Nous déplorons à ce stade le décès d'une victime. L'auteur présumé des tirs a été interpellé par les forces de police. J'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de la personne décédée, ainsi que tout mon soutien aux autres victimes. Je tiens à saluer l'intervention des forces de l'ordre et des services de secours."