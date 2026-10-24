Fusillade à Trappes et La Verrière : la piste de l'attentat raciste se précise, qui est Kevin T., le suspect ?

"Calme et stoïque" lors de son interpellation, Kevin T., 39 ans, est soupçonné d'avoir tué une personne et blessé cinq autres à Trappes et La Verrière vendredi. Avant l'attaque, il avait piégé son appartement. Ce que l'on sait de son profil et de l'enquête.

L'essentiel

Vendredi 23 octobre 2026, vers 10h, un tireur à bord d’un véhicule a fait feu à plusieurs reprises dans les communes de Trappes et La Verrière (Yvelines), lors d’une course meurtrière d’environ un quart d’heure. Il a été interpellé à 10h20 par la BAC à Coignières et placé en garde à vue.

L’attaque a fait un mort et cinq blessés, dont l’état n’était pas stabilisé selon le PNAT. La victime décédée est un homme de 26 ans, prénommé Pengo Bossio Wangi, originaire de Poissy et pratiquant amateur de MMA. Parmi les blessés figurent une jeune fille de 12 ans, “qui lutte pour survivre” selon Emmanuel Macron (son état serait “stabilisé” d’après le maire de La Verrière), et trois hommes de 20, 29 et 49 ans précise Le Monde.

Le suspect, Kevin T., né en 1987, originaire de Saint-Cyr-l’École, est connu pour 13 mentions de délits de droit commun, la dernière datant de 2013. Il est inconnu du renseignement territorial. Il était équipé d’une arme automatique de catégorie A et “avait envie de faire un carnage”, selon le maire de Trappes. Un pistolet-mitrailleur, des bombes lacrymogènes et des gants ont été retrouvés dans son véhicule. Son domicile de Plaisir, perquisitionné avec le RAID et les démineurs, était piégé par trois bouteilles de gaz et des fils électriques reliés à un minuteur. Le suspect n’avait pas encore été entendu vendredi soir. Un membre de sa famille proche a aussi été placé en garde à vue, selon Le Parisien sa mère, qui se serait présentée d’elle-même aux autorités.

La garde à vue de Kevin T., soupçonné d’avoir tué un homme et blessé cinq personnes à Trappes et La Verrière, a été prolongée. Trois autres personnes de son entourage ont été placées en garde à vue à des fins de vérification. Au total, quatre proches du suspect, dont sa mère, sont entendus dans le cadre de l’enquête, selon le Parquet national antiterroriste.

Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour “assassinat” et “tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste”, avec la circonstance de racisme, ainsi que pour “association de malfaiteurs terroriste”. Aucune revendication n’est apparue et les motivations du suspect ne sont pas officiellement connues, mais l’Élysée dénonce un “attentat terroriste raciste”, le maire de Trappes un attentat “probablement islamophobe” et Laurent Nuñez un “crime terroriste”.

Vendredi soir à Trappes, Emmanuel Macron a parlé d’un “tournant” et de “la première fois” qu’un acte terroriste planifié visait des Français en raison de leur couleur de peau ou de leur religion. Des responsables politiques, dont Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy, ainsi que le CRIF, lui ont rappelé les attentats antisémites et antichrétiens passés. L’Élysée a précisé que le président évoquait un attentat raciste fondé sur la couleur de peau, et Emmanuel Macron a assuré qu’”aucune douleur ne doit être hiérarchisée”.

En direct

13:17 - Trois proches du suspect placés en garde à vue Trois personnes de l'entourage familial et amical de Kevin T., soupçonnés d'avoir tué un homme et blessé cinq autres personnes à Trappes et La Verrière, ont été placées en garde à vue, annonce le Parquet national antiterroriste rapporte Le Figaro. La mère du suspect, déjà placée en garde à vue après s'être présentée à la police, en fait partie. La garde à vue de Kevin T. a également été prolongée. 12:03 - Bally Bagayoko accuse Emmanuel Macron de ne pas avoir "suffisamment agi" Le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a dénoncé à Orléans un "énième attentat raciste" après l’attaque de Trappes, qui a fait un mort et cinq blessés. Il reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir "suffisamment agi" contre la montée de l’extrême droite. "Si rien n’est fait, ça ne sera pas le dernier", a-t-il averti. 11:41 - Attaque de Trappes : le maire dénonce un "tournant dans l’histoire de notre pays" "Hier a marqué un tournant dans l’histoire de notre pays", estime Ali Rabeh, maire de Trappes, au lendemain de la fusillade qui a fait un mort et cinq blessés à Trappes puis à La Verrière, dans les Yvelines. Présent à Orléans pour manifester contre le congrès du RN, il s’est exprimé au micro de BFMTV. 11:20 - Le suspect a fait un malaise après son arrestation Kevin T. n’a pas pu être entendu en garde à vue vendredi en raison de son état de santé. Selon une source policière citée par Libération, il a fait un malaise à 15 h 30 dans un véhicule de la Sous-direction antiterroriste (SDAT), avant d’être pris en charge par le Smur des Yvelines à 16 h 15. 09:52 - Un innocent identifié à tort sur les réseaux sociaux Après l’attaque meurtrière à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, des internautes et plusieurs comptes d’actualité ont diffusé les photos et l’identité d’un homme présenté à tort comme le suspect, révèle Libération. Cet homonyme de Kevin T., qui n’est pas la personne placée en garde à vue, a vu sa vie privée et celle de ses proches exposées en ligne, avec notamment des commentaires menaçants visant un membre de sa famille. 09:33 - La mère du suspect placée en garde à vue La mère du suspect de l'attaque qualifiée de terroriste et raciste à Trappes et La Verrière (Yvelines) a été placée en garde à vue vendredi soir, quelques heures après les faits, a appris BFMTV . Son fils est soupçonné d'avoir ouvert le feu à l'arme automatique dans les rues des deux communes vendredi matin. Un homme a été tué et cinq personnes ont été grièvement blessées.

Un homme a ouvert le feu avec une arme automatique à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, ce vendredi 23 octobre 2026, vers 10 heures. Il a tiré depuis sa voiture sur des passants faisant un mort et au moins quatre blessés selon le bilan communiqué par le Premier ministre sur X. Une jeune fille de 12 ans dont "l'état s'est stabilisé" et deux hommes âgés de 29 et 49 ans, transportés dans deux hôpitaux différents, figurent parmi les blessés selon les déclarations du maire de La Verrière à BFMTV.

Le suspect de la fusillade a été interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) et placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 39 ans et connu des services de police pour des faits anciens selon les informations d'Actu 17 et du Parisien.

Selon les informations du Figaro, le suspect serait identifié comme étant Kevin T., un homme "originaire de Saint-Cyr-l’École et connu pour des faits de délinquance sans que l’on en sache davantage à ce stade". Ses motivations sont encore inconnues, mais selon les information du Figaro, la piste d’un règlement de comptes "semble toutefois peu probable dans la mesure où les victimes paraissent avoir été choisies au hasard et alors que les scènes de crimes sont multiples et distantes parfois de plusieurs kilomètres".

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé se saisir de l'affaire et a ouvert une enquête de flagrance pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste", détention d'arme de catégorie A et "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes".

"Ce vendredi matin, un individu a tiré depuis son véhicule sur plusieurs personnes croisées sur son chemin, à Trappes et à La Verrière", écrit le maire de Trappes, Ali Rabeh, sur Facebook. "Nous déplorons à ce stade le décès d'une victime. L'auteur présumé des tirs a été interpellé par les forces de police. J'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de la personne décédée, ainsi que tout mon soutien aux autres victimes. Je tiens à saluer l'intervention des forces de l'ordre et des services de secours."