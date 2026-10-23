Fusillade à Trappes et La Verrière : qui est le suspect, Kevin T ? Plusieurs révélations troublantes

Kevin T., 39 ans, est suspecté d'avoir fait feu à Trappes et La Verrière vendredi. "Calme et stoïque" à son interpellation, celui qui est accusé d'attaque terroriste raciste avait piégé son appartement avant d'exécuter son périple meurtrier.

L'essentiel

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23:54 - Dans quel état était Kevin T au moment de son interpellation ? FIN DU DIRECT - Lors de la visite d'Emmanuel Macron à Trappes ce soir, un policier a expliqué qu'avec ses collègues, ils venaient tout juste de commencer leur service lorsqu'ils ont dû procéder à l'interpellation de Kevin T et mettre fin à son périple meurtrier. "Il était très calme, stoïque, et s’est rendu tout de suite", a-t-il confié au Parisien.

23:34 - Le président du Crif apporte son soutien "sans réserve" aux victimes de Trappes, mais recadre Emmanuel Macron Si les institutions musulmanes françaises ont beaucoup réagi à l'attaque de Trappes ce vendredi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi, a aussi apporté tout son soutien aux victimes et à leurs proches. "En République, il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes du terrorisme. Hier comme aujourd'hui, nous ferons face ensemble à la haine qui veut diviser les Français et abattre la République", a-t-il déclaré. "Tuer un Français pour sa couleur de peau ou sa religion supposée, c'est attaquer la République toute entière. Nous sommes tous aux côtés des victimes, sans réserve", a assuré Yonathan Arfi qui a toutefois tenu à faire un point sur une annonce d'Emmanuel Macron survenue un peu plus tôt dans la soirée. Depuis Trappes, le président avait déclaré que c'était "la première fois qu’un acte terroriste tue nos compatriotes, nos enfants, en raison de leur couleur de peau ou de la religion qu’on leur donne". Et Yonathan Arfi d'énumérer le cas du père Hamel, les victimes de l'Hypercacher ou encore de Toulouse. Un peu plus tard dans la soirée, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos dans un post X. "Je veux aussi rappeler une vérité essentielle et éviter toute polémique : notre pays a connu, ces dernières années, des attentats qui ont frappé des chrétiens parce qu’ils étaient chrétiens et des juifs parce qu’ils étaient juifs. Aucune de ces victimes ne doit être oubliée. Aucune douleur ne doit être hiérarchisée", a-t-il répondu à Yonathan Arfi sans le citer, avant d'insister : "Et je veux que rien, ce soir, ne vienne ajouter à la peine des familles, à la tristesse du pays et au recueillement de la nation." Ce soir, le coeur de tous les Français saigne pour les victimes de l'insupportable attentat raciste de Trappes et La Verrière. Tuer un Français pour sa couleur de peau ou sa religion supposée, c'est attaquer la République toute entière. Nous sommes tous aux côtés des victimes, sans réserve. C'est précisément parce que cette unité est sacrée qu'une déclaration du Président de la République oblige à une mise au point. Car ce n'est malheureusement pas "la première fois quun acte terroriste tue nos compatriotes, nos enfants, en raison de leur couleur de peau ou de la religion quon leur donne". Au nom des victimes de Trappes et de celles qui les ont précédées, nous pensons ce soir à toutes ces vies brisées. Au Père Jacques Hamel, égorgé en 2016 dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. A Jonathan, Gabriel et Arié Sandler ainsi quà Myriam Monsonego, assassinés en 2012 à l'école Ozar Hatorah à Toulouse. Nous noublions pas les 4 victimes assassinées à l'Hypercacher en 2015 et les 3 victimes de l'attentat contre la basilique de Nice en 2020. Ils ont tous été visés par le terrorisme motivé par cette haine de l'autre en raison de leurs origines ou de leur religion, cette haine de l'autre qui a encore frappé aujourdhui à Trappes. Cette déclaration du Président de la République mérite un correctif. En République, il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes du terrorisme. Hier comme aujourd'hui, nous ferons face ensemble à la haine qui veut diviser les Français et abattre la République. — Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) October 23, 2026

23:16 - "La Grande Mosquée de Paris est profondément bouleversée par l'attaque terroriste" Quelques heures après la fusillade à Trappes, la Grande Mosquée de Paris s'est dite "profondément bouleversée par l'attaque terroriste" sur X. Selon l'institution, si la motivation terroriste est confirmée par l'enquête, "elle nous rappellera tragiquement jusqu’où peut conduire la banalisation des discours de haine qui stigmatisent, déshumanisent, divisent notre société et finissent par légitimer l’inacceptable". Et d'ajouter : "Cette accoutumance dangereuse à la haine commence par les mots, empoisonne les esprits, pour finir désormais dans le sang", avant d'insister : "En France, nul ne doit avoir à craindre pour sa vie en raison de son origine, de sa couleur de peau ou de sa religion, réelle ou supposée."

22:47 - Quel est le "périple meurtrier" de Kevin T ? Vendredi en début de soirée, le parquet national antiterroriste est revenu plus en détail sur le "périple meurtrier" de Kevin T. Tout a donc commencé vers 10 heures, à Trappes. Il a dans un premier temps fait feu depuis son véhicule, avant de tirer cette fois en direction de la Maison de la Santé, ne faisant alors aucun blessé. Puis, il a tiré en direction d'un homme qui se trouvait dans un square. Dans la foulée, il s'est rendu à une station-service, où il a blessé deux personnes. Poursuivant sa route en voiture, il a ensuite blessé deux personnes au niveau d'une pharmacie. Sa dernière victime a été faite à La Verrière. Kevin T. a été interpellé à 10h20, soit vingt minutes après le début de son périple meurtrier. Il se trouvait alors à Coignières.

22:32 - Après l'attentat de Trappes, l'extrême droite pointée du doigt Il n'y a pas que les membres de l'exécutif qui pointent ce soir le Rassemblement national et ses discours racistes et de haine après l'attaque à Trappes. Le maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a, lui, très clairement fait le lien entre les discours du RN et le drame du jour. "Voici les discours qui entraînent les conséquences désastreuses que nous vivons aujourd’hui", a écrit l'édile dionysien, en commentaire d'un post X de Jordan Bardella, dans lequel le patron du RN déclarait notamment que "Trappe est une République islamique en miniature". Voici les discours qui entraînent les conséquences désastreuses que nous vivons aujourdhui. Aujourdhui cest toute la France qui est endeuillée. Nous refusons la haine et la division. La République doit se tenir debout. — Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) October 23, 2026

22:15 - "La justice se devra d’être implacable", estime Marine Le Pen Alors que de nombreuses voix s'élèvent contre le racisme et les idées véhiculées par l'extrême droite, dont le Rassemblement national, après l'attentat terroriste raciste à Trappes, les personnalités politiques d'extrême droite tentent de réagir comme elles le peuvent au drame qui endeuille la France ce vendredi. Après Jordan Bardella, Marine Le Pen s'est ainsi contentée de reprendre les faits énoncés sur X : "Les premiers éléments de l’enquête sur l’assassinat et les tentatives d’assassinat de Trappes révèlent un acte criminel de nature terroriste aggravé par le mobile abject du racisme", relève-t-elle, avant de commenter sobrement : "La justice se devra d’être implacable."

21:41 - "Si le mobile raciste est avéré, il constituera évidemment une circonstance aggravante", admet Bardella Dans un entretien accordé au Figaro ce vendredi, le patron du RN, Jordan Bardella a eu quelques mots pour la fusillade à Trappes qui a coûté la vie à une personne et en a blessé plusieurs autres. "Toute la lumière devra être faite sur les motivations de l’assaillant, mais si le mobile raciste est avéré, il constituera évidemment une circonstance aggravante", a-t-il déclaré, reconnaissant un "drame effroyable qui choque le pays".

21:17 - La mère de Kevin T placée en garde à vue "Une autre garde à vue d’une personne membre de son entourage familial direct a par ailleurs été prise dans l’après-midi", indiquait plus tôt ce soir le parquet national antiterroriste. Selon les informations du Parisien, la personne en question ne serait autre que la mère du tireur présumé de Trappes. Il semblerait qu'elle se soit manifestée d'elle-même auprès des autorités.

20:52 - "Je suis de tout cœur avec vous", s'émeut Jamel Debouzze La ville de son enfance frappée, Jamel Debbouze a fait part de son profond bouleversement après "l'horreur" à Trappes ce vendredi. "Mes pensées vont d’abord à la personne qui a perdu la vie, à sa famille, aux blessés, à cette petite fille, aux proches et à tous ceux qui vivent cette terrible épreuve", a réagi l'humoriste sur Instagram. Et d'ajouter : "À tous les Trappistes, à toutes les familles touchées, je suis de tout cœur avec vous."

20:35 - "Les discours de haine finissent toujours par conduire au pire", estime Jean-Noël Barrot Ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a également réagi sur X à "l'attaque terroriste et raciste" à Trappes, estimant que "c'est toute la Nation qui est endeuillée". "Les discours de haine finissent toujours par conduire au pire", a-t-il regretté.

20:11 - L'appel d'Emmanuel Macron à rester "uni" Toujours au cours de sa prise de parole ce vendredi soir depuis Trappes, Emmanuel Macron a déclaré que "dans ces moments-là, on doit faire qu’une chose, être unis, nous rappeler ce que nous sommes". Face à la "tension qui s'installe dans la société" depuis "plusieurs années", il a appelé à un "sursaut politique" : "Ne laissons pas cet attentat terroriste nous diviser".

19:47 - "C'est une petite fille qui a été très courageuse" : une témoin revient sur la blessure de la fille de 12 ans Parmi les blessés de la fusillade de Trappes se trouve une fillette de 12 ans. Au micro de BFMTV, une femme qui lui a porté secours revient sur sa rencontre avec la jeune fille. "Elle hurlait : 'À l'aide ! À l'aide ! J'ai mal !' Elle était en sang. Après mon conjoint lui a demandé : 'Mais tu as mal où ?' [...] C'était au niveau de son ventre", explique-t-elle. "À ce moment-là, on ne s'imaginait même pas qu'elle avait reçu des balles", poursuit-elle ajoutant que la fillette ne savait pas ce qui s'était passé. Et de conclure : "Mais c'est une petite fille qui a été très courageuse !" "C'est une petite fille qui a été très courageuse" Amandine, qui a porté secours à la fillette de 12 ans blessée par des tirs à Trappes, témoigne https://t.co/aYELon4GtT — BFM (@BFMTV) October 23, 2026

19:31 - Kevin T. avait piégé son appartement Selon les révélations du Parquet national antiterroriste ce vendredi soir, le suspect de la fusillade à Trappes avait piégé son appartement avant de passer à l'acte. Conséquence, la perquisition de son domicile a été ralentie. Elle était ainsi toujours en cours à 18h30. Une source, dont Le Parisien se fait l'écho, a rapporté qu'"un dispositif de piégeage de son appartement au moyen de trois bouteilles de gaz et de fils électriques connectés à un minuteur" a ainsi été constaté sur place par les forces de l'ordre.

19:15 - Le maire de Marseille "partage l'immense émotion des habitants et du maire de Trappes" "Trappes a été le théâtre d’une attaque terroriste dont tout indique à ce stade qu’elle revêt un caractère raciste. Je partage l’immense émotion des habitants et du maire de Trappes", déclare ce vendredi sur X le maire de Marseille. Benoît Payan estime que le climat de tension actuel dans notre société ne peut pas être "ignoré". "Ceux qui banalisent les discours de haine, les amalgames et les divisions nourrissent inévitablement la violence", remarque-t-il, avant d'ajouter : "Les mots ont un poids et ceux qui participent au débat public portent une responsabilité immense."

18:52 - Emmanuel Macron à Trappes Le palais de l'Élysée a annoncé il y a peu que le président de la République, Emmanuel Macron, se rendait à Trappes ce vendredi soir "pour exprimer sa solidarité à l’ensemble des personnes mobilisées à la suite de l’attentat terroriste raciste survenu ce jour". Emmanuel Macron est arrivé à la mairie il y a une dizaine de minutes, selon Le Parisien. Il s'entretient sur place avec le procureur de la République et le maire de la ville des Yvelines.

18:31 - Papy, professeur de la Star Academy, réagit à la fusillade de Trappes Sur Instagram ce vendredi soir, Papy, professeur de la Star Academy a eu un mot après la fusillade de Trappes, où il a grandi. "J'ai mal à ma ville, j'ai mal à mon pays… De tout cœur avec les Trappistes", écrit-il, visiblement très affecté par les événements du jour.

18:11 - Bernard Cazeneuve dénonce un "abject crime terroriste" Sur X, l'ancien-Premier ministre Bernard Cazeneuve a réagi à la fusillade à Trappes. Dénonçant un "abject crime terroriste" qui endeuille une nouvelle fois la France, il a exprimé sa "profonde émotion et [s]a solidarité envers les victimes et leurs proches" ainsi que son "soutien aux habitants et aux élus" et sa "reconnaissance aux forces de l’ordre qui ont permis l’interpellation du tueur". "Il n’y a aucune place pour la haine, le racisme et la violence terroriste dans notre République. Plus que jamais, la Nation doit faire bloc dans l’épreuve", a estimé Bernard Cazeneuve.

18:03 - "Le racisme tue", Jean-Luc Mélenchon dénonce "un crime odieux" Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle 2027, a commencé son message de réaction à la fusillade sur X par "le racisme tue". "Face à ce crime odieux, tous les êtres humains se souviennent qu'ils sont semblables en se voyant tous horrifiés et indignés", a-t-il notamment ajouté.

17:54 - Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations, s'adresse aux partis Aurore Bergé, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, s'est rendue à Trappes avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Elle a également réagi au drame de LCI ainsi qu'aux réactions politiques qui pullulent autour. Elle estime qu'il faut "dire les faits, dire qu'il y a eu un crime terroriste, qu'il s'agirait vraisemblablement d'un crime terroriste à caractère raciste". "Tous les partis politiques ont un devoir à la fois de lucidité et de vérité par rapport aux faits (...) et une retenue qui dure au-delà de l'émotion", a-t-elle mis en avant.

17:40 - "Ce n'est pas ça la France" déplore Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann, candidat à l'élection présidentielle 2027, évoque pour sa part un "attentat raciste". "Une personne a été tuée, quatre autres ont été blessées. Parmi elles, une fillette de 12 ans, touchée par huit balles. Huit balles dans le corps d'un enfant. En écrivant ces lignes, je pense à elle, à ses parents, à sa famille et à ses amis. Comme je pense à toutes les victimes de cette horreur et à leurs proches. Ce n’est pas ça, la France. Ça ne peut pas devenir ça", a-t-il écrit sur X. "Nous ne laisserons pas le racisme et la terreur gagner. Jamais", a-t-il ajouté.

17:26 - Le suspect ne peut pas être auditionné pour le moment Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Selon les informations du Parisien, il ne serait toutefois pas en état pour être auditionné par les enquêteurs. Il ferait aussi l'objet d'analyses toxicologiques pour déterminer son état au moment des faits.

17:20 - Olivier Faure pointe du doigt la réaction de Bardella Après la fusillade de Trappes, les réactions politiques sont nombreuses. Jordan Bardella a souligné le "courage et sang-froid" de la police qui a permis "d'éviter un bilan plus dramatique encore, en interpellant rapidement l'individu". "Face à cet acte barbare d'une gravité inouïe, la sanction judiciaire devra être implacable", a-t-il ajouté. Ce post a été repris par Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui a déploré que "Visiblement, monsieur Bardella ne sait pas qualifier un attentat dont tout laisse à penser qu’il est raciste". Il avait pour sa part précisé sur X en réaction que "les faits et leur mobile devront évidemment être établis et précisés par la justice. Mais le parquet national antiterroriste a d’ores et déjà retenu des qualifications particulièrement graves : assassinat et tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits auraient été commis en raison de l’appartenance, réelle ou supposée, des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée", ajoutant que "chacun doit mesurer la gravité des discours qui banalisent le racisme et propagent l’idée du « grand remplacement ». Ils nourrissent la désignation de boucs émissaires et contribuent à créer un climat où la haine prospère".

17:05 - Le Conseil français du culte musulman réagit à la fusillade Le Conseil a réagi au drame sur X en exprimant son "horreur et sa profonde indignation". "Le CFCM ne cesse d’alerter sur les conséquences des discours de haine, de stigmatisation et de désignation de boucs émissaires que certains médias et responsables politiques contribuent à banaliser dans le débat public", peut-on lire avant d'ajouter "si le caractère raciste et islamophobe de cette attaque venait à être confirmé, elle constituerait une illustration tragique des dangers que représentent les idéologies de haine et les discours qui cherchent à opposer les citoyens les uns aux autres".

16:55 - Pas d'autres conférence de presse attendue aujourd'hui Le ministre de l'Intérieur et les élus locaux se sont exprimés sur les avancées de l'enquête sur la fusillade à Trappes vers 15 heures. Mais aucune nouvelle prise de parole officielle n'est attendue pour l'heure, pas même une conférence de presse du procureur national terroriste, en charge de l'enquête.