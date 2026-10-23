Fusillade à Trappes et La Verrière : un attentat ? qui est le suspect Kevin T. ? Déjà des réponses

Un homme a ouvert le feu à Trappes et à La Verrière dans les Yvelines, ce vendredi 23 octobre. Le suspect, Kevin. T., a été d'être interpellé et placé en garde à vue. La fusillade a fait au moins un mort et quatre blessés.

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14:19 - Le profil du suspect de la fusillade à Trappes se précise Selon les dernières éléments, le suspect se prénomme Kévin T., est de nationalité française, origine de Saint-Cyr-L'Ecole et âgé de 39 ans. Il est connu au fichier des antécédents judiciaires (TAJ), mais ne figure pas au fichier S lié à la radicalisation (RT). Un pistolet-mitrailleur a été retrouvé dans son véhicule lors de son interpellation.

14:16 - Marine Tondelier évoque à son tour une attaque "raciste" La patronne du parti écologiste, Marine Tondelier, qualifie la fusillade de Trappes et La Verrière "d'effroyable". Elle évoque la possibilité d'une attaque motivée par le racisme soulignant que "le parquet antiterroriste se saisit de l’affaire et précise qu'une enquête est ouverte pour assassinat et tentatives d’assassinat 'commis en raison de l’appartenance (...) à une ethnie ou religion'". "Si cela venait à être confirmé, c'est ce que l'on appelle un attentat raciste", insiste la candidate à la présidentielle ajoutant : "Le racisme tue car la violence des mots précède toujours la violence des actes."

14:12 - Le suspect doté d'une armé normalement interdite L'auteur des tirs a utilisé une arme automatique de catégorie A, dont l'acquisition et la détention sont normalement interdites selon des sources concordantes à BFMTV.

14:05 - Plusieurs points de Trappes et La Verrière ciblés par les tirs.. Le parcours du suspect Une source proche de l'enquête retrace précisément le parcours du suspect de la fusillade auprès du Parisien. Les premiers tirs seraient survenus vers 10 heures, au square Van Gogh à Trappes. Le tireur circulait en Renault Clio et aurait visé plusieurs autres points de la commune comme la Poste, le square Pergaud, une station-service sur la RN10 et une maison de santé. Il aurait ensuite poursuivi sa route vers La Verrière où il aurait tiré près d'une pharmacie, de la gare SNCF et rue Marcel-Rivière.

14:03 - Valérie Pécresse dénonce une attaque menée "par un forcené" à Trappes La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a réagi à la fusillade à Trappes. "Les villes de Trappes et la Verrière frappées par un forcené qui a été rapidement interpellé. Bravo à nos forces de l'ordre", a-t-elle écrit sur X réclamant que "toute la lumière soit rapidement faite sur ce drame" et adressant ses pensées aux victimes.

13:55 - Le suspect n'est pas connu des renseignements territoriaux Le suspect de la fusillade interpellé par la police n'est pas connu du renseignement territorial ou de la DGSI rapporte Le Parisien.

13:50 - La victime décédée âgée de 26 ans ? Le Pnat appelle à la prudence sur le profil des victimes D'après les dernières informations, la personne décédée dans la fusillade de Trappes et La Verrière était âgée de 26 ans. Pour rappel une jeune fille de 12 ans et deux hommes de 29 et 49 ans figurent parmi les blessés. Le parquet national antiterroriste appelle toutefois à la prudence concernant le bilan et surtout l'identité des victimes. Un bilan consolidé doit être communiqué ultérieurement.

13:42 - Une perquisition en cours au domicile du suspect de la fusillade Après l'interpellation du suspect, une perquisition est actuellement menée au domicile de ce dernier par des policiers rapporte Le Parisien.

13:37 - Laurent Nuñez décrit un "périple meurtrier" après la fusillade à Trappes En route pour Trappes, le ministre de l'Intérieur s'est une nouvelle exprimé sur les faits estimant que le parcours du suspect "ressemble à un périple meurtrier" et rappelant au sujet des motifs qu'on "ne les connaît pas". Il a toutefois rappelé la saisie du parquet national antiterroriste qui constitue selon lui "une indication assez forte", sur les motivations de la fusillade.

13:31 - Une fusillade motivée par le racisme ? La piste évoquée par le maire de Trappes Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a évoqué sur BFMTV la possibilité d'une fusillade motivée par le racisme. Il a souligné que la victime décédée est "d'origine africaine" et qu'un blessé en urgence absolue est "d'origine maghrébine". deux profils sur les cinq victimes qu'il juge "particuliers". Le maire laisse cependant à la justice le soin de confirmer ou infirmer cette piste.

13:22 - Emmanuel Macron adresse ses pensées aux victimes de la fusillade à Trappes Emmanuel Macron a réagi après la fusillade à Trappes. Il évoque une "profonde émotion". "Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, ainsi qu’à tous les habitants des Yvelines. Dans cette terrible épreuve, la Nation se tient à leurs côtés", a-t-il écrit rappelant le bilan d'un mort et quatre blessés. Le chef de l'Etat a également exprimé sa "reconnaissance à nos forces de l’ordre qui ont déjà procédé à l’interpellation de l’auteur".

13:11 - Une conférence presse prévue à 14h30 Les maires de Trappes et La Verrière se sont exprimés après la fusillade, de même que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le parquet national antiterroriste. Une conférence de presse devrait cependant avoir lieu à 14h30 pour faire le point sur l'affaire et le début de l'enquête selon Le Parisien.

13:07 - Une cellule psychologique ouverte à Trappes La mairie de Trappes a mis en place une cellule psychologique après la fusillade selon les informations du Parisien.

13:05 - Plusieurs services en charge de l'enquête sur la fusillade à Trappes Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête après la fusillade à Trappes et a confié les investigations "à la Sous-direction antiterroriste, service coordonnateur, aux directions zonales de la police nationale et à la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI)".

13:02 - Trois communes concernées par le fusillade dans les Yvelines Le ministre de l'Intérieur a indique que la fusillade avait concerné "trois zones", dont Trappes et La Verrière. Ces deux villes voisines se trouvent à seulement 5 km l'une de l'autre. La troisième zone évoquée pourrait être Coignières où le suspect a été interpellé. Cette commune est dans le prolongement de la N10 qui borde et relie les trois villes situées dans un rayon de moins de 10 km.

12:55 - Laurent Nuñez se rend à Trappes après la fusillade Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez qualifie la fusillade à Trappes d'"événement très grave". Il indique que "trois zones" ont été touchées et que le suspect a tiré à "l'arme automatique" sur "cinq personnes", confirmant le bilan d'un mort et de quatre blessés graves. Le ministre doit se rendre sur place "dans quelques instants".

12:47 - Le parquet national antiterroriste se saisit de l'affaire Le parquet national antiterroriste a annoncé se saisir de l'affaire après la fusillade à Trappes. Il a ouvert une enquête de flagrance pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste", détention d'arme de catégorie A et "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes".

12:44 - Que sait-on des victimes de la fusillade à Trappes ? Le Premier ministre a évoqué un bilan d'un mort et de quatre blessés dans la fusillade à Trappes, sans donner de précision sur leur état. Le maire de La Verrière, Nicolas Dainville, a précisé le profil de certaines victimes. Une jeune fille de 12 ans a été touchée, mais "son état est stabilisé". Deux hommes, âgés de 29 et 49 ans, auraient également été touchés et conduits à l'hôpital.

12:40 - Le suspect connu des services de police L'homme suspecté d'être l'auteur de la fusillade a Trappes serait né en 1987 selon les informations du Parisien, confirmant l'âge approximatif de 39 ans avancé par Actu 17. Il serait connu connu des services de police pour des faits de délinquance anciens.

12:38 - Le suspect de la fusillade "avait envie de faire un carnage" selon le maire de Trappes Le suspect de la fusillade à Trappes "avait envie de faire un carnage" et a "tiré au hasard" dans "plusieurs quartiers, déambulant à l’aveugle" entre Trappes, La Verrière et les communes alentours a indiqué le maire de Trappes, Ali Rabeh, au micro de BFMTV.

12:32 - Comment s'est déroulée la fusillade à Trappes et La Verrière La faits sont survenus ce vendredi matin, vers 10h30. Un homme a tiré en rafales sur la voie publique avec une arme automatique depuis un véhicule. Les coups de feu ont retenti à Trappes puis à La Verrière, deux communes des Yvelines. Le suspect a continué sa route avant d'être interpellé par la BAC à Coignières et placé en garde à vue.

12:25 - La parquet national antiterroriste en observation Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que le parquet national antiterroriste se place en observation après la fusillade à Trappes.

12:23 - Une personne est morte et quatre autres sont blessées selon le dernier bilan "Une personne a été tuée et quatre autres blessées" dans la fusillade à Trappe a indiqué le Premier ministre dans un post sur X. Sébastien Lecornu confirme l'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

12:15 - Une jeune fille et deux hommes blessés durant la fusillade Le maire DVD de La Verrière, Nicolas Dainville, a précisé auprès de BFMTV qu’une jeune fille a été touchée lors de la fusillade et que "son état s’améliore". Deux hommes ont également été touchés et transportés dans deux hôpitaux différents, a précisé l'édile.