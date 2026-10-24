Fiché S, accusation de tentative d'homicide… ce que l'on sait des deux suspects mis en examen après l'incendie de la mairie de Limoges

Deux suspects de l'incendie de la mairie de Limoges dont un fiché S ont été mis en examen et écroués, samedi 24 octobre. Ils sont notamment accusés de tentative d'homicide et d'association de malfaiteurs.

Les deux suspects interpellés après l'incendie dévastateur de l'hôtel de ville de Limoges ont été mis en examen et placés en détention provisoire samedi 24 octobre, a annoncé le parquet cité par BFMTV. La justice a ouvert une information judiciaire pour plusieurs chefs particulièrement lourds, notamment "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique", "destruction en bande organisée du bien d'autrui par moyen dangereux" et "association de malfaiteurs". L'un des mis en cause, arrêté mardi dernier et suspecté d'avoir directement participé au départ de feu, est fiché S pour son appartenance à la mouvance d'ultragauche. L'instruction va désormais se poursuivre sous l'autorité d'un juge d'instruction.

Le drame s'est déroulé samedi 17 octobre en marge d'une journée de mobilisation nationale contre la vie chère, marquée par des débordements dans plusieurs villes de France. À Limoges, des individus s'étaient introduits à l'intérieur de l'hôtel de ville pour y mettre le feu. Inauguré en 1883, l'édifice historique a payé un très lourd tribut : la partie ancienne a été détruite à près de 100%, entraînant l'effondrement de la toiture et du beffroi iconique. Seule l'extension moderne située à l'arrière a pu être préservée grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers.

L'État promet une reconstruction à l'identique

Cette attaque sans précédent a suscité une vive polémique quant aux moyens déployés pour protéger les institutions. Dénonçant le fait que les forces de l'ordre aient manqué de ressources et dû reculer face aux casseurs, le maire républicain de Limoges, Guillaume Guérin, a estimé que "l'État a failli". L'élu local a réclamé dans la foulée au gouvernement un "plan Marshall" et un soutien financier massif pour permettre la reconstruction complète du bâtiment communal.

Face aux critiques, le gouvernement a rapidement tenu à apporter des garanties. Lors d'une visite sur les lieux dévastés vendredi soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu a assuré que "l'État sera là" pour reconstruire l'hôtel de ville "à l'identique". S'engageant à appliquer une procédure accélérée sur le modèle du chantier de Notre-Dame, le chef du gouvernement a réaffirmé, dans une lettre adressée au maire, la détermination des institutions à rebâtir la mairie "car elle est le symbole d'une nation qui ne se laisse ni abattre, ni intimider".