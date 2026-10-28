Accident de train en Espagne : des cheminots évoquent un incident antérieur, une révélation majeure sur la cause de la collision

Un accident causé par la collision entre deux trains en Espagne a fait au moins 64 morts ce mercredi 28 octobre et plus d'une centaine de blessés. Les causes de l'accident, survenu après une panne, commencent à se préciser.

L'ESSENTIEL

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14:20 - Aucune recommandation de sécurité faite depuis l'accident de train de janvier sur la ligne Madrid-Séville L'accident de train survenu à Tolède sur la ligne Madrid-Séville n'est pas sans rappeler celui qui a eu lieu en janvier sur la même ligne et fait 46 morts après un déraillement. Depuis le drame, l'Autorité administrative indépendante pour les enquêtes sur les accidents techniques (AITAT) chargée de l'enquête n'a pas fait de recommandation de sécurité urgente. Des propositions sont pourtant attendues après les avertissements sur les éventuelles défaillances des systèmes de détection de rupture de rails. Elles le sont d'autant plus après l'accident de train du 28 octobre qui semble lié à d'autres problèmes que des défaillances de rails. L'AITAT a reconnu ne pas avoir émis de recommandation au début du mois d'octobre, mais a indiqué que cela n'empêchait pas l'adoption de mesures préventives. Elle a également fait savoir que l'enquête pourrait durer plus longtemps que période initialement prévue de douze mois. Les conclusions sur l'accident et les recommandations de sécurité pourraient donc ne pas intervenir avant l'année prochaine.

14:13 - 64 morts dans l'accident de train en Espagne selon le dernier bilan Le bilan de l'accident de train en Espagne s'élève désormais à 64 morts selon les sources gouvernementales de Castille-La Manche et la protection civile cités par des médias espagnols. Les blessés étaient au nombre de 179 dans le précédent bilan et au moins 55 personnes sont hospitalisées dans différents établissements de la région de Castille-La Manche d'après El Pais.

13:52 - L'ancienne ministre espagnole de la Santé, Fátima Báñez, figure parmi les passagers recherchés A eux deux, les trains impliqués dans l'accident transportaient plus de 500 passagers, si ceux se trouvant dans les wagons restés sur les rails semblent surtout souffrir de blessures légères et d'un état de choc, ceux présents dans les trois voitures ayant déraillé et dévalé le talus sont davantage touchés. Certains sont encore recherchés et parmi eux l'ancienne ministre du Travail, Fátima Báñez, qui voyageait dans la voiture n° 1 du train Iryo percuté par l'arrière. La Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE), présidée par Fátima Báñez, a confirmé que l'ancienne ministre se trouvait dans le train et des sources de El Mundo confirment qu'elle se rendait à Séville pour participer à la Journée des entreprises.

13:45 - Des nombreux secours présents sur place Des nombreux secours sont présents sur le lieu de l'accident de train. Des pompiers des casernes d'Alcázar de San Juan et d'Orgaz, des agents de la Protection civile de plusieurs municipalités de la région, trois hélicoptères médicaux et deux unités mobiles de soins intensifs ont été déployés pour porter assistance aux personnes sinistrées. La Garde civile évoque aussi des équipes cynophiles et une équipe spécialisée en montagne.

13:39 - Une conférence de presse prévue à 14 heures Le ministre des Transports espagnol doit tenir une conférence de presse à 14 heures, selon El Pais. Il donnera les dernières informations et pourra préciser les premiers élément de l'enquête sur l'accident de train.

13:23 - La Garde civile fait appel aux familles des passagers des trains pour faciliter l'identification La Garde civile a ouvert des bureaux pour accueillir les proches parents des victimes de l'accident ferroviaire. "L'objectif principal est l'identification des personnes disparues et le prélèvement d'échantillons d'ADN auprès des membres de la famille qui s'y rendent", explique l'organisation sur X. Ces bureaux se trouvent dans les locaux de la Garde civile de Madrid, de Séville, ainsi que ceux des commandements de Cordoue et de Tolède. Les autorités demandent aux membres des proches des passagers des trains accidentés de se rendre dans ces bureaux au plus vite.

13:11 - Le syndicat des conducteurs de chemin de fer prévoyait une grève pour réclamer plus de sécurité Le syndicat espagnol des conducteurs de chemin de fer (Semaf) avait programmé une grève dans toutes les entreprises du groupe Renfe pour le jeudi 29 octobre et l'une des principales revendications du mouvement porte sur la sécurité. L''accord de grève énumère le "blocage administratif des accords signés concernant la sécurité ferroviaire, les protocoles d'urgence en cas d'intempéries, le recrutement de nouveaux conducteurs, la gestion des collisions ferroviaires et la fiabilité du matériel roulant", parmi les raisons de la grève dans un communiqué. Sur la sécurité plus précisément, le Semaf demandait "la garantie que sécurité et conditions de travail aillent de pair" et celle de veiller à ce que "l’urgence de faire circuler les produits ne prime jamais sur la sécurité", rapporte El Païs.

13:04 - Plusieurs questions sur les circonstances de l'accident de trains en Espagne L'enquête sur l'accident de trains à Tolède en Espagne va devoir répondre à plusieurs questions pour déterminer les circonstances de la collision : les deux trains circulaient-ils sous la supervision du LZB, le système de transmission des informations aux conducteurs qui a souffert d'une panne avant l'accident, ou d'autres procédures avaient-elles été mises en oeuvre après la panne ? Le train Iryo était-il à l'arrêt ou roulait-il à vitesse réduite au moment de l'accident ? Quelle était la vitesse du train AVE et quelles instructions avait reçu son conducteur ? Pour l'heure, les enquêteurs ne disposent d'aucune réponse vérifiée ou ne les ont pas communiqué.

12:54 - Différents bilans avancés par la Protection civile et les autorités locales La Protection civile confirme la mort d'au moins 50 personnes dans l'accident de trains et le nombre de 179 blessés d'après le média El Espagnol. Un bilan encore susceptible d'évoluer. Les autorités de la région Castille-La-Manche, dont Tolède est la capitale provinciale, dresse un bilan officiel d'au moins 30 morts pour le moment.

12:48 - Un précédent accident survenu sur la même ligne en janvier 2026 La ligne Madrid-Séville a déjà été le théâtre d'un accident en janvier 2026. La drame avait eu lieu à Adamuz, 250 km plus au sud que la collision de trains de ce mercredi. A l'époque, deux trains étaient entrés en collision à plus de 200 km/h et avait fait 46 morts.

12:43 - Quelle est la panne survenue avant l'accident de train en Espagne ? Le système de signalisation et de transmission des informations aux conducteurs qui est tombé en panne est le système LZB, qui est notamment mis en place sur la ligne Madrid-Séville. Ce système contrôle les vitesses autorisées sur la live et peut aussi gérer les freinage automatique du train. La panne pourrait être à l'origine de la mise à l'arrêt du train Iryo qui s'est fait percuté. La collision pourrait, elle avoir été causée par une erreur humaine du conducteur du train AVE.

12:35 - Une panne sur le système de signalisation et une limitation des vitesse mise en place avant l'accident Une source bien informée sur la gestion de lignes à grande vitesse indique à El Confidential qu'une anomalie a été signalée ce mercredi matin avant l'accident de train. La panne portait sur le système de transmission des informations sur l'état des voies aux conducteurs et aurait entrainé des limitations de vitesse sur les voies. D'après l'expert, cela pourrait expliquer le fait que le train était à l'arrêt ou circulait à vitesse réduite au moment de l'accident. Cette hypothèse doit encore être confirmée par l'enquête.

12:26 - Des images aériennes de la collision Les images de la collision de train sont choquantes. Les trains apparaissent bien endommagés et l'un d'eux a déraillé. Deux wagons sont aussi tombés en contrebas. Le Guarda civil a partagé des images aériennes de l'accident. Accidente tren La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

12:15 - Un dysfonctionnement du système puis une erreur humaine Les causes de l'accident semblent se confirmer. Un des trains a été percuté par l'arrière sur la voie. Il était arrêté suite à une défaillance du système de sécurité des trains à grande vitesse en Espagne ce matin. Le centre de contrôle est alors passé en mode manuel et les conducteurs ont eu pour ordre de reprendre la marche. Le train Iryo n'a pas réussi à redémarrer et s'est retrouvé immobilisé. A contrario le train AVE est reparti et c'est ce qui aurait entrainé la collision.

12:00 - Des survivants témoignent d'une scène d'horreur La radio Onda Cero a recueilli les témoignages de survivants. L'un d'eux qui voyageait depuis Madrid a raconté que cinq minutes avant la collision le train s'est arrêté, avant de ressentir "un impact extrêmement violent". "J'étais dans l'allée et j'ai été projeté de quatre ou cinq sièges. Il y avait des morts dans notre wagon", a-t-il raconté. Le passager est parvenu avec d'autres à ouvrir une porte et à sortir. Une autre passagère a témoigné auprès de la radio Cadena Ser, se remémorant "un freinage très brusque" et avoir "été projetée vers l'avant avec son fauteuil". "Les gens ont commencé à sortir, certains pleuraient, on voyait partout des corps sans vie sous les trains. Beaucoup de gens ne pouvaient pas sortir", a-t-elle précisé.

11:40 - La circulation d'une centaine de trains affectée Le trafic ferroviaire sur la ligne entre Madrid et l'Andalousie est totalement interrompu depuis 8h54. Aucune estimation de reprise du trafic n'est disponible. Une centaine de trains circule quotidiennement sur cette ligne, tout opérateur confondu et dans les deux sens. Ils ne pourront donc pas effectuer leur trajet.

11:35 - Emmanuel Macron réagit au drame Le président français, Emmanuel Macron, a réagi au drame en Espagne sur X. "Terrible drame ferroviaire en Espagne. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, aux nombreux blessés ainsi qu’à l’ensemble des équipes mobilisées dans les opérations de secours. Au peuple espagnol, j’exprime la solidarité de la France", a-t-il écrit.

11:28 - Le bilan s'alourdit : 50 morts et 176 blessés Un nouveau bilan vient d'être dévoilé et la barre des 50 morts a été atteinte. Selon le média El Espanol, la protection civile espagnole fait aussi état de 176 blessés.

11:15 - De nouvelles images impressionnantes des dégâts Un média espagnol, Capital Radio, a publié une vidéo de l'accident, filmée par un voyageur, donc depuis l'intérieur du train. Les dégâts sont impressionnants. ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

11:02 - Les protocoles d'urgence activés Le gouvernement de Castille-La Manche a décidé de déclencher le Plan territorial d'urgence. Des agents de la Garde civile, des pompiers, mais aussi des volontaires de la Protection civile sont déployés sur place. L'entreprise de trains Iryo a également activé "tous les protocoles d'urgence et collabore étroitement avec les autorités compétentes".

11:00 - Plus de 500 passagers à bord des trains Alors que le bilan se rapproche d'une cinquantaine de victimes, la porte-parole du gouvernement de Castille-La Manche, a indiqué que le train Iryo transportait 146 passagers et un bébé alors que le train AVE comptait pas moins de 397 personnes à bord. Il y avait donc en tout 544 passagers.

10:53 - Un nouveau bilan de 46 morts évoqué Les chiffres du bilan de la collision de train s'alourdissent. Le média El Espagnol évoque désormais 46 morts. Le précédent bilan faisait état de 39 morts. D'autres médias se font plus prudents et évoquent encore au moins une dizaine de morts confirmés.

10:50 - Des images de l'accident dévoilées Sur les images de l'accident, on voit des voitures de train renversées. Certaines ont déraillé et sont tombées en bas du talus. #URGENTE | El tren más afectado es un Iryo, dos vagones se han salido de la vía totalmente y el tren de Renfe ha descarrilado. https://t.co/ODj7G8FJFh — Vito Quiles (@vitoquiles) October 28, 2026

10:45 - Un accident moins d'un an après un autre drame ferroviaire Cet accident ferroviaire intervient moins d'un an après l'accident à Adamuz, en Andalousie. Il avait fait 46 morts dans la violente collision de deux trains à haute vitesse. Il a bouleversé toute l'Espagne et a suscité de vives critiques contre le gouvernement de Pedro Sanchez.