Accident de train en Espagne : un enchainement de circonstances menant à la collision, la cause du drame se précise

Un accident causé par la collision entre deux trains en Espagne a fait au moins 68 morts ce mercredi 28 octobre et plusieurs dizaines de blessés. Une série d'événements a conduit à l'accident, mais quelques points restent à éclaircir.

L'ESSENTIEL

Un grave accident de train est survenu en Espagne, près de Tolède, à 150 km au sud de Madrid. Un train AVE (Alta Velocidad Española) de la Renfe est rentré en collision avec un train de la compagnie Iryo sur la ligne grande vitesse Madrid-Séville ce mercredi 28 octobre.

Au moins 68 morts sont à déplorer dans l'accident entre les deux trains, selon le dernier bilan des autorités espagnoles, mais le nombre de victimes pourrait encore s'alourdir. Les autorités locales ont aussi fait état de 108 personnes blessées, dont 58 hospitalisés. Une quinzaine pourrait avoir un pronostic vital engagé. Au total, 544 passagers se trouvaient dans les trains : 397 dans l'AVE et 146 plus un bébé dans l'Iryo.

Selon les premières constatations, l'AVE circulait à 100 km/h lorsqu'il a percuté par l'arrière l'autre train qui était immobilisé sur les voies. Trois voitures ont alors déraillé et dévalé un talus après la collision. Des images montrent les wagons détruits plusieurs mètres en contrebas.

Les causes de l'accident de train commencent à être avancées. Une "erreur humaine" survenue après un dysfonctionnement sur le système de sécurité informatique est évoquée. Après la panne ayant forcé l'arrêt de tous les trains dans le secteur, les opérateurs humains du centre de contrôle ont repris la main et ont ordonné la remise en circulation normale des trains. Celui d'Iryo n'a pas réussi à redémarrer, mais celui de la Renfe, situé derrière lui, a quand même reçu la consigne de prendre le départ "normalement". Une décision "inexplicable", selon le ministre des Transports, Oscar Puente.

Plusieurs erreurs humaines sont donc évoquées après l'accident de train en Espagne. Le centre de contrôle aurait donné la mauvaise consigne en ordonnant une reprise de trafic normal, plutôt qu'une circulation à vitesse réduite et "à vue". Il aurait également ignoré plusieurs alertes signalant le risque de collision. Ce sont celles-ci qui doivent encore être élucidées, alors que le pays entame trois jours de deuil national.

En direct

09:30 - Qui sont les victimes ? La Garde civile a installé des bureaux à Madrid, Tolède, Cordoue et Séville pour permettre aux proches des victimes de fournir des échantillons d'ADN pour identifier les victimes. Parmi les 68 décès confirmés se trouvent un Argentin, le seul étranger dont le décès a été signalé. Plusieurs personnes d'autres nationalités, notamment asiatiques, se trouvaient à bord. 09:20 - Des fouilles dans les décombres cette nuit Les décombres ont été fouillés toute la nuit pour retrouver d'autres victimes. Les pompiers de la Communauté de Madrid ont continué à travailler toute la nuit et tôt ce matin en soulevant les trains les plus touchés pour le sauvetage de victimes. Ils se sont retirés à 4h30. 09:10 - La vente de billets sur la ligne bloquée jusqu'en décembre Les billets entre Madrid et l'Andalousie sont suspendus jusqu'à décembre. La compagnie Renfe a annoncé suspendre la vente de billets de TGV sur cette ligne jusqu'à décembre. Elle se réserve la possibilité de reprendre la circulation de ses trains en cas de réouverture de la ligne en novembre. 09:00 - La sécurité du réseau ferroviaire questionnée Cet accident de trains a questionné la sécurité du réseau ferroviaire espagnol. Le ministre des Transports a évoqué "une erreur" et des "circonstances inexplicables" qui ont abouti à la collision. Le gouvernement socialiste fait alors face à d'importantes critiques concernant la gestion du réseau ferroviaire. A droite, le chef du Parti populaire (PP, droite), Alberto Nuñez Feijoo a notamment déclaré : "L’Espagne a le droit de savoir ce qui se passe avec ses infrastructures, dans quel état se trouvent les voies et les systèmes de sécurité". "Mais quel est ce système de sécurité digne du tiers-monde, reposant sur la simple erreur d’un opérateur qui interprète mal les protocoles d’exploitation, commet une erreur de jugement ou perd sa concentration quelques secondes ?", s'est aussi insurgé le site de droite El Español. 08:45 - Un enchainement de circonstances qui ont conduit à l'accident Les causes de l'accident semblent de plus en plus claires. Le ministre des Transports a dévoilé dans la soirée l'enchainement des événements qui a mené à un tel drame. Une panne du système sécurisé, qui contrôle les distances entre les trains et leur vitesse, a conduit à l'arrêt de six trains dans le secteur dont les deux impliqués dans l'accident. Le contrôleur qui a repris la main sur les opérations manuellement a ordonné aux trains de redémarrer. Le train AVE a donc poursuivi sa route, a contrario du train Iryo. 25 kilomètres plus loin, le premier a percuté le second par l'arrière. Quelques points questionnent encore : pourquoi le train AVE a-t-il été autorisé à repartir alors qu'un train était immobilisé un peu plus loin devant lui ? Pourquoi le train Iryo en amont n'a pas redémarré ? 08:39 - Trois jours de deuil national pour un lourd bilan L'Espagne débute ce jeudi trois jours de deuil national après la collision entre les deux trains au sud de Madrid. Le Premier ministre Pedro Sanchez a décrété ce deuil de jeudi à samedi, donc sur trois jours. Le dernier bilan des autorités locales fait état de 68 morts et 108 blessés, dont 58 hospitalisés. 28/10/26 - 23:38 - Les salles aménagées pour accueillir les familles ouvertes toute la nuit FIN DU DIRECT - Les salles aménagées pour accueillir les familles de victimes de l'accident de trains en Espagne resteront ouvertes toute la nuit, font savoir les autorités. Elles se trouvent dans les gares de Séville-Santa Justa, Cordoue-Julio Anguita et Malaga-Maria Zambrano. 28/10/26 - 22:44 - 52 corps transférés à l'Institut de médecine légale de Tolède Comme le relaie El Pais, l'Institut de médecine légale de Tolède a reçu 52 des victimes de l'accident de trains d'Urda mercredi soir. Huit autopsies ont pu être pratiquées ce mercredi. À noter que deux autres corps ont été transférés à l'Institut de médecine légale de Ciudad Real. Un grand travail d'identification des victimes va commencer à compter de jeudi. 28/10/26 - 22:11 - Un appel au don de sang après l'accident en Espagne Sur X ce mercredi soir, la Garde civile appelle les Espagnols à donner leur sang alors que l'accident de trains a fait de nombreux blessés. "Même s’il peut sembler que vous ne puissiez pas apporter votre aide après l’accident ferroviaire d’Urda, parce que vous ne pouvez pas vous rendre sur les lieux, il existe une autre façon d’agir : #DonnezDuSang", indique la Garde civile. 28/10/26 - 21:58 - Le Premier ministre espagnol attendu à Tolède jeudi Pedro Sanchez doit se rendre ce jeudi à Tolède. Le Premier ministre espagnol participera à la réunion de suivi et de coordination de l'urgence concernant l'accident train d'Urda. La réunion se tiendra au Centre intégré de coordination opérationnelle. 28/10/26 - 21:33 - Plus que 53 personnes hospitalisées, 56 ont pu sortir des établissements de santé Alors que tous les passagers n'ont pas encore pu être extraits des décombres, une bonne nouvelle vient d'être annoncée. Le département de la Santé de Castille-La Manche a indiqué que 56 personnes qui avaient été hospitalisées à la suite de l'accident de trains ont pu sortir des établissements de santé où elles avaient été envoyées. Sûrement encore marquées par les événements, elles semblent toutefois avoir été jugées aptes à sortir. 53 personnes restent malgré tout encore hospitalisées ce soir, dont au moins une quinzaine dans un état grave.

L’accident de trains en Espagne, le 28 octobre 2026, s'est produit à 8h54 au kilomètre 118 de la ligne à grande vitesse Madrid–Séville, dans la province de Tolède, en Castille-La Manche, au sud de Madrid. La collision s’est produite à hauteur de la commune d’Urda à environ 150 kilomètres de la capitale espagnole, sur la ligne à grande vitesse reliant l’Andalousie.

Après l'accident de trains en Espagne, l’une des hypothèses envisagées pour expliquer la collision est une erreur humaine survenue après une panne du système de signalisation et de sécurité LZB, qui supervise la vitesse des trains et peut déclencher leur freinage automatique. Cette anomalie, survenue à 8h30, aurait entrainé l'arrêt de tous les trains dans un secteur de plus de 60 kilomètres. Les opérateurs du centre de contrôle ont alors repris la main sur le trafic comme le veut la procédure et ont ordonné la remise en circulation de tous les tains "normalement", y compris celui d'Iryo et de la Renfe impliqués dans l'accident. Le train Iryo n'a pas réussi à redémarrer et est resté immobilisé sur la voie. Cependant, le train AVE qui circulait derrière lui a reçu la consigne de reprendre la route par le centre de contrôle.

Le centre de contrôle aurait commis plusieurs erreurs. Il aurait d'abord donné une mauvaise consigne en ordonnant la reprise normale du trafic et aurait été corrigé par un conducteur de train l'informant que la procédure préconisée est celle d'une reprise de la circulation "à vue" et à une vitesse réduite de 40 km/h. Le centre de contrôle aurait ensuite ignoré plusieurs alertes signalant le risque de collision : la communication du train Iryo indiquant un problème technique l'empêchant de redémarrer ; un écran de contrôle affichant le train Iryo maintenu à l'arrêt ; et un voyant rouge indiquant l'endroit où le train était immobilisé sur la route du train AVE.

Selon le dernier bilan, l'accident de trains du 28 octobre 2026 en Espagne a fait au moins 68 morts selon les autorités. Le dernier bilan des autorités fait état de 108 blessés, dont 58 hospitalisés. Les deux trains transportaient au total 544 passagers. Ce bilan reste provisoire et pourrait s’alourdir à mesure que les secours progressent dans les wagons accidentés.