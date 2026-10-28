Collision entre deux trains en Espagne : au moins 50 morts dans l'accident, deux voitures ont déraillé

Deux trains sont entrés en collision en Espagne ce mercredi 28 octobre. Il y aurait plusieurs dizaines de morts et deux wagons ont déraillé et dévalé le talus.

L'ESSENTIEL

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11:35 - Emmanuel Macron réagit au drame Le président français, Emmanuel Macron, a réagi au drame en Espagne sur X. "Terrible drame ferroviaire en Espagne. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, aux nombreux blessés ainsi qu’à l’ensemble des équipes mobilisées dans les opérations de secours. Au peuple espagnol, j’exprime la solidarité de la France", a-t-il écrit.

11:28 - Le bilan s'alourdit : 50 morts et 176 blessés Un nouveau bilan vient d'être dévoilé et la barre des 50 morts a été atteinte. Selon le média El Espanol, la protection civile espagnole fait aussi état de 176 blessés.

11:15 - De nouvelles images impressionnantes des dégâts Un média espagnol, Capital Radio, a publié une vidéo de l'accident, filmée par un voyageur, donc depuis l'intérieur du train. Les dégâts sont impressionnants. ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

11:02 - Les protocoles d'urgence activés Le gouvernement de Castille-La Manche a décidé de déclencher le Plan territorial d'urgence. Des agents de la Garde civile, des pompiers, mais aussi des volontaires de la Protection civile sont déployés sur place. L'entreprise de trains Iryo a également activé "tous les protocoles d'urgence et collabore étroitement avec les autorités compétentes".

11:00 - Plus de 500 passagers à bord des trains Alors que le bilan se rapproche d'une cinquantaine de victimes, la porte-parole du gouvernement de Castille-La Manche, a indiqué que le train Iryo transportait 146 passagers et un bébé alors que le train AVE comptait pas moins de 397 personnes à bord. Il y avait donc en tout 544 passagers.

10:53 - Un nouveau bilan de 46 morts évoqué Les chiffres du bilan de la collision de train s'alourdissent. Le média El Espagnol évoque désormais 46 morts. Le précédent bilan faisait état de 39 morts. D'autres médias se font plus prudents et évoquent encore au moins une dizaine de morts confirmés.

10:50 - Des images de l'accident dévoilées Sur les images de l'accident, on voit des voitures de train renversées. Certaines ont déraillé et sont tombées en bas du talus. #URGENTE | El tren más afectado es un Iryo, dos vagones se han salido de la vía totalmente y el tren de Renfe ha descarrilado. https://t.co/ODj7G8FJFh — Vito Quiles (@vitoquiles) October 28, 2026

10:45 - Un accident moins d'un an après un autre drame ferroviaire Cet accident ferroviaire intervient moins d'un an après l'accident à Adamuz, en Andalousie. Il avait fait 46 morts dans la violente collision de deux trains à haute vitesse. Il a bouleversé toute l'Espagne et a suscité de vives critiques contre le gouvernement de Pedro Sanchez.

10:40 - Pedro Sanchez soutient les victimes Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a réagi sur X, exprimant son "affection, sa solidarité et son soutien à toutes les victimes'" de l'accident. "Consterné par le grave accident de trains à Tolède. Les services d’urgence travaillent sur le terrain pour prendre en charge les personnes affectées et garantir leur sécurité, en coordination avec toutes les administrations concernées. Ma compassion, ma solidarité et mon soutien à toutes les victimes et à leurs familles", a-t-il écrit sur X.

10:37 - Tous les événements prévus ce mercredi annulés Le gouvernement de Madrid a annulé tous les événements prévus ce mercredi suite à l'accident ferroviaire. Une conférence de presse pour l'approbation du budget de l'Etat pour 2027 a aussi été reportée.

10:30 - 39 morts désormais annoncés Selon BFMTV, la collision a fait au moins 39 morts, selon les services d'urgence de Castille-La Manche cités par le média local El Español et par SkyNews.

10:24 - Une erreur humaine évoquée comme cause de l'accident Les sources gouvernementales ont donné des précisions sur les causes de l'accident. Une "erreur humaine commise par un opérateur d'Adif lors d'une défaillance du système de signalisation principal est la cause probable de l'accident", ont-elles avancé. Ce système est automatisé, mais en cas de défaillant, il devient manuel. Les trains se sont arrêtés lorsque le système de sécurité automatique a dysfonctionné. Le service est passé sous contrôle humain et c'est à ce moment-là qu'aurait eu lieu la défaillance.