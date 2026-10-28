Le village de Prée-d'Anjou secoué par un séisme, les habitants surpris par les secousses

Un tremblement de terre a été détecté lundi 26 octobre au soir en Mayenne, dans le village de Prée-d'Anjou. La secousse, de faible magnitude, a été ressentie par des habitants, sans dégât signalé.

Un grondement inhabituel a surpris des habitants de la Mayenne lundi soir selon le Midi Libre. Vers 22h30, un séisme de magnitude 2,3 a été enregistré à proximité du Prée-d'Anjou, une commune située au sud-ouest de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans les Pays de la Loire. Selon les données du réseau national de surveillance sismique, la secousse s'est produite à environ cinq kilomètres de profondeur. Son épicentre se situait à proximité du secteur d'Ampoigné.

La secousse a été brève, mais perceptible pour certains riverains. Interrogé par Ouest-France, un habitant a notamment décrit "un grondement métallique". Un bruit qui a pu surprendre dans cette région où les tremblements de terre sont généralement de faible intensité. Une magnitude 2,3 correspond à un tremblement de terre généralement sans conséquence pour les bâtiments, mais la faible profondeur du foyer peut le rendre perceptible à proximité de l'épicentre.

Si l'événement a surpris des riverains, les séismes sont loin d'être exceptionnels en France. Selon le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), environ 1 000 tremblements de terre de magnitude supérieure ou égale à 2 sont enregistrés chaque année en métropole. Parmi eux, 70 à 100 atteignent une magnitude de 3 et seulement cinq à sept une magnitude de 4.

Le département de la Mayenne se trouve dans une zone de sismicité faible, mais cela ne signifie pas que les secousses y sont impossibles. En métropole, l'activité sismique est notamment plus importante dans les Alpes, les Pyrénées, le fossé rhénan et certaines parties du Massif central. Le risque est encore plus élevé aux Antilles.

Les tremblements de terre destructeurs restent donc rares en France. En juin 2023, un séisme survenu près de La Laigne, en Charente-Maritime, avait toutefois endommagé de nombreux bâtiments. Plus récemment, plusieurs secousses ont été enregistrées dans le Puy-de-Dôme en octobre 2026. Le séisme survenu en Mayenne est, lui, resté sans conséquence signalée.