Collision de deux trains en Espagne : les photos et vidéos du drame

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Collision de deux trains en Espagne : les photos et vidéos du drame

Un accident impliquant deux trains a fait de nombreux morts en Espagne mercredi 28 novembre 2026. Les photos et les vidéos témoignent de la violence de la collision.
©  Juanma Jiménez/AP/SIPA

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La Rédaction