Une fillette de 8 ans attaquée par un loup dans un parc animalier : une négligence questionnée

Une enfant a été grièvement blessée mercredi 28 octobre dans un parc animalier allemand, alors qu'elle participait à une activité encadrée. Les autorités ont révélé de nouveaux détails sur l'attaque.

La sortie devait permettre à trois petites filles de découvrir le métier de soigneur animalier. Elle a tourné au drame mercredi 28 octobre au matin au parc Johannismühle, situé à Baruth-Mark, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Berlin, en Allemagne. Une fillette de 8 ans a été attaquée par des loups alors qu'elle se trouvait dans leur enclos. Grièvement blessée, elle a été prise en charge par les secours puis transportée à l'hôpital par hélicoptère.

L'enfant n'est pas entrée seule dans cet espace réservé aux animaux. Selon un communiqué du district de Teltow-Fläming, elle participait à une journée d'initiation au métier de soigneur, réservée à l'avance. L'activité se déroulait avant l'ouverture habituelle du parc, en présence d'une employée et de deux autres enfants. L'attaque est survenue pendant que les animaux recevaient de l'eau, dans un enclos abritant des loups polaires.

La soigneuse est immédiatement intervenue et a empêché que les deux autres enfants soient eux aussi blessés, précisent les autorités locales. Ces dernières, ainsi que l'employée, sont ressorties physiquement indemnes. Quatre personnes, dont trois enfants, ont néanmoins bénéficié d'un soutien psychosocial d'urgence après l'accident. Le district a également prévu un accompagnement pour les équipes de secours. L'état de santé de la victime n'a pas été communiqué à l'heure actuelle.

Pourquoi une fillette se trouvait-elle dans l'enclos des loups ?

Le parc Johannismühle, ouvert en 1997, accueille environ 500 animaux appartenant à une cinquantaine d'espèces, sur plus de 100 hectares. Parmi eux figurent des loups gris, des loups polaires, mais aussi des ours et des lynx. L'établissement propose notamment des journées d'initiation au métier de soigneur, au cours desquelles les participants peuvent accompagner les employés dans certaines de leurs tâches. C'est précisément l'une de ces activités qui était organisée mercredi matin.

Les circonstances de l'attaque font désormais l'objet d'une enquête. Selon le média public allemand RBB24, la police cherche notamment à déterminer si une négligence a pu contribuer à l'accident. Les enquêteurs doivent comprendre comment l'enfant a pu être attaquée pendant une activité encadrée et vérifier les conditions de sécurité. À ce stade, aucune responsabilité individuelle n'a été établie. Le parc a assuré coopérer pleinement avec les autorités et apporter son soutien à la famille.

Le parc animalier fermé jusqu'à nouvel ordre après l'attaque

Les autorités ont également annoncé de nouvelles vérifications dans l'établissement. Selon le district de Teltow-Fläming, un contrôle réalisé le 23 juillet 2025 n'avait révélé aucun défaut de sécurité concernant les clôtures et les enclos. Une autre inspection, menée le 19 mars 2026 sur une partie du parc, n'avait pas révélé d'anomalie concernant le bien-être animal. Ces contrôles ne permettent pas de déterminer si toutes les précautions avaient été prises lors de l'activité proposée aux enfants.

Les services vétérinaires et les autorités chargées de la protection de la nature doivent désormais examiner les installations et les procédures de sécurité. Le comportement et l'état de santé du ou des loups impliqués doivent également être évalués. Aucune mesure concernant les animaux n'a encore été annoncée. Quant au parc, il a fermé dès le 28 octobre. Son site internet évoque une fermeture jusqu'au 2 novembre, mais les autorités précisent qu'aucune réouverture ne pourra avoir lieu sans leur autorisation. Cette décision dépendra notamment des résultats des prochaines inspections.