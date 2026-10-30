Effondrement de la "cheminée de fée" : trois morts dont une Française, le site trop fragile ?

Une des célèbres "cheminées de fée" s'est effondrée jeudi à Göreme, en Turquie. Trois personnes sont mortes, dont une Française. Deux éléments auraient contribué à la fragilisation du site.

Une "cheminée de fée" s'est effondrée jeudi 29 octobre 2026 à Göreme, en Turquie. Le bilan humain fait état de trois morts, deux Turcs et une Française. Cinq blessés sont également à déplorer, selon un post sur X du ministre de la Justice Akın Gürlek. L'incident s'est produit jeudi après-midi, vers 15h15, heure locale, soit 13h15 à Paris. "Une chute de pierres provoquée par un glissement de terrain dans la ville de Göreme" serait à l'origine du drame selon le gouverneur.

L'incident est survenu sur un site touristique célèbre dans le monde entier. Ce lieu incontournable de Cappadoce a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 1985. Après l'éboulement mortel, la zone a été fermée pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nevşehir.

Kapadokya'da 2 kiinin hayatn kaybettii faciadan yeni görüntüler ortaya çkt. Çöküün ardndan bölgeyi youn bir toz bulutunun kaplad görüldü. https://t.co/XvQ95tOorV — ENSONHABER (@ensonhaber) October 29, 2026

Un site victime du réchauffement climatique et du surtourisme ?

Chaque année, 4,5 millions de visiteurs se pressent pour venir admirer ce "paysage saisissant modelé par l'érosion", comme le décrit l'Unesco sur son site. "La vallée de Göreme et ses environs abritent des sanctuaires rupestres", mais aussi "des villages troglodytiques et des villes souterraines, vestiges d'un habitat humain traditionnel dont les débuts remontent au IVe siècle", détaille l'organisation onusienne.

Comme le relaie franceinfo, le site, tout aussi exceptionnel soit-il, est fragilisé par le réchauffement climatique. Ces derniers jours, la Turquie a connu de fortes intempéries qui ont contribué à la fragilisation de la cheminée de fée qui s'est effondrée, analyse un guide local. "C'est la pluie. Il a plu plusieurs jours. Comme il a plu, de l'eau rentrait par une fissure. Au fur et à mesure, quand il y a des fissures, ça commence à s'écarter et un jour ça tombe", explique Özgür Karagöz à franceinfo.

Nevehirin Göreme beldesinde 3 kiinin yaamn yitirdii, 5 kiinin ise yaraland peribacas çökmesinin ardndan bölgede temizlik çalmalar balatld. https://t.co/BLxrzhQ4ui — ENSONHABER (@ensonhaber) October 30, 2026

En 2024, un éboulement rocheux similaire avait déjà eu lieu. À l'époque toutefois, aucune victime n'avait été déplorée. Depuis, des travaux ont été entrepris afin de restaurer et de protéger les cheminées de fées qui sont fragilisées par l'érosion, mais aussi par des décennies de fréquentation touristique importante. Vendredi, le site turc Ensonhaber a publié des images sur lesquelles on peut voir les travaux de nettoyage en cours.