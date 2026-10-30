Incendie à Châtillon : le toit d'une école maternelle en feu, des images impressionnantes

Un incendie survenu vendredi après-midi à Châtillon a ravagé le toit de l'école maternelle Jean-Jaurès. Voici ce que l'on sait.

Le toit de l'école maternelle Jean-Jaurès en feu. À Châtillon, un incendie spectaculaire s'est déclenché ce vendredi 30 octobre, vers 16 heures. Des flammes et un panache de fumée impressionnants ont été aperçus par les passants. Sur les réseaux sociaux, nombreux étaient ceux qui s'inquiétaient de voir un tel nuage de fumée ou qui se demandaient ce qu'il pouvait bien se passer. Située au 11-15 rue Jean-Jaurès à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, l'établissement scolaire n'est heureusement plus ouvert au public.

Le bâtiment est même complètement désaffecté, ce qui explique l'absence de bilan humain. En revanche, au vu des flammes qui montaient parfois à plusieurs mètres de hauteur, selon Le Parisien, il y a de grandes chances pour que le bâtiment ait souffert de l'incendie. Sur place, une centaine de pompiers étaient mobilisés pour faire face aux flammes vendredi en début de soirée.

Il se passe quoi ?? @chatillon92320 #chatillon https://t.co/drRHfJob9v — Jan (@janin_jan) October 30, 2026

Un événement annulé après l'incendie à Châtillon

À 18h30, vendredi soir, le feu était maîtrisé et aucun blessé n'était donc signalé par les pompiers de Paris (BSPP), ajoute le quotidien de la capitale. En revanche, la toiture "a été complètement brûlée", a fait savoir la BSPP. À noter que pour parvenir à éteindre l'incendie de l'école Jean-Jaurès à Châtillon, les pompiers étaient épaulés de 25 engins, parmi lesquels un bras articulé utilisé pour atteindre le haut de l'établissement scolaire ainsi qu'une grande échelle.

Une enquête va désormais devoir faire toute la lumière sur les événements. On ignore encore l'origine du feu. La mairie a par ailleurs indiqué qu'à la suite de l'incendie, "le rassemblement républicain en hommage aux victimes de l'attentat raciste de Trappes et de La Verrière", qui était prévu ce jour à 18h30, était "reporté à une date ultérieure", relaie BFMTV.