Inass, "martyre de l'A10" : ses parents jugés pour son calvaire, déjà des témoignages insupportables

Le procès de la "petite martyre de l'A10", Inass, fillette de 4 ans retrouvée sans vie au bord de l'autoroute en 1987 débute ce lundi. Halima El Bakhti et Ahmed Touloub, ses parents, encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Le procès des parents de la petite Inass Touloub, retrouvée morte au bord de l'autoroute A10 en 1987, s'ouvre ce lundi 2 novembre 2026 à Blois (Loir-et-Cher). Ils sont jugés pour "actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "complicité" de ces mêmes faits. Âgés de 72 et 74 ans, ils encourent tous les deux la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience a débuté à 9h40 ce matin, la présidente a commencé par rappeler leurs droits aux deux accusés, notamment celui de garder le silence pendant toute la durée de l'audience.

Les faits, eux, remontent au 11 août 1987 lorsque le corps de la fillette de 4 ans est retrouvé mutilé dans un fossé de l'autoroute A10. Cicatrices, morsures humaines, brûlures au fer à repasser... Le visage d'Inass était défiguré, mais pendant près de trente ans, son identité est restée inconnue jusqu'à ce que les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à sa famille, en 2017, grâce à un ADN prélevé sur ses affaires. Sa mère est soupçonnée de lui avoir infligé de multiples violences ayant conduit à son décès.

"Elle utilisait tout ce qu'elle trouvait devant elle pour la taper"

Interpellés le 12 juin 2018, ses parents deviennent les principaux suspects. En effet, Halima El Bakhti, la mère, aurait frappé sa fille en la giflant, la mordant, lui tirant les cheveux, d'après les témoignages de la famille. "Elle utilisait tout ce qu'elle trouvait devant elle pour la taper", affirme Ahmed Touloub, le père d'Inass, comme rappelé par Franceinfo.

Lui se décrit comme "impuissant" face à cette femme "méchante". Il "reconnaît ne l'avoir jamais dénoncée et n'avoir pas agi pour protéger Inass, de peur qu'on lui retire la garde de ses enfants", précisent nos confrères. Halima El Bakhti serait également violente avec les deux aînées, "dans une moindre mesure", précise-t-on.

Quid de la version de la mère ? Elle admet une partie des violences, dont des gifles, mais pas les morsures. Sa fille aurait mal supporté son retour en France, en ne s'alimentant presque plus, jusqu'à vomir. "La tristesse de son enfant semble l'avoir renvoyée à la sienne, n'ayant jamais supporté son propre départ du Maroc, pour une vie en France qui la déprimait de jour en jour, aux côtés d'un mari décrit comme absent, partant très tôt le matin et ne rentrant que tard le soir", abonde Franceinfo.

Pour rappel, le couple est arrivé en France en 1982, a vécu à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), avant de prendre la direction de Puteaux (Hauts-de-Seine), en 1985. C'est alors que la petite Inass, 18 mois, vient les rejoindre en région parisienne. Elle quitte Casablanca et sa grand-mère maternelle qui l'a élevée jusqu'alors. Halima El Bakhti a expliqué à son mari que leur fille était tombée dans les escaliers menant à la cave, chez eux. Par la suite, lors de leur départ en vacances au Maroc, tous deux prennent la route de nuit, et abandonnent le corps de leur petite fille le long de l'A10.