Tentative de suicide de Kévin Tessier : le suspect de l'attentat de Trappes a été hospitalisé

Principal suspect de l'attentat de Trappes, Kévin Tessier a tenté de mettre fin à ses jours alors qu'il se trouvait en détention.

Kévin Tessier, suspect de l'attentat raciste de Trappes et de La Verrière dans les Yvelines, a tenté de se suicider, selon les informations de BFMTV. Mardi 3 novembre en soirée, la chaîne d'information en continu a révélé que l'homme qui est accusé d'avoir pris pour cible des personnes parce qu'elles étaient noires ou arabes a dû être brièvement hospitalisé après avoir tenté de mettre fin à ses jours en prison. Toujours selon BFMTV, ses jours ne seraient plus en danger.

Interrogés par BFMTV, les avocats de Kévin Tessier, Me Baptiste Bellet et Me Eliott Amzallag, ont regretté que l'information "qui relève de la plus stricte intimité" ait "été divulguée aussi rapidement". Ajoutant qu'ils souhaitent pour leur part que la détention de leur client se déroule "dans les meilleures conditions possibles afin que l'instruction puisse suivre son cours sereinement", les deux avocats ont tout de même pointé le fait que cette tentative de suicide soulevait "des interrogations légitimes" concernant "l'état psychologique" de leur client Kévin Tessier. Selon eux, celui-ci devra donc "faire l'objet d'une évaluation médicale approfondie".

Le terrible bilan de l'attentat raciste de Trappes et La Verrière

Âgé de 39 ans, Kévin Tessier est accusé d'avoir tiré en rafale sur plusieurs personnes, vendredi 23 octobre, dans la ville de Trappes, dans les Yvelines, puis à La Verrière, située dans le même département. Au cours de cette course meurtrière, qui a duré environ 15 minutes, Kévin Tessier a tiré près de 130 munitions, tuant un homme de 26 ans, Pengo Bossio Wangi, et blessant sept personnes dont quatre gravement. Parmi les blessés graves se trouve notamment une fillette de 11 ans, qui a reçu à elle seule huit balles.

Après plusieurs jours de garde à vue, Kévin Tessier avait été mis en examen jeudi 29 octobre pour "assassinat et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et placé en détention provisoire dans la soirée. Il dormait depuis en prison. Avant l'attentat raciste, Kevin Tessier était simplement connu pour des délits de droit commun, comme de la conduite sous l'emprise de l'alcool ou du vol à l'étalage. Lors de sa garde à vue, le suspect avait affirmé avoir "spécifiquement ciblé des personnes qui sont de type musulman ou africain, nord-africain, et choisi le lieu de son action, car : 'Trappes est un repaire d'islamistes'", avait indiqué en conférence de presse, le 29 octobre, le procureur de la République antiterroriste.