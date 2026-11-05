Alerte à la bombe dans un avion A320 en vol : l'avion dérouté à Evreux, Matignon en alerte... Ce que l'on sait

Un avion de ligne A320 faisant le trajet Dublin-Rome vient d'être dérouté, ce jeudi matin, vers la base aérienne d'Évreux (Eure) à la suite d'une alerte à la bombe. Les 151 passagers ont été mis en sécurité après l'atterrissage.

Immense inquiétude. Un avion de ligne Airbus A320 reliant Dublin à Rome a été dérouté vers la base aérienne d'Évreux, en Normandie, en raison d'une alerte à le bombe à bord, ce jeudi 5 novembre. "La situation est suivie en temps réel comme le prévoient les procédures", indique Matignon.

L'avion affrété par la compagnie irlandaise Aer Lingus était parti à 6h25 de la capitale irlandaise. L'appareil a effectué plusieurs tours dans les airs alors qu'il se trouvait au-dessus de l'Essonne avant de repiquer vers le nord en direction de l'aéroport normand. L'atterrissage à Evreux était prévu pour 10h04 et d'après Matignon, l'appareil s'est "posé en sécurité à Evreux". Il était possible de suivre en temps réel le vol via Flightradar, mais ce dernier a disparu des écrans vers 10 heures. L'avion était d'ailleurs le plus suivi de la plateforme autour de 9h45.

Les 150 passagers de l'avion mis en sécurité à Evreux

Après l'atterrissage de l'Airbus A320, Matignon a précisé que 151 passagers et 6 membres d'équipage se trouvaient à bord et ont été mis en sécurité. Les autorités ne donnent cependant aucune précision sur l'origine de l'alerte. Concernant les opérations engagées sur place, une équipe de déminage est en cours d'intervention sur l'appareil.

L'avion de ligne a été escorté par l'armée de l'Air et de l'Espace après le signalement d'une alerte à la bombe. "Notre permanence opérationnelle a décollé pour intercepter cet avion de ligne à la suite d'une suspicion d’alerte à la bombe", a indiqué l'armée à l'AFP. Une information confirmée par les services du Premier ministre qui ajoute que "l'alerte a été transmise par un partenaire italien".

Une dizaine de vols commerciaux en Europe avaient été visés mardi par des alertes à la bombe qui se sont révélées fausses selon les autorités des pays concernés.

Dernières mises à jour