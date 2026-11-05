Alerte à la bombe dans un avion A320 en vol : l'avion dérouté à Evreux après une série de menaces... Ce que l'on sait

Un avion de ligne A320 faisant le trajet Dublin-Rome a été dérouté et a atterri à la base aérienne d'Evreux, dans l'Eure, ce jeudi 5 novembre, après avoir fait l'objet d'une alerte à la bombe. Les 151 passagers ont été mis en sécurité et des vérifications sont en cours.

L'essentiel

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13:15 - Le procureur de la République d'Evreux s'est rendu sur la base aérienne Le cabinet du procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, indique de le magistrat se trouve sur la base aérienne 105 après le détournement de l'avion ciblé par une alerte à la bombe. procureur de la République d’Évreux. D'après le journaliste de Ouest-France sur place, aucune prise de parole n'est prévue pour l'heure.

12:50 - Quels sont les autres avions ciblés par des alertes à la bombe ? D'après l'AFP, plus d'une dizaine d'autres avions ont été ciblés par des alertes à la bombe ce jeudi matin. Il s'agit de : 3 avions de Ryanair ayant pris le départ à Madrid, Copenhague et Londres et se rendant à Sofia, en Bulgarie. Les appareils ont rejoint leur destination, sauf celui parti de Londres qui a été dérouté vers Plovdiv, à l’est de la capitale bulgare.

4 avions volant vers Prague en République Tchèque selon la police locale.

2 avions de Wiiz Air ayant pris la départ à Milan pour rejoindre Bucarest et Varsovie, ce dernier a été dérouté vers Vienne, en Autriche.

Un avion de Finnair reliant Helsinki à Rome qui a atteint sa destination sous escorte de l'armée italienne

L'avion Aer Lingus reliant Dublin à Rome et ayant été dérouté vers Evreux, en France. Plusieurs de ses avions ont été inspectés et aucun engin explosif n'a été trouvé à bord de l'appareil. Des vérifications sont en cours sur d'autres avions comme celui ayant atterri en France.

12:28 - Des véhicules de la Croix Rouge mobilisées à Evreux Ouest-France rapporte que cinq véhicules de la Croix Rouge se sont rendus sur la base aérienne d'Évreux après l'atterrissage de l'avion dérouté. La raison de leur venue n'est pas encore établie.

12:10 - "Tout sera examiné" : l'aéroport de Dublin assure prendre la menace au sérieux Les responsables de l’aéroport de Dublin tiennent un discours rassurant rapporte le média irlandais The Journal. Graeme McQueen, responsable des relations avec les médias à l’aéroport de Dublin, a déclaré que l’avion "avait atterri en toute sécurité". "Je sais que de nombreuses menaces ont de nouveau été proférées à travers l’Europe ce matin, comme ce fut le cas l’autre jour. La sécurité prime dans ce genre de situation, donc on prend ça très au sérieux. Tout sera examiné. Heureusement, le vol dérouté vers la France a atterri sans encombre ce matin", a-t-il ensuite déclaré à la radio RTE évoquant les précédentes alertes à la bombe s'étant avérées trompeuses.

12:05 - Aucun aménagement du trafic aérien après l'alerte à la bombe ayant visé un avion Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fait savoir que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) n’a demandé "aucun aménagement de programmes de vols aux compagnies aériennes" après le signalement de l'alerte à la bombe.

11:55 - Douze alertes à la bombe dans le ciel européen ce jeudi Il y a eu douze alertes à la bombe concernant des avions en vol dans le ciel européen ce jeudi matin selon les informations de l'AFP.

11:51 - Les passagers en sécurité, les modalités de leur départ encore inconnues Pendant que les opérations de vérifications sont menées par les démineurs, "les passagers ont été conduits dans une zone sécurisée, où une collation leur a été proposée", a indique le service d'informations et de relations publiques de l'armée à Ouest-France. La compagnie Aer Lingus a assuré mettre tout en oeuvre pour permettre aux passagers d'arriver à destinations dans les meilleurs délais, mais pour l'heure les modalités de leur départ ne sont pas encore prévues.

11:43 - Une équipe de déminage procède aux vérifications sur l'avion "Un Rafale et un Mirage 2000 ont escorté l’avion dérouté vers la base aérienne d’Évreux dans le cadre de l’opération de police du ciel", précise le service d'informations et de relations publiques des armées à Ouest-France. La même source ajoute qu'une "équipe de démineurs est actuellement à l’œuvre pour procéder aux vérifications et lever le doute".

11:30 - Une série d'alerte à la bombe visant des vols européens en début de semaine Le déroutement d'un avion à Evreux ce jeudi intervient après une série d'alerte à la bombe ayant visé d'autres appareils en vol en début de semaine. Mardi 3 novembre, au moins sept appareils assurant des vols européens ont dû être dérouté vers l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la Bulgarie. Les vols étaient tous assurés par des compagnies européennes. Des vérifications ont été menées sur tous les engins après leur atterrissage, mais aucun appareil suspect n'a été retrouvé.

11:14 - Plusieurs autres avions européens concernés par des alertes à la bombe ce jeudi L'avion de la compagnie irlandaise Aer Lingus dérouté en France ce matin ne serait pas le seul appareil concerné par une alerte à la bombe. L'agence de presse italienne Ansa indique qu'au moins deux autres appareils ont été visés : une Airbus A321 de la compagnie Wizz Air que reliait Milan-Malpensa à Varsovie et a été dérouté vers Vienne en Autriche, et un vol de la compagnie Finnar au départ d'Helsinki et devant rejoindre Rome. Ce dernier a atterri normalement à sa destination mais sous escorte des chasseurs de l'armée de l'air italienne.

11:09 - L'avion de ligne intercepté et escorté par un Rafale jusqu'à la base aérienne Le service d’information et de relations publiques de l’armée de l’Air et de l’Espace (Sirpa Air a indiqué à Ouest-France qu'à "la suite d’une suspicion d’alerte à la bombe, la permanence opérationnelle de l’armée de l’Air et de l’Espace a décollé sur alerte pour intercepter cet aéronef et lui permettre de se poser". Une telle intervention de l'armée est bien prévue par les mesures opérationnelles destinées à "assurer la souveraineté et la sécurité du ciel français". Le journaliste de Ouest-France confirme avoir vu l'avion dérouté escorté par un Rafale au niveau de Bourgtheroulde, à quelques kilomètres d'Evreux.

11:03 - Le signal d'urgence Squawk 7 700 émis par l'avion en vol L'avion EI420 qui reliait Dublin à Rome a affiché le code Squawk 7 700 sur Flightradar204, un signal émis en cas d’urgence en plein vol rapporte Ouest-France. Ce signal est utilisé par les pilotes pour alerter sur une situation d'urgence et solliciter une assistance immédiate. Est-ce ce signal qui a entraîné la mobilisation de l'armée de l'Air et de l'Espace pour assurer l'escort de l'appareil jusqu'à une base aérienne ? Le service d’information et de relations publiques de l'armée ne le précise pas, mais confirme l'intervention d'avions militaires.

10:56 - La compagnie aérienne fait de sorte de "réacheminer les passagers vers leur destination" La compagnie irlandaise Aer Lingus déclare "mettre tout en œuvre pour réacheminer les passagers vers leur destination finale dans les meilleurs délais".

10:53 - La compagnie aérienne confirme l'atterrissage "sans encombre" de l'avion Après l'atterrissage de son avion et la mise en sécurité de ses passagers, la compagnie Aer Lingus a confirmé à Ouest-France le détournement du vol EI402 entre Dublin et Rome "par mesure de sécurité" et a indiqué que "l’avion a atterri sans encombre".