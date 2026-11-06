Alertes à la bombe dans des avions : quatre appareils ciblés en France, une piste sur l'origine des menaces
Après l'avion dérouté à Evreux jeudi en raison d'une alerte à la bombe, quatre autres appareils européens ont été ciblés par des menaces similaires alors qu'ils survolaient la France ce vendredi 6 novembre. Des dizaines d'avions sont concernés en Europe.
Des dizaines d'alertes à la bombe visant des avions européens. Le phénomène, qui a commencé en début de semaine, se poursuit ce vendredi 6 novembre 2026, mais commence à toucher la France. Un premier avion appartenant à une compagnie irlandaise et effectuant le trajet entre Dublin et Rome a été dérouté vers la base aérienne 105 d'Evreux, dans l'Eure, le jeudi 5 novembre, après avoir été ciblé par une alerte à la bombe. Ce vendredi 6 novembre, ce sont quatre autres avions qui ont été visés par des menaces similaires alors qu'ils survolaient le territoire français selon les informations de Matignon.
Tous les appareils ont pu atterrir sans encombre et leurs passagers ont été mis en sécurité. Trois avions ont été dérouté vers l'aéroport d'Orly et le dernier s'est posé à Bordeaux selon une source proche du dossier à l'AFP. "Les services de déminage procèdent aux inspections de sécurité" sur chacun des appareils précisent les services du Premier ministre.
Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ces alertes à la bombe qui touchent toute l'Europe et les événements de ce vendredi vont s'ajouter à les liste des pistes à étudier. Plusieurs pays étant concernés, une coordination européenne pourrait se mettre en place pour déterminer si toutes les alertes à la bombe, qui se sont toutes révélées fausses, sont liées les unes aux autres.
Quels avions sont visés par les alertes à la bombe ?
Si quatre avions ont été ciblés alors qu'il survolait la France - ni leur ville de départ, ni leur destination n'ont été communiqués -, les menaces semblent viser des avions européens aléatoirement. Ce vendredi, au moins huit vols au départ ou à destination de Prague, la capitale de République tchèque ont été visés selon les déclarations de l’aéroport de la capitale tchèque à l’AFP. "Les menaces concernent les vols arrivant du Danemark, de l’Espagne et de la Grande-Bretagne. Pour ce qui est des vols au départ, il s’agit de vols à destination des Pays-Bas, de Chypre, de la Roumanie, de l’Italie et de la Grande-Bretagne", a précisé une porte-parole de l’aéroport.
Au moins près d'une vingtaines d'avions ont été pris pour cible le jeudi 5 novembre selon les informations de l'AFP. Parmi eux on comptait 3 avions de Ryanair ayant pris le départ à Madrid, Copenhague et Londres et se rendant à Sofia, en Bulgarie ; 4 avions volant vers Prague ; 2 avions de Wiiz Air ayant pris le départ à Milan pour rejoindre Bucarest et Varsovie ; un avion de Finnair reliant Helsinki à Rome et l'avion Aer Lingus ayant été dérouté vers Evreux.
Une piste sur l'origine des alertes à la bombe
Les alertes à la bombe surviennent par vague et le timing suggère des attaques coordonnées, mais jeudi le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, indiquait qu’il était encore "trop tôt" pour affirmer l'existence d'un lien entre les attaques. Certaines ont été revendiquées dans des messages envoyés aux aéroports de Rome en Italie et de Sofia en Bulgarie. Les messages étaient signés par les "combattant de l'Etat masculin", un nom renvoyant à un groupuscule ultranationaliste russe. Les auteurs n'ont cependant pas pu être identifiés. De nombreuses attaques, elles, n'ont pas été revendiquées notamment celle ayant visé l'avion dérouté à Evreux.
On sait peur de chose du groupe nommé Etat masculin. Selon la fondatrice de l'ONG Inpact - un organisme spécialisé dans la surveillance des activités clandestines russes -, il s'agit d'un "mouvement radical qui utilise la symbolique nazie". Auprès de l'AFP, Lou Osborn explique que le groupe compterait plusieurs milliers de membres et soutiendrait la guerre en Ukraine "par la propagande". Et d'ajouter : "Avant l’invasion de 2022, en octobre 2021, il a été désigné organisation extrémiste par la justice russe, mais on ignore aujourd’hui son degré d’articulation avec le pouvoir."
Le comportement du pilote de l'avion dérouté à Evreux interroge
Après la première alerte à la bombe ayant impliqué la France, avec le déroutement d'un avion à Evreux, une enquête a été ouverte et le comportement du pilote de l'avion, travaillant pour la compagnie irlandaise Aer Lingus, a interrogé. Après le signalement de l'alerte à la bombe, survenue alors qu'il survolait l'Essonne, l'homme "aurait refusé" d'être déroute vers la base aérienne militaire 105 d'Evreux "préférant un aéroport civile", a expliqué le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin. C'est ce refus qui a entraîné la mobilisation de deux avions de chasse de l'armée de l'Air, un Rafale et un Mirage, pour escorter l'avion jusqu'à la base aérienne. Ce pilote a été entendu en audition libre par les enquêteurs dans l'après-midi du jeudi 5 novembre.
13:36 - Quatre avions visés par des alertes à la bombe au-dessus de la France
Matignon indique ce vendredi 6 novembre que quatre nouvelles alertes à la bombe ont visé des avions européens survolant le territoire français ce matin. Tous les appareils se sont posés sans encombre à l'aéroport d'Orly pour trois d'entre eux et à celui de Bordeaux pour le dernier. "Les services de déminage procèdent aux inspections de sécurité", précisent les services du Premier ministre qui indiquent qu’une enquête est en cours pour déterminer l’origine de ces alertes qui touchent toute l’Europe.
05/11/26 - 23:36 - Que sait-on du groupuscule extrémiste russe suspecté ?
FIN DU DIRECT - Derrière l'alerte à la bombe dans un avion qui a été dérouté vers Évreux ce jeudi se trouverait un groupuscule russe à l'origine de plusieurs autres courriels de menaces. Il se prénommerait l'État masculin. Selon la fondatrice de l'ONG Inpact - un organisme spécialisé dans la surveillance des activités clandestines russes -, il s'agit d'un "mouvement radical qui utilise la symbolique nazie". Auprès de l'Agence France-Presse, dont Ouest-France se fait l'écho, Lou Osborn explique qu'il compterait plusieurs milliers de membres et soutient la guerre en Ukraine "par la propagande". Et d'ajouter : "Avant l’invasion de 2022, en octobre 2021, il a été désigné organisation extrémiste par la justice russe, mais on ignore aujourd’hui son degré d’articulation avec le pouvoir."
05/11/26 - 22:30 - Quels sont les autres avions ciblés par des alertes à la bombe ?
D'après l'AFP, plus d'une dizaine d'autres avions ont été ciblés par des alertes à la bombe ce jeudi matin. Il s'agit de :
- 3 avions de Ryanair ayant pris le départ à Madrid, Copenhague et Londres et se rendant à Sofia, en Bulgarie. Les appareils ont rejoint leur destination, sauf celui parti de Londres qui a été dérouté vers Plovdiv, à l’est de la capitale bulgare.
- 4 avions volant vers Prague en République Tchèque selon la police locale.
- 2 avions de Wiiz Air ayant pris le départ à Milan pour rejoindre Bucarest et Varsovie, ce dernier a été dérouté vers Vienne, en Autriche.
- Un avion de Finnair reliant Helsinki à Rome qui a atteint sa destination sous escorte de l'armée italienne.
- L'avion Aer Lingus reliant Dublin à Rome et ayant été dérouté vers Evreux, en France.
Plusieurs de ces avions ont été inspectés et aucun engin explosif n'a été trouvé à bord de l'appareil. Des vérifications sont en cours sur d'autres avions comme celui ayant atterri en France.
05/11/26 - 21:35 - Pourquoi deux avions de chasse français ont-ils été mobilisés ?
Là encore, il semble que tout est parti de l'absence de coopération du pilote de l'avion en provenance de Dublin. Face à ce que les autorités françaises qualifient de "refus d'obtempérer", deux avions de chasse ont été mobilisés. L'objectif ? Tout d'abord, "vérifier s'il n'y a pas de problème dans le cockpit. Est-ce qu'il n'y a pas un terroriste avec un couteau sous la gorge du pilote qui serait en train de le contraindre à réaliser ces manœuvres", explique à M6 l'expert aéronautique Xavier Tytelman, avant d'avancer un deuxième élément de "vraie assistance". "Si jamais il y avait des problèmes techniques à bord, si jamais il y avait une explosion qui endommageait par exemple les radios, là ils pourraient communiquer en donnant des signes, des indications visuelles, des mouvements qui sont connus dans le domaine aéronautique international".
05/11/26 - 20:36 - Pourquoi une enquête a-t-elle été ouverte ?
Après que l'avion a été dérouté à Évreux ce jeudi, le procureur a ordonné l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur cet événement. En cause ? "Le comportement du pilote irlandais qui aurait refusé de se dérouter vers Évreux, privilégiant notamment un aéroport civil comme celui de Beauvais ou encore celui de Nantes", croit savoir ce soir le journaliste de franceinfo. Le procureur de la République qualifie son comportement de "refus d'obtempérer". Cela n'est rien d'autre qu'une infraction qui est prévue dans le code des transports aériens.