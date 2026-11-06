Accident de car à Lent dans l'Ain : en garde à vue, le chauffeur livre sa version, une première piste évoquée

Un tragique accident de car a fait deux morts et plusieurs blessés graves à Lent, dans l'Ain. Lors d'une première audition, le chauffeur hospitalisé a confié s'être assoupi.

L'essentiel :

Un accident impliquant un car de ligne de transport interurbain s'est produit ce vendredi 6 novembre dans le secteur de Lent, dans le département de l'Ain. Les faits sont survenus sur la départementale D22, vers 7h30, alors que le car prenait la direction de Bourg-en-Bresse. Le véhicule assurait une liaison pour la région et transportait des scolaires, mais pas uniquement, a indiqué le ministre des Transports. Le véhicule était en "très bon état".

Blessé aux jambes, le conducteur a dû être désincarcéré et hospitalisé. Il a toutefois pu donner sa version des faits lors d'une première audition vendredi. Selon ses déclarations, il se serait "assoupi", a révélé vendredi soir en conférence de presse la procureure de la République. Il ne se serait réveillé que lorsque le car s'est retrouvé sur la voie de gauche, juste avant de percuter les arbres qui se trouvaient le long de la route. Âgé de 26 ans, le chauffeur avait récemment signé un CDI au sein de la société après avoir exercé pendant un temps comme intérimaire.

Selon Yves Cristin, maire de la commune de Lent, le bus a terminé sa course dans le fossé. "Le chauffeur a fait un coup de volant très fort. On était sur la voie de droite. On a dérivé sur la voie de gauche. Puis, on a foncé dans un fossé", raconte une lycéenne présente à bord du bus au moment du drame, à l'AFP TV. "Il n’y avait pas à notre connaissance de trace l’alcool ou de stupéfiants dans le sang du chauffeur”, détaillait plus tôt dans la journée le préfet. Vendredi soir, la procureure a confirmé que les dépistages étaient négatifs. Par ailleurs, selon le conducteur, la vitesse était respectée au moment de l'accident car il utilisait un régulateur.

49 personnes sont "impliquées" dans l'accident de car de ce vendredi matin, a précisé en conférence de presse la procureure. Au moins deux personnes sont mortes : un étudiant de 18 ans et une enfant de 7 ans de nationalité bosniaque, qui circulait avec sa mère et sa sœur, a précisé la procureure. Alors que le ministre des Transports avait déclaré plus tôt que 19 blessés étaient "encore en urgence relative", dont le conducteur du car, la procureure a indiqué en début de soirée que quatre personnes avaient été blessées grièvement. Le pronostic vital de deux d'entre elles était encore engagé vendredi soir.

Le parquet de Bourg-en-Bresse a décidé d’ouvrir une "enquête de flagrance, des chefs d’homicide routier et de blessures routières aggravées", confiée à la section de recherches de la gendarmerie, selon un communiqué.

Dernières mises à jour

18:19 - La conférence de presse est désormais terminée Après avoir répondu à de nombreuses questions des journalistes, la procureure de la République a conclu sa conférence de presse sur l'accident de car à Lent. 18:17 - Ce que l'on sait du jeune homme de 18 ans décédé dans l'accident Après avoir fait un bref point sur la jeune victime de 7 ans, la procureure répond à une question sur le profil du jeune homme de 18 ans également décédé dans l'accident. Il "habitait dans la région avec sa sœur" et était "jeune étudiant" sur Lyon. "Ses parents ne sont pas de la région." 18:14 - Le bilan de l'accident de car à Lent Quarante-neuf personnes étaient à bord du bus qui a été accidenté ce vendredi à Lent. Parmi les 49 personnes, on compte 26 majeurs et 23 mineurs. 25 d'entre elles ont été blessées légèrement, plusieurs grièvement dont deux ont encore leur pronostic vital engagé donc, et deux sont décédées. 18:12 - Une des victimes de nationalité bosniaque Selon la procureure de la République, la fillette de 7 ans qui est décédée dans le car à Lent était Bosniaque. Au moment de l'accident, elle se trouvait avec sa mère et sa sœur dans le bus. 18:07 - Quatre personnes ont été grièvement blessées Lors de la conférence de presse, la procureure explique que quatre personnes ont été grièvement blessées dans l'accident de car scolaire à Lent. Le pronostic vital de deux d'entre elles est actuellement engagé. 18:03 - La conférence de presse de la procureure commence La procureure de la République Bourg-en-Bresse, Karine Malara, prend la parole pour faire le point sur l'accident de scolaire à Lent. 17:55 - "Le car ne sera pas évacué avant demain", apprend-on Par voie de communiqué, le président du Département de l’Ain, vient d'indiquer que "le car ne sera pas évacué avant demain, pour des raisons d’enquête". "La RD 22 reste fermée et la déviation en place par les RD 1083 et 17", fait également savoir Jean Deguerry. 17:37 - Mathilde Panot (LFI) fait part de sa "gratitude aux personnels de secours mobilisés sur place" "Deux mineurs ont perdu la vie dans le terrible accident de car scolaire survenu ce matin dans l’Ain, près de Bourg-en-Bresse. Toutes mes pensées vont à leurs familles, aux 16 blessés et à leurs proches. Gratitude aux personnels de secours mobilisés sur place", écrit la députée de La France Insoumise, Mathilde Panot, sur X. 16:16 - Une conférence de presse de la procureure de la République de Bourg-en-Bresse à 18h Karine Malara, procureure de la République de Bourg-en-Bresse, tiendra une conférence de presse ce vendredi à 18h au palais de justice. Elle sera accompagnée de la colonelle Aurélie Dey, commandante de la section de recherches de Lyon, du colonel Charles Hugonnet, commandant du groupement de gendarmerie de l’Ain, et de Pascal Thomasset, directeur de l’association d’aide aux victimes Avema 01. 16:01 - Emmanuel Macron adresse ses "pensées aux victimes" "Terrible accident de car dans l’Ain. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs familles. La Nation est à leurs côtés. Reconnaissance aux équipes de secours mobilisées", écrit Emmanuel Macron sur X après l'accident tragique survenu ce vendredi matin à Lent, responsable de la mort de deux personnes. Terrible accident de car dans lAin. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs familles. La Nation est à leurs côtés. Reconnaissance aux équipes de secours mobilisées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2026 15:47 - "Le chauffeur a fait un coup de volant très fort", raconte cette lycéenne Une lycéenne, qui était dans le car au moment de l'accident parle d'un "coup de volant très fort" et la chute "dans un fossé" où le véhicule a heurté des arbres. Âgée de 17 ans et habituée de ce car régional, elle assure que "le chauffeur a fait un coup de volant très fort. On était sur la voie de droite. On a dérivé sur la voie de gauche. Puis, on a foncé dans un fossé", raconte-t-elle à l'AFP TV. 15:21 - "Pas à notre connaissance de trace l’alcool ou de stupéfiants dans le sang du chauffeur" Louis-Xavier Thirode, le préfet de l’Ain, annonce sur BFMTV que "toutes les victimes ont été prises en charge (...) Les opérations de secours se sont achevées entre 9h30 et 10h ce matin". Il évoque de premières auditions dans l’enquête ouverte après l’accident de bus. "Il n’y avait pas à notre connaissance de trace l’alcool ou de stupéfiants dans le sang du chauffeur" et précise que cet accident n’a "pas encore de cause déterminée". 14:31 - 3 victimes en urgence absolue, 19 en urgence relative Selon une source proche de l'enquête au Progrès, le bilan réactualisé est de 2 morts, 3 victimes en urgence absolue et 19 en urgence relative qui sont évacuées dans divers hôpitaux du secteur.

13:56 - Les dépistages du conducteur de car "sont négatifs" Les premiers dépistages réalisés sur le conducteur du car “sont négatifs, dans l’attente des résultats sanguins complémentaires”, d'après une source proche de l’enquête citée par BFMTV. 13:47 - Le conducteur est en "urgence relative" après avoir été désincarcéré du car Le conducteur du car fait partie des victimes de l'accident, mais n'est “pas considéré comme étant en urgence absolue” a indiqué le ministre des Transports. Il se trouve "plutôt en urgence relative". Il a tout de même dû être désincarcéré du véhicule et n'est donc pas en mesure d'être entendu tout de suite. Il faut "attendre quelque temps pour lui poser les questions d’usage", a prévenu Philippe Tabarot. LIRE PLUS

En savoir plus :

La préfecture a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de "coordonner l'action des différents acteurs de la gestion de crise", explique-t-elle dans un court message publié sur X. La ville de Lent, elle, a immédiatement activé son Plan communal de sauvegarde (PCS). Dans ce cadre, la salle des fêtes de la commune a été ouverte afin d’accueillir les personnes impliquées et de leur offrir un lieu de prise en charge et de mise à l’abri, en lien avec les services de secours et les autorités compétentes", précise le premier édile.

Au micro de BFMTV, le commandant Sebti Khadimallah, porte-parole de la Sécurité civile, a indiqué que deux hélicoptères avaient été mobilisés sur place pour procéder "à l’extraction rapide des victimes pour les mettre dans un 'traumacenter' ou dans un hôpital spécialisé pour les atteintes graves".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé ses pensées "aux victimes, à leurs familles et à leurs proches" dans un message posté sur X. Il a par ailleurs précisé que le plan d'organisation des secours "nombreuses victimes" avait été déclenché par le préfet.

"C’est un drame absolu qui frappe notre commune", a réagi Yves Cristin, le maire de Lent, sur BFMTV. "L’accident s’est produit dans un lieu sur la route où il n’y a pas de difficulté majeure". "La route était légèrement humide et on ne comprend pas pourquoi le bus a quitté sa voie, a traversé la voie et est allé dans le fossé opposé [...] Malheureusement, sur son trajet il y avait un arbre et c’est cet arbre qui a rendu l’accident aussi dramatique", conclut-il.

"C'est toujours une épreuve quand nos élèves, nos enfants, sont victimes d'un accident de cette nature. J'adresse aux familles toutes mes pensées, celles du gouvernement et de la communauté éducative qui est derrière eux", a déclaré Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, en déplacement dans un lycée à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).