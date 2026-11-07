Accident de car à Lent dans l'Ain : le chauffeur placé en garde à vue a livré sa version, il se serait "assoupi"

Deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont blessées après un accident de car à Lent, dans l'Ain. Placé en garde à vue, le chauffeur a confié s'être assoupi, selon la procureure de la République.

L'essentiel :

Deux personnes sont décédées dans l'accident d'un car de transport interurbain assurant une liaison régionale vers Bourg-en-Bresse, vendredi 6 novembre, aux alentours de 7 h 30, sur la route départementale D22 dans le secteur de Lent (Ain). Plus d'une vingtaine de personnes sont également blessées, dont deux avec un pronostic vital engagé. Le véhicule, qui transportait des passagers dont des scolaires, était pourtant en "très bon état", selon le ministre des Transports.

Blessé aux jambes, le conducteur a dû être désincarcéré avant d'être hospitalisé. Il a cependant été placé en garde à vue et a livré sa version des faits. Il se serait "assoupi", indique Karine Malara, procureure de la République de Bourg-en-Bresse. Il ne se serait réveillé qu'une fois le car à contresens sur la voie de gauche, juste avant de percuter les arbres situés le long de la route. Les dépistages de stupéfiants et d'alcoolémie du conducteur se sont révélés négatifs. Ce dernier a par ailleurs affirmé qu'il respectait la limitation de vitesse grâce au régulateur de son véhicule. Âgé de 26 ans, le chauffeur venait de signer un CDI au sein de la société après avoir exercé un temps comme intérimaire.

49 personnes sont "impliquées" dans l'accident de car de ce vendredi matin, a précisé la procureure. Au moins deux personnes sont mortes : un étudiant de 18 ans qui résidait chez sa sœur à Dagneux (Ain) et une enfant de 7 ans de nationalité bosniaque, qui se rendait à Bourg-en-Bresse avec sa mère et sa sœur pour retirer ses titres de voyage pour mineurs. Quatre personnes ont également été blessées grièvement. Le pronostic vital de deux d'entre elles était encore engagé vendredi soir. Vingt-cinq autres personnes ont été blessées plus légèrement.

Le parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert une "enquête de flagrance, des chefs d’homicide routier et de blessures routières aggravées", confiée à la section de recherches de la gendarmerie, selon un communiqué.

Dernières mises à jour

14:01 - Le lourd bilan de l'accident "Le bilan actuel est lourd : deux personnes sont décédées, mais également quatre personnes hospitalisées en urgence absolue, dont deux avec un pronostic vital encore engagé", avait déclaré la procureure de la République de Bourg-en-Bresse, dans la soire de vendredi 6 novembre. "Vingt-cinq personnes ont également été blessées plus légèrement et vont pouvoir, je l'espère, regagner rapidement leur famille", avait-elle ajouté, avant de préciser que parmi les quatre personnes en urgence se trouvent "une personne mineure ou très jeune majeure" et "trois personnes majeures", indique TF1. 13:14 - Les enquêteurs vont effectuer une analyse technique du car Parallèlement à la confrontation des témoignages, le volet technique des investigations s'annonce déterminant pour disséquer la mécanique de l'accident. Des expertises approfondies vont ainsi être diligentées sur l'autocar afin d'évaluer l'état global du véhicule et de passer au crible les affirmations du conducteur, l'attention des enquêteurs se portant tout particulièrement sur le fonctionnement et le possible déclenchement du régulateur de vitesse au moment de l'accident de Lent, indique TF1. 12:31 - L'enquête va "se concentrer sur les circonstances de l'accident" de Lent L'enquête judiciaire doit désormais déterminer les causes exactes de l'accident de Lent, indique TF1. Comme l'a souligné la procureure de la République Karine Malara, les investigations vont désormais "se concentrer sur les circonstances de l'accident, c'est-à-dire la vérification par les premiers témoignages des déclarations de ce chauffeur", une étape clé pour confronter les récits recueillis sur place à la version donnée par le conducteur du car. 12:02 - Le prefet de l'Ain rend hommage aux victimes et aux secours CLe préfet de l'Ain s'est exprimé dans la matinée du samedi 7 novembre sur le réseau social X. Saluant le déploiement massif sur le terrain de "102 sapeurs-pompiers et 58 engins, 50 gendarmes, 8 équipes médicales d'urgence et 4 moyens aériens", le représentant de l'État s'est adressé aux familles endeuillées et aux sinistrés : "Mes pensées vont à leurs proches, ainsi qu'aux blessés et à leurs familles, à qui je veux dire toute ma solidarité". Soulignant la réponse immédiate des autorités locales comme de la cellule de crise départementale, le préfet a tenu à adresser un vibrant hommage aux équipes mobilisées : "Je tiens à remercier très sincèrement chacune et chacun d'entre eux pour leur engagement et leur professionnalisme, dans des circonstances particulièrement éprouvantes." Hier matin, à Lent, un accident de car sest produit, impliquant 49 personnes. Deux dentre eux ont perdu la vie. Mes pensées vont à leurs proches, ainsi qu'aux blessés et à leurs familles, à qui je veux dire toute ma solidarité. Dès les premières minutes, les secours se sont engagés : 102 sapeurs-pompiers et 58 engins, 50 gendarmes, 8 équipes médicales d'urgence et 4 moyens aériens. Le maire de Lent, le Conseil départemental et le Conseil régional étaient présents à leurs côtés. Les associations de sécurité civile et d'aide aux victimes ont accompagné les personnes touchées et leurs proches. Réunis en cellule de crise, les services de l'État ont coordonné l'ensemble de l'intervention. Je tiens à remercier très sincèrement chacune et chacun d'entre eux pour leur engagement et leur professionnalisme, dans des circonstances particulièrement éprouvantes. Louis-Xavier Thirode, préfet de l'Ain @Gendarmerie_001 @sdis01 @Departement_AIN @auvergnerhalpes @ARS_ARA_SANTE @PhilippeTabarot @ProtecCivilefr @SecCivileFrance @Interieur_Gouv — Préfet de l'Ain (@Prefet01) November 7, 2026

En savoir plus :

La préfecture a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de "coordonner l'action des différents acteurs de la gestion de crise", explique-t-elle dans un court message publié sur X. La ville de Lent, elle, a immédiatement activé son Plan communal de sauvegarde (PCS). Dans ce cadre, la salle des fêtes de la commune a été ouverte afin d’accueillir les personnes impliquées et de leur offrir un lieu de prise en charge et de mise à l’abri, en lien avec les services de secours et les autorités compétentes", précise le premier édile.

Au micro de BFMTV, le commandant Sebti Khadimallah, porte-parole de la Sécurité civile, a indiqué que deux hélicoptères avaient été mobilisés sur place pour procéder "à l’extraction rapide des victimes pour les mettre dans un 'traumacenter' ou dans un hôpital spécialisé pour les atteintes graves".

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé ses pensées "aux victimes, à leurs familles et à leurs proches" dans un message posté sur X. Il a par ailleurs précisé que le plan d'organisation des secours "nombreuses victimes" avait été déclenché par le préfet.

"C’est un drame absolu qui frappe notre commune", a réagi Yves Cristin, le maire de Lent, sur BFMTV. "L’accident s’est produit dans un lieu sur la route où il n’y a pas de difficulté majeure". "La route était légèrement humide et on ne comprend pas pourquoi le bus a quitté sa voie, a traversé la voie et est allé dans le fossé opposé [...] Malheureusement, sur son trajet il y avait un arbre et c’est cet arbre qui a rendu l’accident aussi dramatique", conclut-il.

"C'est toujours une épreuve quand nos élèves, nos enfants, sont victimes d'un accident de cette nature. J'adresse aux familles toutes mes pensées, celles du gouvernement et de la communauté éducative qui est derrière eux", a déclaré Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, en déplacement dans un lycée à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).