Accident de car scolaire à Lent dans l'Ain : de très nombreuses victimes, le pire redouté

Un accident impliquant un car scolaire s'est produit, ce vendredi 6 novembre, sur le secteur de la commune de Lent, faisant "plusieurs victimes", a annoncé le préfet de l'Ain dans un communiqué.

Un accident impliquant un car d'une ligne de transport interurbain s'est produit ce vendredi 6 novembre dans le secteur de Lent dans le département de l'Ain, sur la départementale D22 vers 7 heures. Plusieurs victimes sont impliquées, indique la préfecture, qui a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de "coordonner l'action des différents acteurs de la gestion de crise", explique-t-elle dans un court message publié sur X.

Selon les informations de BFMTV, le véhicule a terminé sa course dans un fossé et plusieurs dizaines de victimes ou de personnes impliquées sont recensées. Le car se dirigeait vers Bourg-en-Bresse, précise l'Est Républicain. Il "a quitté la route et heurté un arbre dans le fossé", a précisé à l'AFP le maire de Lent, Yves Cristin, faisant état de deux personnes en arrêt cardio-vasculaire et de nombreux blessés.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION | Secteur de Lent Un accident impliquant un car dune ligne de transport interurbain sest produit dans le secteur de Lent. Plusieurs victimes sont impliquées. Le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner laction des différents acteurs de la gestion de crise. Les services de secours et les forces de lordre sont mobilisés sur place. Les maires apportent également leur concours à lopération de secours. Il est demandé à la population déviter le secteur. Des mesures de déviation sont en cours. Le préfet se rend sur place. — Préfet de l'Ain (@Prefet01) November 6, 2026

Le préfet et le ministre des Transports attendus sur place

"C'est toujours une épreuve quand nos élèves, nos enfants, sont victimes d'un accident de cette nature. J'adresse aux familles toutes mes pensées, celles du gouvernement et de la communauté éducative qui est derrière eux", a déclaré Édouard Geffray, ministre de l'Education nationale, en déplacement dans un lycée à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Les services de secours et les forces de l'ordre sont mobilisés sur place. Les maires apportent également leur concours à l'opération de secours, indique le préfet ce vendredi matin. "Il est demandé à la population d'éviter le secteur. Des mesures de déviation sont en cours", apprend-on. Le préfet et le ministre des Transports, Philippe Tabarot, se rendent sur place.

Dernières mises à jour

10:06 - "De nombreux sapeurs-pompiers interviennent" en ce moment Deux hélicoptères ont été déployés, le plan communal de sauvegarde déclenché et la commune voisine se charge de l'accueil des familles, détaille Yves Cristin, maire de Lent à l'AFP. Le Sdis de l'Ain a indiqué qu'en "ce moment, de nombreux sapeurs-pompiers interviennent", précise Le Progrès. 10:02 - Deux personnes en arrêt cardio-vasculaire D'après BFMTV, le véhicule a terminé sa course dans un fossé et plusieurs dizaines de victimes ou de personnes impliquées sont recensées. Le car se dirigeait vers Bourg-en-Bresse, précise l'Est Républicain. Il "a quitté la route et heurté un arbre dans le fossé", a indiqué à l'AFP le maire de Lent, Yves Cristin, faisant état de deux personnes en arrêt cardio-vasculaire et de nombreux blessés. 09:53 - "J'adresse aux familles toutes mes pensées", dit le ministre de l'Education nationale "C'est toujours une épreuve quand nos élèves, nos enfants, sont victimes d'un accident de cette nature. J'adresse aux familles toutes mes pensées, celles du gouvernement et de la communauté éducative qui est derrière eux", a déclaré Édouard Geffray, ministre de l'Education nationale, en déplacement dans un lycée à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Un accident de la circulation impliquant un car d'une ligne de transport interurbain s'est produit dans le secteur de Lent (Ain). Plusieurs victimes sont à déplorer.