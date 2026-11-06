Affaire Cauet : Julie Ollivier est morte à 28 ans, sa famille prend une décision pour la suite de l'enquête

Julie Ollivier, première femme à avoir porté plainte pour viols contre Sébastien Cauet, s'est suicidée lundi 2 novembre. Ses proches ont annoncé leur intention de continuer les démarches engagées par la jeune femme.

"On est dévastés, on est dans la sidération." C'est par ces mots qu'Emmanuelle Dancourt, fondatrice de l'association MeToo Media, a réagi à la mort de Julie Ollivier, survenue lundi 2 novembre 2026. Son décès, à l'âge de 28 ans, a été annoncé vendredi 6 novembre à l'AFP. La jeune femme était à l'origine de l'affaire judiciaire visant l'animateur Sébastien Cauet, contre lequel elle avait porté plainte pour viols en novembre 2023.

Julie Ollivier accusait l'ancien animateur de NRJ de l'avoir violée une première fois en novembre 2014, dans un hôtel à Genève, alors qu'elle avait 16 ans. Elle dénonçait également d'autres faits qui se seraient produits jusqu'en 2022. Sa plainte avait été suivie de plusieurs autres accusations, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire à Paris. Sébastien Cauet, aujourd'hui âgé de 54 ans, conteste les faits qui lui sont reprochés.

Membre de l'association MeToo Media, qui accompagne les personnes dénonçant des violences sexistes et sexuelles dans le monde des médias, Julie Ollivier participait régulièrement à ses événements. "On ne s'y attendait pas", a confié Emmanuelle Dancourt à l'AFP, précisant que l'entourage associatif de la jeune femme pensait que son état s'améliorait. Les raisons précises de son geste n'ont pas été rendues publiques. Aucun lien de causalité entre son décès et les procédures judiciaires ne peut être établi sur la base des informations actuellement disponibles.

Après la mort de Julie Ollivier, sa famille veut poursuivre la procédure

Malgré le décès de la jeune femme, ses proches ne souhaitent pas abandonner les démarches judiciaires. Son avocate, Me Helin Köse, a annoncé à l'AFP que sa famille entendait se constituer partie civile dans l'information judiciaire visant Sébastien Cauet. Une démarche destinée à lui permettre, sous réserve de sa recevabilité, de faire valoir ses droits dans la procédure. "Notre seul souhait est que son deuil soit respecté", a insisté l'avocate, qui a également fait part de son "immense tristesse".

L'affaire avait aussi donné lieu à plusieurs procédures parallèles. En juillet 2025, Julie Ollivier avait déposé plainte pour cyberharcèlement, atteinte à l'intimité de la vie privée, violation du secret de l'instruction et recel, selon une source proche du dossier citée par l'AFP. De son côté, Sébastien Cauet avait également déposé des plaintes contre elle, notamment pour diffamation, tentative d'extorsion et cyberharcèlement. Ces accusations distinctes ne permettent pas, à ce stade, de déterminer les circonstances de son décès.

Où en est l'enquête judiciaire visant Sébastien Cauet ?

L'ancien animateur vedette de NRJ a été mis en examen en mai 2024 pour des viols et une agression sexuelle concernant quatre femmes, dont trois étaient adolescentes au moment des faits dénoncés. Les accusations portent sur des événements qui se seraient déroulés entre 1997 et 2014. Dans le dossier de Julie Ollivier, la justice le soupçonne notamment de viol en novembre 2014, ainsi que de corruption de mineurs de plus de 15 ans pour des faits présumés commis entre janvier 2014 et septembre 2016. La mise en examen ne constitue pas une déclaration de culpabilité et l'animateur bénéficie de la présomption d'innocence.

Les investigations se poursuivent. Le 14 octobre 2026, Sébastien Cauet a été interrogé par la juge d'instruction chargée du dossier au tribunal judiciaire de Paris, lors de son premier interrogatoire sur le fond des accusations depuis sa mise en examen. Selon l'AFP, cette audition est intervenue près de deux ans et demi après l'ouverture des poursuites judiciaires. Aucune décision définitive sur les accusations de viols et d'agression sexuelle n'a été rendue publique à ce stade. L'information judiciaire reste en cours, tandis que la famille de Julie Ollivier a annoncé vouloir y prendre part.