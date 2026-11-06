Le père de Meghan Markle arrêté par la police : des soupçons graves sur des images pédocriminelles

Le père de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, a été arrêté dans sa maison de retraite en Floride. Il est accusé de détention d'images à caractère pédopornographique.

Scène peu banale, ce vendredi 6 novembre, à la maison de retraite Maravida Senior Living, en Floride. Âgé de 82 ans, le père de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, a été arrêté par des agents du FBI, révèle le Daily Mail. L'ex-directeur de la photographie hollywoodien a été inculpé pour possession d'images à caractère pédopornographique.

Cette arrestation survient après la découverte de nombreuses photos à caractère pédopornographique retrouvées dans des box de stockage loués par Thomas Markle à Los Angeles. 78 objets auraient ainsi été saisis par les agents, d'après The Sun, qui évoque des négatifs de films, des diapositives et des livres contenant des éléments suspects. Selon les informations du Daily Mail, le père de Meghan Markle lui-même figurerait sur au moins deux clichés. Ces photos montreraient le grand-père d'Archie et Lilibet en présence d'une fillette prépubère nue. Sur une troisième image, il y aurait une jeune fille mineure dans une chambre de motel aux Philippines. Des clichés remonteraient à plusieurs décennies. Parmi les enfants, certains pourraient avoir tout juste 10 ans. Thomas Markle apparaîtrait également sur d'autres clichés en présence d'enfants plus ou moins déshabillés.

À l'origine de l'arrestation du père de Meghan Markle, une troublante découverte

L'arrestation de Thomas Markle survient alors que le tabloïd The Sun révélait il y a quelques jours que le père de Meghan Markle faisait l'objet d'une enquête concernant des images à caractère pédopornographique aux Philippines. Des clichés retrouvés par son fils, Thomas Markle Jr., à son domicile de Cebu. Horrifié après avoir mis la main sur quatre grandes boîtes contenant "des centaines, voire des milliers" d'images - le chiffre de 7 500 est évoqué par The Sun -, Thomas Markle Jr. aurait alerté la police locale. Au milieu de ces clichés se trouvaient d'innocents souvenirs de famille. La police philippine a, elle, fait état de trois cartes mémoire et d'un téléphone portable contenant des images d'agressions sexuelles sur mineurs remis par le demi-frère de Meghan Markle, selon l'AFP, dont Le Monde se fait l'écho.

Âgé de 60 ans, Thomas Markle Jr. a prévenu dans la foulée les enquêteurs du FBI américain, qui ont donc lancé leur propre enquête. Le père de Meghan Markle ayant vécu au Mexique avant de déménager aux Philippines, puis de revenir aux États-Unis en mai 2026 après son AVC et l'amputation de sa jambe gauche, les autorités mexicaines ont également ouvert une enquête. Elles ont depuis découvert une autre cachette, dans un entrepôt au Mexique. Thomas Markle nie quant à lui fermement ces accusations.

Meghan Markle "bouleversée", une lettre reçue en 2019 refait surface

De son côté, Meghan Markle, qui a coupé les ponts avec son père depuis 2018, s'est dite "profondément bouleversée" par ces accusations. Elle a confié que ses "pensées vont à tous les enfants qui pourraient avoir été lésés". Elle a par ailleurs révélé avoir eu vent d'"allégations troublantes et inquiétantes" visant son père dès 2019. Une lettre aurait été envoyée à l'époque à la police britannique. Elle évoquait des infractions présumées commises hors du Royaume-Uni.

La police des polices britannique a donc été chargée d'établir, fin octobre, si la police de Londres aurait dû transmettre cette lettre provenant de la première épouse de Thomas Markle, Roslyn Loveless, aux autorités judiciaires. Selon le Daily Mail, Roslyn Loveless, qui est depuis décédée, écrivait avoir "interrogé Thomas Sr." et que celui-ci avait "nié [certaines] accusations, mais déclaré s'être rendu aux Philippines" et en Thaïlande, car les enfants de 12 ans y seraient légaux.