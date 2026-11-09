Attentat à Cracovie : idées "ultranationalistes", adepte de tir... Qui était Michal O., l'auteur décédé de l'attaque en Pologne ?

Michal O., 24 ans, est suspecté d'avoir ouvert le feu samedi à Cracovie depuis sa voiture, causant la mort d'au moins six personnes. L'homme a succombé" à ses blessures ce lundi, mais qui était-il ?

L'auteur de l'attentat qui a fait au moins six morts et quinze blessés ce samedi à Cracovie en Pologne est mort, a annoncé la police locale ce lundi 9 novembre 2026. "Nous vous informons que l'auteur des événements tragiques est décédé ce matin à l'hôpital", ont écrit les autorités sur X. Deux jours plus tôt, Michal O., 24 ans, a tiré sur des passants depuis son véhicule vers 15 heures, créant le chaos dans les rues polonaises.

Informujemy, e sprawca tragicznych wydarze zmar dzisiaj nad ranem w szpitalu. — Maopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

Trois corps ont également été retrouvés dans son appartement, celui d'un homme de 53 ans et ceux de deux femmes de 52 et 21 ans. "Il s'agit des parents et de la sœur" de l'auteur, a déclaré la police dans un communiqué dimanche, précisant qu'ils présentaient "des plaies par balles". Le Premier ministre, Donald Tusk, a évoqué un acte "terroriste", et le parquet a annoncé, dimanche 8 novembre, l'ouverture d'une enquête pour "terrorisme".

"J'ai vu des coups de feu partir du côté de la vitre conducteur, et de la fumée s'en échapper. J'ai couru jusqu'au poste de police de la place principale du marché (…) c'était plein de gens qui se cachaient par terre", confie un passant auprès d'Interia. Lors de la fouille du véhicule de l'assaillant, des armes supplémentaires et une grande quantité de munitions ont été découvertes, a précisé Katarzyna Cisło, membre de la police de Cracovie, sur la chaîne polonaise TVN24.

Le tireur "fasciné par les idéologies d'extrême droite"

Vêtu d'une tenue militaire et armé, l'homme aurait agi seul, selon des sources policières citées par nos du Figaro. Neutralisé par les forces de l'ordre, il a été blessé par balle lors de son interpellation, puis transporté à l'hôpital, avant de perdre la vie ce lundi. D'après les autorités, cet homme titulaire d'un permis de port d'arme était en possession d'un pistolet et d'un fusil AR-15 au moment des faits. Le père de Michal O., 53 ans, détenait lui aussi sept armes à feu grâce à un permis de port d'armes sportives. Celles-ci ont été saisies à son domicile. Le père et le fils s'entraînaient régulièrement dans le même club de tir.

Le ministre de l'Intérieur a avancé samedi soir l'hypothèse d'un homme sensible aux idées "ultranationalistes". "Tout porte à croire qu'il avait des opinions très, très radicales", a déclaré Marcin Kierwiński, qui estime que le suspect était "fasciné par les idéologies d'extrême droite", tout en soulignant que cette piste "devra encore être vérifiée". Donald Tusk a, de son côté, tenu des propos similaires. Michal O. ne faisait toutefois pas partie de l'armée polonaise.

Sur place, des témoins ont décrit une scène de panique générale. "Je n'avais jamais vu une telle panique", a raconté Alexander au média polonais Fakt. Le musicien Daniel Wolny, présent sur la place, a confié : "On ne peut pas décrire ça". La Pologne observera deux jours de deuil national, a annoncé Donald Tusk.

15 blessés dont deux policiers, un est entre la vie et la mort

Parmi les victimes de la fusillade figurent quatre femmes et deux hommes, dont trois Polonaises (61, 47 et 53 ans), un Britannique (32 ans) et une citoyenne autrichienne (51 ans). Une victime n'a pas encore été identifiée. En outre, parmi les 15 personnes blessées par l'assaillant, 10 d'entre elles sont de nationalité polonaise, dont deux policiers, et cinq sont de nationalité britannique, portugaise, russe, allemande et autrichienne, a indiqué la police dimanche à l'agence PAP.

Plusieurs cochers qui travaillaient dans le centre historique de Cracovie ont également été blessés et font partie de la dizaine de polonais blessés. Pour venir en aide à Jakub Kulik, un des deux policiers blessés, le ministre de la Justice, Waldemar Zurek, a lancé un appel sur X afin d'inciter les citoyens à donner leur sang : "Il a un poumon hors d'usage et a besoin de chaque goutte de sang", écrit-il.