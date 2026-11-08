Fusillade à Cracovie : six morts sur la place du marché, le tireur de 24 ans "fasciné par les idéologies d'extrême droite"

Un homme a ouvert le feu sur des passants depuis sa voiture, samedi 7 novembre, en plein cœur historique de Cracovie. La justice polonaise a ouvert une enquête pour terrorisme.

Il était environ 15 heures, ce samedi 7 novembre, quand la place du marché de Cracovie, très fréquentée le week-end, a basculé dans la panique. Un Polonais de 24 ans a tiré sur des passants depuis son véhicule, faisant six morts et une quinzaine de blessés, selon Le Figaro. Le Premier ministre, Donald Tusk, a aussitôt évoqué un acte "terroriste", et le parquet a annoncé, dimanche 8 novembre, l'ouverture d'une enquête pour "terrorisme".

Vêtu d'une tenue militaire et armé d'un fusil d'assaut équipé d'une lunette, l'homme aurait agi seul, selon des sources policières citées par nos confrères. Neutralisé par les forces de l'ordre, il a été blessé par balle lors de son interpellation, puis transporté à l'hôpital. Opéré, il se trouvait dimanche matin dans un état critique selon le porte-parole de la police, citée par BFMTV. Deux policiers ont également été touchés pendant l'échange de tirs. L'un d'eux se trouve dans "un état très grave", avec trois blessures par balle, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwiński. Des armes supplémentaires et une grande quantité de munitions ont été découvertes dans la voiture, a précisé Katarzyna Cisło, membre de la police de Cracovie, sur la chaîne polonaise TVN24.

Le tireur "fasciné par les idéologies d'extrême droite"

"Tout porte à croire qu'il avait des opinions très, très radicales", a déclaré Marcin Kierwiński, qui estime que le suspect était "fasciné par les idéologies d'extrême droite", tout en soulignant que cette piste "devra encore être vérifiée". Donald Tusk a, de son côté, tenu des propos similaires. Trois corps ont par ailleurs été retrouvés au domicile du tireur. Selon la police, citée par BFMTV, il s'agirait de ses parents et de sa sœur.

Parmi les victimes de la fusillade figurent quatre femmes et deux hommes, dont trois Polonaises et un Britannique. Deux personnes restent à identifier, a détaillé le chef de la police, Marek Boron. Cinq des 16 personnes touchées ne sont pas de nationalité polonaise, a ajouté le ministre de l'Intérieur.

Sur place, des témoins ont décrit une scène de panique générale. "Je n'avais jamais vu une telle panique", a raconté Alexander au média polonais Fakt. Le musicien Daniel Wolny, présent sur la place, a confié : "On ne peut pas décrire ça". La Pologne observera deux jours de deuil national, a annoncé Donald Tusk.