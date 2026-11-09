Affaire Michel Zecler : ces artistes venus soutenir le producteur de musique au tribunal

Trois policiers sont renvoyés, à partir de ce lundi 9 novembre, devant la cour criminelle de Paris, pour avoir passé à tabac le producteur de musique Michel Zecler en 2020. Plusieurs personnalités étaient présentes.

À partir de ce lundi 9 novembre, trois policiers comparaissent devant la cour criminelle de Paris pour des violences infligées au producteur de musique Michel Zecler. Aurélien L., 29 ans, Pierre P., 37 ans et Philippe T., 50 ans, sont accusés de violences volontaires en réunion et faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Ils encourent 15 ans de réclusion et 225 000 euros d'amende. Un quatrième policier doit être jugé en correctionnelle.

Le 21 novembre 2020, Michel Zecler est interpellé par une patrouille de police en pleine crise du Covid pour non-port du masque et suspicion de consommation de cannabis. Il subit un passage à tabac violent dans le sas d'entrée de son local entre 19h42 et 19h47, trente coups de poing et de matraque lui sont infligés. Révélées par le site Loopsider six jours après les faits, les images de la vidéosurveillance infirment la version livrée par les policiers, selon laquelle le producteur de musique leur avait porté des coups. L'expertise médicale relèvera un traumatisme crânio-facial, une plaie à la lèvre et au cuir chevelu, une rupture complète du tendon du biceps, justifiant une interruption totale de travail (ITT) de 45 jours.

Cest une nouvelle pièce que nous apportons au dossier de lagression de Michel Zecler. Cette vidéo dun voisin montre sous un autre angle lagression et sa violence inouïe. Ils auraient pu le tuer. https://t.co/G60NtRNnC9 — Loopsider (@Loopsidernews) November 27, 2020

Depuis, les policiers ont été suspendus. Deux d'entre eux, Philippe Tondeux et Aurélien Lapersonne, ont été incarcérés pendant un mois à la prison de la Santé à Paris, avant d'être libérés sous contrôle judiciaire. S'ils ont reconnu pendant l'enquête que leur procès-verbal ne correspondait pas à la réalité des faits, ils disent avoir eu peur pour leur vie et ont nié toute dimension raciste. Michel Zecler assure pourtant avoir été traité de "sale nègre".

Si dans leur ordonnance, les juges d'instruction ont estimé que "les éléments à charge" étaient "insuffisants pour retenir la dimension raciste de ces violences", Michel Zecler a assuré qu'il en parlerait à l'audience, comme l'indique France Info. "Tout porte à croire que des mots ont été dits. Lesquels ont été prononcés ? Certainement pas ceux d'un poème de Baudelaire... Il n'échappe à personne que Michel Zecler est noir de peau, donc on est en droit d'estimer que des propos racistes ont pu être exprimés", précise Serge Money, l'un des avocats du producteur de musique.

Jean-Pascal Zadi et Princesse Erika présents et remontés au procès

Ce lundi matin, plusieurs artistes étaient présents à l'audience pour soutenir Michel Zecler, ils dénoncent justement les conditions dans lesquelles se déroule le procès, "de nombreuses personnes n'ont pas pu entrer dans la salle", rapporte France 3 Paris Ile-de-France. "C'est une humiliation de plus pour Michel Zecler (...) je viens soutenir mon ami et on a été mis dans une petite salle, tout le monde n'a pas pu entrer, c'est une deuxième humiliation, a estimé l'acteur Jean-Pascal Zadi face à la presse.

Une deuxième humiliation pour Michel Zecler : la colère de lacteur Jean-Pascal Zadi au premier jour du procès des trois policiers accusés d'avoir agressé M.Zecler. Laudience est retardée, les proches du producteur réclamant une salle plus grande pour assister au procès. — TF1Info (@TF1Info) November 9, 2026

"Il savait très bien que ce procès était important pour nous et il n'y a pas de place", peste de son côté la chanteuse et actrice Princesse Erika. "Il y a un problème, on ne veut pas s'énerver, car on ne veut pas que la tension monte, mais ils peuvent avoir accès à des salles plus grandes mais ils nous confinent, ils nous méprisent", poursuit-elle au micro de nos confrères. Le rappeur Stomy Bugsy est également présent au palais de justice de Paris ce lundi. Désormais, Michel Zecler souhaite que les trois policiers "soient jugés et condamnés à la hauteur de la gravité des faits commis" et assure auprès de France Info qu'il ira "au bout" de son combat "malgré la difficulté".