Sur le plateau de Beille, en Ariège, les ossements retrouvés sont-ils humains ? Des indices le laissent penser

Des ossements et des vêtements ont été découverts par des chasseurs lors d'une battue dans les Pyrénées, sur la commune de Luzenac en Ariège. Une enquête judiciaire est en cours.

Macabre découverte en Ariège. Samedi 7 novembre 2026, des vêtements et des ossements susceptibles d'être d'origine humaine ont été retrouvés sur le secteur du plateau de Beille, sur la commune de Luzenac, selon les informations du quotidien La Dépêche du Midi. Les faits se sont déroulés lors d'une battue vers 14 heures.

Les chasseurs ont repéré des ossements au pied d'une petite barre rocheuse et "la battue a été arrêtée immédiatement", puis "nous avons appelé le PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, ndlr)", témoigne un des participants dans les colonnes de nos confrères. La présence de vêtements fait pour l'instant partie des indices qui laissent à penser que les ossements pourraient être d'origine humaine.

Expertise anthropologique et analyse ADN

Alerté, le parquet de Foix a ouvert une enquête afin de déterminer avec certitude si ces ossements sont bien d'origine humaine. "Ces ossements ont été confiés à l'Institut Médico-Légal (IML) de Toulouse ce matin, afin qu'un médecin légiste, spécialisé en anthropologie, les examine et une analyse ADN a également été demandée", indique le parquet auprès d'Actu Occitanie.

Ce lundi 9 novembre, les gendarmes ont poursuivi leurs investigations dans le secteur où les ossements ont été découverts. À ce stade de l'enquête, le procureur de la République appelle à la prudence : "Aucun autre élément ne peut être affirmé ou confirmé pour le moment", précise Olivier Mouysset.