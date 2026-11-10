Affaire Michel Zecler : pompier, coach sportif... La nouvelle vie des policiers, suspendus mais toujours actifs

Les trois policiers accusés de violences aggravées et de faux en écriture publique après le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler ont livré plus de précisions sur la poursuite de leur carrière professionnelle.

Depuis ce lundi 9 novembre, un brigadier de police et deux gardiens de la paix comparaissent devant la cour criminelle départementale de Paris, où ils doivent répondre de violences aggravées et de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions pour des violences infligées au producteur de musique Michel Zecler en 2020. Alors que les trois hommes avaient porté plainte contre Michel Zecler, le procès-verbal a été démenti par les images de vidéosurveillance et la procédure s'est retournée contre eux. Aujourd'hui, ces fonctionnaires semblent réinsérés dans la société, bien que suspendus de la police et sous contrôle judiciaire.

Pierre P., 37 ans, est aujourd'hui sapeur-pompier volontaire vers Toulon (Var), sa région natale, comme indiqué lors de la première journée d'audience. Lui n'a pas été placé en détention provisoire, à l'inverse des autres coaccusés. Suspendu depuis sa mise en examen (avec maintien de son traitement), il a passé et réussi le concours de gardien de la paix en 2014, et rejoint l'Île-de-France. Lui qui "visait la BAC" s'est retrouvé au commissariat central du XVIIe arrondissement, où il travaille d'abord de nuit à "police-secours".

À son sujet, l'enquêtrice de personnalité n'a pas trouvé de témoin à charge. L'homme est qualifié de "sociable", "studieux" et "jamais agressif", d'après un collègue interrogé pour le compte de l'enquête. "C'est un plaisir de travailler avec lui", poursuit un sapeur-pompier de la même caserne. Pierre P. confie ne pas se voir "ailleurs que dans la fonction publique", et envisage de devenir pompier professionnel.

Un "emploi de bureau" en ligne de mire pour l'un des trois accusés

Philippe T., brigadier de 50 ans, a été détenu trois semaines à Fleury-Mérogis dans le quartier des "radicalisés". Sur le terrain lors des attentats de 2015 tout comme pendant les manifestations des Gilets jaunes, le Breton d'origine confie que la violence durant sa carrière l'a "marqué" et apparaît comme particulièrement usé par le temps. Certains de ses collègues le qualifient d'"exemple à suivre", "diplomate" et "charismatique".

D'autres le décrivent aussi comme "stressé" et "de nature secrète". Il assume une certaine "lassitude" de son travail, mâché par les années et la dégradation des conditions d'exercice. S'il a "la chance" de pouvoir réintégrer son administration, il optera pour un "emploi de bureau", a-t-il déclaré. Quant à sa hiérarchie, elle n'a rien trouvé de négatif à son sujet et lui a même envoyé plusieurs lettres de félicitations durant sa carrière.

Enfin, Aurélien L., 29 ans, débute sa carrière dans les métiers de la sécurité, réussit le concours de gardien de la paix et rejoint l'équipe du XVIIe. Il exerce aujourd'hui le métier de coach sportif, sa passion, indique aujourd'hui mener un travail sur lui-même mais dispose du profil le plus torturé des trois. Un photomontage mettant en scène George Floyd, Afro-Américain tué par la police à Minneapolis en mai 2020, a été retrouvé dans son téléphone six mois avant l'agression de Michel Zecler.

"Je suis dégoûté que tous ces bâtards soient acceptés en France et qu'on ne fasse rien", avait-il envoyé à sa compagne qui l'avait recadré aussitôt. Après s'être efforcés de présenter une image exempte de toute aspérité lundi, les trois accusés devraient vivre une journée plus délicate ce mardi : ils verront défiler à la barre les enquêteurs de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et Michel Zecler.