Angéla Avond, élue agressée à Chelles : acte involontaire ou agression délibérée ?

Une adjointe au maire de Chelles (Seine-et-Marne), également conseillère régionale d'Île-de-France, a été touchée par une bouteille d'essence mardi 10 novembre devant le lycée Gaston-Bachelard.

Mardi 10 novembre au matin, Angela Avond, née Pascoa Dos Santos, conseillère régionale LR d’Île-de-France et adjointe au maire de Chelles (Seine-et-Marne), a été touchée par une bouteille contenant de l’essence devant le lycée Gaston-Bachelard. Selon le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, l’élue était venue avec des parents d’élèves pour “soutenir les élèves souhaitant reprendre les cours”. Interrogée par BFMTV, elle raconte avoir vu “des jeunes tenter de mettre le feu à des poubelles devant le lycée” et s’être approchée pour les en empêcher. “C’est à ce moment-là que j’ai reçu une bouteille contenant de l’essence en pleine poitrine”, affirme-t-elle.

Contacté par Le Parisien, le maire de Chelles, Brice Rabaste, décrit une élue "un peu traumatisée". "Elle a reçu volontairement une bouteille remplie d’essence alors qu’elle tentait de bloquer un départ d’incendie. C’est vraiment quelqu’un qui l’a lancée sur elle puis ça s’est renversé sur son manteau", déclare-t-il.

"On n'avait vraiment pas l'intention de la viser, ni de la blesser"

Angela Pascoa Dos Santos s'est rendue mardi matin au commissariat de Chelles afin de déposer plainte. Sa qualité d'élue étant "très connue des habitants de la commune", d'après le parquet, une enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte. Et ce, d'autant plus que ce ne serait pas la première fois que l'élue était présente devant cet établissement pour faire, selon ses dires, la médiation entre forces de l'ordre et lycéens.

Devant l'établissement scolaire, BFMTV a recueilli plusieurs témoignages qui corroborent la version de l'élue. "Elle est venue devant les poubelles. Elle a fait des grands gestes et a dit : 'Ne brûlez pas les poubelles'", expliquent certains pour qui Angela Pascoa Dos Santos "n'était pas visée volontairement" par le jet. "La bouteille [d'essence], ils ont voulu la lancer dans la poubelle et elle s'est pris la bouteille sur le torse", ajoute une élève mobilisée. Et de poursuivre : "Après elle est tombée. On l'a ramassée. On a fait un grand cercle pour la laisser respirer, puis on l'a aidée à marcher." Et une autre témoin de renchérir : "On n'avait vraiment pas l'intention de la viser, ni de la blesser."

Trois lycéens interpellés… pour d'autres faits

La classe politique s'est toutefois rapidement saisie de ce fait divers. Alors que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a appelé à ce que "le calme revienne dans nos lycées", tout en annonçant que la Région allait se porter partie civile, le candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, a dénoncé sur X un "acte criminel" et demandé à ce que les auteurs des faits soient "retrouvés, jugés et sévèrement punis". Au sein du gouvernement, l'information a également été prise très au sérieux. Le ministre de l'Intérieur a ainsi dénoncé sur X des "violences urbaines" et une agression commise "par un élève". "Nous ne sommes plus ici dans le cadre d'un mouvement lycéen, ce sont des violences urbaines, qui appellent la réponse la plus ferme et déterminée", a-t-il déclaré. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a déploré un "comportement qui s'appelle un crime".

De son côté, le procureur de la République a révélé que trois lycéens âgés de 15 à 17 ans avaient été interpellés et placés en garde à vue ce jour. "En l'état des éléments probatoires, aucune de ces trois personnes n'a été placée en garde à vue à raison des faits dont a été victime l'adjointe au maire", a-t-il cependant précisé. Leurs arrestations sont liées à d'autres faits : attroupement, dégradations par moyens incendiaires ou encore violences contre des policiers. Confiée au Service interdépartemental de police judiciaire de Seine-et-Marne, l'enquête se poursuit afin d'identifier un suspect.

Dernières mises à jour

12:42 - Les images filmées par un lycéen ont été diffusées par BFMTV Des lycéens sont venus en aide à la conseillère régionale Angela Pascoa Dos Santos, touchée à la poitrine par une bouteille remplie d'essence le 10 novembre. Sur les images diffusées par BFMTV, l'élue apparaît recroquevillée au sol, les mains sur la poitrine, tandis que plusieurs élèves se pressent autour d'elle pour la secourir. Des tirs de mortiers étaient alors signalés devant l'établissement. 11:51 - Emmanuel Macron apporte "tout son soutien" à Angela Avond, agressée à Chelles Emmanuel Macron a exprimé sur X son soutien à Angela Avond, adjointe au maire de Chelles et conseillère régionale, aspergée d'essence devant un lycée de la commune. Le chef de l'État a également adressé son soutien à "l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale, en particulier les directions, qui font l'objet de violences". Tout mon soutien à Angela Avond, aspergée dessence devant un lycée à Chelles, ainsi quà lensemble des personnels de lÉducation nationale, en particulier les directions, qui font lobjet de violences. Sen prendre ainsi à une élue de la République ou à ceux qui sont à son service est inacceptable. La violence na pas sa place en démocratie. Ces faits nont rien à voir avec lexpression de revendications : ils relèvent de la brutalité et de lintimidation et doivent être punis avec la plus grande fermeté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 10, 2026

Une adjointe au maire de Chelles (Seine-et-Marne), également conseillère régionale d’Île-de-France, a été touchée par une bouteille d’essence mardi 10 novembre devant le lycée Gaston-Bachelard. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire, et l’auteur du jet est toujours recherché.