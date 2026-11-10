Élue agressée à Chelles, touchée par une bouteille d'essence : ce que l'on sait

Une adjointe au maire de Chelles et conseillère régionale d'Île-de-France a été victime d'un jet de bouteille d'essence ce mardi, en marge d'un rassemblement au lycée Gaston Bachelard.

Une élue agressée à Chelles, en Seine-et-Marne ? Ce mardi 10 novembre au matin, en marge d'un rassemblement au lycée Gaston Bachelard, la conseillère régionale d'Île-de-France et adjointe au maire de Chelles, Angela Pascoa Dos Santos, a été touchée par un jet de bouteille. Au micro de BFMTV, l'élue LR explique avoir vu "des jeunes tenter de mettre le feu à des poubelles devant le lycée". Et de se remémorer : "Je me suis approchée pour les en empêcher et c'est à ce moment-là que j'ai reçu une bouteille contenant de l'essence en pleine poitrine."

Selon le procureur de la République de Meaux, Angela Pascoa Dos Santos s'était rendue devant l'établissement avec des parents d'élèves afin de "soutenir les élèves souhaitant reprendre les cours". Alors qu'elle "interagissait avec des jeunes", d'après le parquet, une source policière confirme auprès de l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho, qu'elle aurait bien essayé d'empêcher un feu de poubelle avant de recevoir, selon le procureur, "sur le torse une bouteille fermée et pleine". Bouteille dont "un liquide jaune sentant l'essence" se serait échappé au moment de l'impact et se serait répandu sur son manteau. Il semble que le choc a été tel que l'élue a eu le souffle coupé et été contrainte de se mettre au sol.

"On n'avait vraiment pas l'intention de la viser, ni de la blesser"

Angela Pascoa Dos Santos s'est rendue en fin de matinée au commissariat de Chelles afin de déposer plainte. Sa qualité d'élue étant "très connue des habitants de la commune", d'après le parquet, une enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte. Et ce, d'autant plus que ce ne serait pas la première fois que l'élue était présente devant cet établissement pour faire, selon ses dires, la médiation entre forces de l'ordre et lycéens.

Devant l'établissement scolaire, BFMTV a recueilli plusieurs témoignages qui corroborent la version de l'élue. "Elle est venue devant les poubelles. Elle a fait des grands gestes et a dit : 'Ne brûlez pas les poubelles'", expliquent certains pour qui Angela Pascoa Dos Santos "n'était pas visée volontairement" par le jet. "La bouteille [d'essence], ils ont voulu la lancer dans la poubelle et elle s'est pris la bouteille sur le torse", ajoute une élève mobilisée. Et de poursuivre : "Après elle est tombée. On l'a ramassée. On a fait un grand cercle pour la laisser respirer, puis on l'a aidée à marcher." Et une autre témoin de renchérir : "On n'avait vraiment pas l'intention de la viser, ni de la blesser."

Trois lycéens interpellés… pour d'autres faits

La classe politique s'est toutefois rapidement saisie de ce fait divers. Alors que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a appelé à ce que "le calme revienne dans nos lycées", tout en annonçant que la Région allait se porter partie civile, le candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, a dénoncé sur X un "acte criminel" et demandé à ce que les auteurs des faits soient "retrouvés, jugés et sévèrement punis". Au sein du gouvernement, l'information a également été prise très au sérieux. Le ministre de l'Intérieur a ainsi dénoncé sur X des "violences urbaines" et une agression commise "par un élève". "Nous ne sommes plus ici dans le cadre d'un mouvement lycéen, ce sont des violences urbaines, qui appellent la réponse la plus ferme et déterminée", a-t-il déclaré. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a déploré un "comportement qui s'appelle un crime".

De son côté, le procureur de la République a révélé que trois lycéens âgés de 15 à 17 ans avait été interpellés et placés en garde à vue ce jour. "En l'état des éléments probatoires, aucune de ces trois personnes n'a été placée en garde à vue à raison des faits dont a été victime l'adjointe au maire", a-t-il cependant précisé. Leurs arrestations sont liées à d'autres faits : attroupement, dégradations par moyens incendiaires ou encore violences contre des policiers. Confiée au Service interdépartemental de police judiciaire de Seine-et-Marne, l'enquête se poursuit afin d'identifier un suspect.