Ehpad saccagé et incendié dans la Loire : "il y aurait pu avoir des morts", ce que l'on sait de cette nuit d'effroi

Plusieurs individus ont vandalisé un Ehpad à La Grand-Croix dans la Loire dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont saccagé et incendié une partie des locaux. Les proches des résidents sont révoltés.

Indignation, colère et stupéfaction dans la Loire. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Ehpad de La Grand-Croix, commune de 5 000 habitants située tout près de Saint-Étienne, a été le théâtre d'une attaque perpétrée par deux individus. Les malfrats se sont introduits par effraction avant d'allumer plusieurs incendies, rapidement maîtrisés par les pompiers, comme indiqué par la police et le parquet auprès de l'Agence France-Presse (AFP). Personne n'a été blessé, ni même incommodé par la fumée, a précisé la direction de l'établissement qui abrite une centaine de résidents.

Vers deux heures du matin, "des membres du personnel ont aperçu deux personnes au rez-de-chaussée en train de saccager des locaux techniques et logistiques, dont la cuisine" de l'Ehpad Les Tilleuls, a détaillé Marina Thévenon, directrice de la communication du groupe mutualiste AÉSIO Santé, qui le gère. Avant de forcer la porte d'entrée, les assaillants ont lancé des projectiles sur les fenêtres, mis le feu aux poubelles à l'extérieur du bâtiment puis en ont poussé deux en feu à l'intérieur, a précisé Yves Cellier, le directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN) de la Loire.

"Il y aurait pu avoir des morts si le feu s'était propagé aux étages supérieurs"

Des locaux techniques et logistiques, dont la cuisine, ont été détériorés. Le réfectoire, du matériel médical et des frigos ont aussi été dégradés durant la nuit. Trois véhicules ont également été touchés par les feux de poubelles à l'extérieur, a précisé Yves Cellier, le directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN) de la Loire. Une enquête pour "destruction et dégradation par incendie" a été confiée à la police judiciaire, a annoncé la procureure de Saint-Étienne, Anne Gaches. De son côté, le maire de La Grand-Croix, Luc François, a condamné ces actes et apporté son soutien aux résidents et au personnel de l'Ehpad.

"C'est de l'inconscience, il y aurait pu avoir des morts si le feu s'était propagé aux étages supérieurs" où sont logés les résidents, a déploré Yves Cellier, évoquant, dans ce quartier, des "épisodes de violence urbaine sporadiques" auxquels sont confrontés ses services. Cet épisode a profondément choqué les familles des résidents de l'Ehpad Les Tilleuls.

"C'est affreux... affreux. Je ne comprends pas. Ils ne savent plus quoi faire de leur peau. Ils se vengent de quoi ? De la société ? Mais la société qui habite ici, elle n'a rien fait", témoigne une proche au micro de RTL. "Ça me dépasse. C'est intolérable, incompréhensible", confie une seconde. C'est tout simplement "au-delà de l'entendement", confie une proche informée des faits dans la journée, "je suis révoltée", abonde-t-elle au micro de France Info. Les individus responsables des saccages, au moins deux, sont toujours en fuite ce jeudi matin.