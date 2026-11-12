Pourquoi deux gardes républicains sont-ils tombés devant Emmanuel Macron à l'Elysée ? Des images saisissantes

Deux gardes républicains se sont évanouis coup sur coup dans la cour de l'Elysée alors qu'Emmanuel Macron recevait le président slovaque Peter Pellegrini.

Inquiétude dans la cour de l'Elysée. Ce mercredi 11 novembre 2026, deux gardes républicains se sont effondrés sur le parvis du palais lors de la cérémonie d'accueil du président slovaque Peter Pellegrini, à deux pas d'Emmanuel Macron. Au moment où la voiture du dirigeant slovaque arrive, un premier membre de la garde d'honneur vacille. Son épée lui échappe, puis il tombe en arrière, contre un poteau du palais, comme en atteste la vidéo complète de Reuters.

Palais de l'Élysée: un membre de la garde d'honneur s'effondre près d'Emmanuel Macron https://t.co/7S0FBUYhx7 — BFM (@BFMTV) November 11, 2026

L'homme commence à vaciller une première fois vers l'avant avant de lâcher son épée et de s'écrouler violemment, manquant de se cogner la nuque contre la colonne juste derrière lui. Alerté par le bruit, Emmanuel Macron se tourne vers lui et s'en approche alors. Rapidement, une demi-douzaine de personnes vient prendre en charge le membre de la garde d'honneur. Il a rapidement été évacué.

Un deuxième malaise quelques secondes plus tard

"Oh la la, qu'est-ce qu'ils ont ?", s'alarme une journaliste présente sur place. "Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?", s'exclame un autre. Mais les rebondissements lors de cet épisode ne sont pas terminés. Pendant ce temps, Peter Pellegrini descend de sa voiture et attend près des escaliers, médusé par la scène. C'est alors qu'un second bruit d'épée retentit, de l'autre côté de la cour cette fois. Un autre garde fait lui aussi un malaise. Plusieurs personnes se dirigent vers lui.

Le second garde, "qui tient encore debout, sera évacué à l'intérieur du palais, tandis que les deux dirigeants fermeront la marche", indique BFMTV. À ce stade, aucune information supplémentaire n'a filtré concernant l'état de santé des deux membres de la garde républicaine. La cause de leurs malaises n'est pas connue, et aucun lien ne peut être établi entre les deux.