Affaire Marion Wagon : qui est l'homme recherché par les enquêteurs ?

Trente ans après la disparition Marion Wagon, un appel à témoins est lancé pour retrouver un homme d'une soixantaine d'années. Les magistrats s'appuient sur le témoignage troublant mais précis d'une femme de 43 ans.

Une affaire vieille de trente ans en passe de connaître un rebondissement majeur ? En effet, trente ans après la disparition de Marion Wagon à Agen (Lot-et-Garonne), un témoignage inédit pourrait ouvrir une nouvelle piste. Selon les informations du Parisien, une femme de 43 ans dit avoir été suivie par un homme inquiétant le jour des faits, à quelques mètres du trajet emprunté par la fillette disparue. Jeudi 12 novembre, le pôle cold case de Nanterre a lancé un appel à témoins pour retrouver cet homme qui pourrait être âgé d'une soixantaine d'années aujourd'hui.

"Si une personne a le souvenir d'avoir croisé un homme suspect dans les rues d'Agen correspondant à la description faite par une jeune fille de l'époque, elle doit se manifester auprès de la police la section de recherches de la gendarmerie ou le pôle cold case", indique le parquet de Nanterre, saisi du dossier depuis 2022.

Pour rappel, le 14 novembre 1996 à Agen, la petite Marion Wagon, 10 ans, quitte l'école vers 12h10 pour rentrer déjeuner chez elle. Ne la voyant pas arriver, ses parents donnent l'alerte et les premières recherches sont menées par le commissariat local mais ne donnent rien. Plusieurs pistes sont alors explorées, un peintre est entendu par la police après qu'un chien renifleur a marqué l'arrêt, là où il range ses vêtements dans un local, mais il est finalement relâché. Un homme s'est également accusé du meurtre de la fillette en 1997, puis a été mis hors de cause. Trois décennies plus tard, la juge Sabine Khéris "pourrait s'intéresser de nouveau à son cas", indique le quotidien francilien. Le tueur en série et pédocriminel Michel Fourniret a aussi été suspecté longtemps dans l'affaire Wagon. C'est en 2025, seulement, que l'ADN de Marion Wagon est reconstitué grâce aux progrès scientifiques.

Un homme qui faisait "très peur" au pull bleu torsadé

Aujourd'hui, c'est donc un nouveau témoignage qui pourrait tout faire basculer. Recueilli le mois dernier par les gendarmes de la section de recherches de Bordeaux, il provient d'une quadragénaire. Collégienne au moment des faits dans un établissement situé rue Paul-Dangla, à Agen - la rue où vivaient alors Marion Wagon et sa famille - elle explique avoir été suivie par un homme qui lui a fait "très peur" le jour de la disparition de Marion. Elle décrit très précisément cet homme : environ trente ans, "teint mat, brun, bien habillé, il porte, selon ses souvenirs, un pull bleu torsadé", indique le quotidien Le Parisien.

La ressemblance des faits avec ce qu'aurait vécu Marion Wagon est frappante, et cette femme ne peut désormais plus s'empêcher de faire le lien. D'autant plus que l'adresse du 2 bis, rue Lisbonne à Agen est mentionnée, adresse à laquelle elle dit s'être réfugiée pour échapper à cet homme. À l'époque, cette adresse faisait partie des éléments clés de l'enquête : elle se situait sur le chemin que Marion Wagon empruntait pour rentrer chez ses parents. C'est également ici, précisément, que des chiens ont pisté la trace olfactive de la petite fille, dans un local utilisé par des peintres en bâtiment pour ranger leur matériel.

Un voisin suspect au profil "assez sulfureux"

Depuis 2025, la justice dispose désormais de l'ADN complet de Marion Wagon, grâce à une page d'un cahier de poésie de la fillette, qui avait été transmise par ses parents au laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux. Une empreinte génétique a donc pu être détectée trente ans après les faits. La Justice va donc désormais pouvoir comparer cet ADN à un ADN retrouvé sur une scène de crime ou à des ossements, entre autres, de manière à identifier Marion Wagon.

La piste d'un voisin de la famille "doit" également "être prise au sérieux", précise l'avocat de la famille Wagon auprès de France 3 Nouvelle Aquitaine. Un an et demi après la disparition de Marion, il s'est suicidé. Il aurait agressé sexuellement une autre fillette et plusieurs éléments troublants ont été rapportés. "La maman de Marion a toujours dit, mais on n'a jamais voulu l'écouter, que quand elle était chez elle, dans l'anxiété, quand elle attendait sa fille à la fenêtre revenant de l'école, elle a entendu des cris dans l'immeuble (...) Tant et si bien que le juge d'instruction de Nanterre a pensé que le drame avait peut-être eu lieu dans l'immeuble". "Dans l'immeuble se trouvait un personnage assez sulfureux, qui s'est illustré un an et demi après, dans un viol d'une trivialité assez dégueulasse", abonde Me Georges Catala. Il s'git là d'éléments supplémentaires qui ne permettent pas encore de percer le mystère.