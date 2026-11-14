Incendie d'un immeuble de 12 étages au Mans : évacuation, blessés, personnes relogées… le bilan du sinistre

Un violent incendie s'est déclaré dans la soirée du vendredi 13 novembre au quatrième étage d'un immeuble du Mans, mobilisant 65 pompiers. Neuf personnes ont été légèrement blessées et une dizaine d'habitants ont dû être relogés.

Neuf personnes ont été légèrement blessées dans un incendie qui s'est déclaré dans la soirée du vendredi 13 novembre dans un immeuble d'habitation de douze étages au Mans (Sarthe). L'incident a nécessité l'évacuation des résidents et le relogement d'une dizaine d'entre eux, a appris Angers Info. Le sinistre a démarré peu avant 23 h au quatrième étage du bâtiment situé rue Édouard-Herriot, dans le quartier populaire des Sablons, ravageant le palier de ce niveau. Face aux risques de propagation des flammes et des fumées dans la tour d'habitation, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe a immédiatement déclenché un plan d'intervention massif. Les habitants menacés ont pu être évacués à temps de leurs logements avant que la situation ne dégénère.

Soixante-cinq sapeurs-pompiers et vingt-cinq engins ont été dépêchés sur place pour venir à bout du feu et stopper les importants dégagements de fumée. Des effectifs issus de dix centres de secours du département, dont ceux du Mans Sud, du Mans Degré, de Changé, de Connerré ou encore d'Écommoy ont joint leurs efforts. Cette réaction rapide a permis de circonscrire rapidement le foyer principal, tandis que les équipes médicales et le Samu ont pris en charge neuf personnes légèrement blessées ou incommodées par les fumées. Toutes ont été évacuées vers des établissements hospitaliers de l'agglomération pour des examens et une mise en observation : six d'entre elles ont été transportées au centre hospitalier du Mans, tandis que les autres ont été dirigées vers le Pôle Santé Sud, sans qu'aucun pronostic vital ne soit engagé.

Les habitants accueillis dans une école

Parallèlement aux opérations de secours, la municipalité du Mans a ouvert en urgence les portes de l'école voisine du Petit Louvre afin d'accueillir les résidents évacués et d'y installer un centre de coordination. Sur le terrain, la première adjointe au maire, Cécile Leroux, a supervisé les opérations aux côtés des équipes d'astreinte de la Ville, de la Métropole, de la police municipale ainsi que des représentants du bailleur social Le Mans Métropole Habitat. Cette cellule de crise a permis de recenser les évacués et d'évaluer au cas par cas les besoins des habitants sinistrés.

Une fois l'immeuble ventilé et sécurisé par les pompiers, les occupants résidant à partir du cinquième étage et aux niveaux supérieurs ont été autorisés à regagner leurs appartements dans la matinée de samedi. En revanche, pour les habitants des niveaux inférieurs directement touchés par les dégâts des eaux, les suies ou les fumées, le retour à domicile s'est avéré impossible dans l'immédiat. Une dizaine de personnes se retrouvant sans solution d'hébergement familial ou personnel ont ainsi été prises en charge et relogées pour le reste de la nuit par les services municipaux.