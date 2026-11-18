Un des policiers mis en cause dans l'agression de Michel Zecler en 2020, a reconnu ce mercredi un procès-verbal totalement falsifié. Les trois accusés encourent une peine de plus de 10 ans de réclusion criminelle.

L'heure du passage aux aveux. Ce mercredi, l'un des trois policiers mis en cause dans l'agression de Michel Zecler en 2020, Philippe Tondeux, a reconnu un procès-verbal "faux de A à Z" et dans lequel tout est à charge contre le producteur de musique. Le PV l'accusait d'avoir agressé les forces de l'ordre, une version invalidée par les images de vidéosurveillance.

Pour rappel, Le 21 novembre 2020, Michel Zecler, producteur de musique est interpellé par une patrouille de police en pleine crise du Covid pour non-port du masque et suspicion de consommation de cannabis. Il subit un passage à tabac ultra violent dans le sas d'entrée de son local. L'expertise médicale relèvera un traumatisme cranio-facial, une plaie à la lèvre et au cuir chevelu et une rupture complète du tendon du biceps, justifiant une interruption totale de travail (ITT) de 45 jours.

"Si je me retrouve devant une cour criminelle, c'est parce que c'est grave et j'en ai bien conscience", reconnaît le plus âgé des trois accusés, Philippe Tondeux. "Monsieur Zecler prend des coups, c'est très très grave, je m'en excuse, il n'avait pas à prendre les coups qu'il a pris", poursuit-il pendant l'audience. Selon lui, il y a trois choses graves : "les coups portés (...) qu'il aurait été condamné pour des choses qu'il n'a pas faites (...) et la troisième, c'est le fait d'être condamné pour faux en écriture qui met en porte-à-faux la justice", explique-t-il.

Les policiers encourent 15 ans de réclusion

En plus d'être poursuivis pour violences volontaires en réunion, les trois policiers - Aurélien Lapersonne, 29 ans, Pierre Plantier, 37 ans et Philippe Tondeux, 50 ans, sont accusés de faux en écriture publique pour ce procès-verbal, selon lequel Michel Zecler aurait frappé les policiers et tenté de se saisir d'une arme de service. "Ces excuses, elles sont vraiment sincères", assure Philippe Tondeux en s'adressant directement à Michel Zecler.

En revanche, la question du racisme, omniprésente durant tous les débats, est catégoriquement démentie par les accusés. Michel Zecler affirme avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises pendant son passage à tabac le 21 novembre 2020. L'enquête, tout en ne mettant pas en doute sa sincérité, n'avait cependant pas retenu cette circonstance aggravante faute de preuves. La cour criminelle de Paris examinera justement au moment du délibéré la dimension raciste de l'agression du producteur de musique. Les trois policiers encourent 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende.