Quatre à six ans de prison ferme ont été requis contre les trois policiers poursuivis pour l'agression du producteur Michel Zecler ce jeudi 19 novembre. Le verdict est attendu vendredi.

Le 21 novembre 2020, le producteur de musique Michel Zecler est interpellé par une patrouille de police en pleine crise du Covid pour non-port du masque et suspicion de consommation de cannabis. Il subit un passage à tabac ultraviolent dans le sas d'entrée de son local. L'expertise médicale relèvera un traumatisme cranio-facial, une plaie à la lèvre et au cuir chevelu et une rupture complète du tendon du biceps, justifiant une interruption totale de travail (ITT) de 45 jours.

Trois policiers sont jugés depuis le 9 novembre pour "violences volontaires" et "faux en écriture publique". Ce mercredi, l'un des trois policiers mis en cause dans l'agression de Michel Zecler en 2020, Philippe Tondeux, a reconnu un procès-verbal "faux de A à Z" et dans lequel tout est à charge contre le producteur de musique. Le PV l'accusait d'avoir agressé les forces de l'ordre, une version invalidée par les images de vidéosurveillance.

La circonstance aggravante de racisme réclamée

Ce jeudi 19 novembre, l'avocate générale a requis quatre, cinq et six ans de prison ferme contre les trois policiers poursuivis pour l'agression de Michel Zecler. Pour chacun, elle a également requis un mandat de dépôt à effet différé, avec exécution provisoire. "Je souhaite que ces accusés commencent à purger leur peine après cette audience, même s'ils font appel de la décision que vous prononcerez", a-t-elle déclaré. Le verdict est attendu vendredi.

Elle a aussi requis que la circonstance aggravante d'injures racistes soit retenue contre les trois accusés avant de demander à la cour de "les interdire définitivement d'exercer la fonction de policier". L'enquête, tout en ne mettant pas en doute la sincérité de Michel Zecler, n'avait pas retenu cette circonstance aggravante faute de preuves. Michel Zecler affirme avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises pendant son passage à tabac le 21 novembre 2020. Les trois accusés, eux, nient catégoriquement la question du racisme. Mais la cour criminelle de Paris examinera bien au moment du délibéré la dimension raciste de l'agression du producteur de musique.

"C'est très très grave", les excuses d'un policier

"Ils ont montré qu'ils n'étaient pas dignes de l'uniforme, et il n'est pas envisageable que votre cour donne comme signal qu'ils pourraient juste, demain, être interdits de voie publique", a précisé l'avocate générale. Mardi, Philippe Tondeux indiquait avoir "bien conscience" de ses actes. "Monsieur Zecler prend des coups, c'est très très grave, je m'en excuse, il n'avait pas à prendre les coups qu'il a pris", a-t-il lâché.

Selon lui, il y a trois choses graves : "les coups portés (...) qu'il aurait été condamné pour des choses qu'il n'a pas faites (...) et la troisième, c'est le fait d'être condamné pour faux en écriture qui met en porte-à-faux la justice", a-t-il poursuivi. "Ces excuses, elles sont vraiment sincères", a assuré Philippe Tondeux en s'adressant directement à Michel Zecler.