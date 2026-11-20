Un homme a tenté de faire exploser des bouteilles de gaz dans une station-service à Soissons et a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation.

Un homme a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi à Soissons (Aisne), en train d'ouvrir des bouteilles de gaz dans une station-service selon Europe 1. Une information confirmée ce vendredi par la procureure de la République de Soissons. Le suspect qui a crié "Allah Akbar" a été placé en garde à vue pour "tentative de destruction par moyens dangereux" et "apologie du terrorisme".

Vers 4 heures du matin, les policiers sont tombés nez à nez avec cet homme "en train de dévisser les bouchons de bouteilles de gaz situées dans une station-service rue Villeneuve (...) avec à la main ce qui leur semblait être un briquet ainsi qu'une cigarette allumée", précise la procureure Laureydane Ortuno, dans son communiqué. Les membres des forces de l'ordre l'ont alors maîtrisé avant de "refermer rapidement les bouteilles de gaz", c'est là qu'il a crié "Allah Akbar".

Le suspect faisait l'objet d'une mesure de tutelle

"On arrive à proximité d'un individu qui tient un briquet dans une station-service, vous imaginez bien... On arrive en fin de nuit, nos collègues ont été super prudents et au nom de l'Alliance Police Nationale, je les félicite. Pas de coup de feu, l'individu a été interpellé sans incident, heureusement. On a peut-être évité le pire", rapporte Jean-Pierre Cloez, délégué du syndicat Alliance dans les Hauts-de-France, au micro d'Europe 1. Notamment car la station-service en question "se trouve juste en face de la gare de Soissons, accolée à des habitations", apprend-on.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est "inconnu des services de renseignements territoriaux" et n'a jamais été condamné par la justice. En revanche, il était sorti d'hospitalisation psychiatrique le 20 août dernier et faisait l'objet d'une mesure de tutelle. Le parquet national antiterroriste (PNAT) a été avisé mais "l'enquête se poursuit sous la direction de la procureure de la République de Soissons", précise cette dernière.