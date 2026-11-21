Un bébé a été oublié pendant plusieurs heures dans une crèche à Montataire (Oise). L'enfant a été retrouvé sain et sauf. Une enquête a été ouverte, les parents ont porté plainte.

Un enfant de 14 mois sans surveillance et oublié... dans une crèche fermée. À Montataire, dans l'Oise, un bébé a été retrouvé seul, en pleurs, dans un lit du dortoir de l'établissement, dans la soirée du jeudi 19 novembre. Une enquête a été lancée pour faire la lumière sur cet incident. Elle est ouverte pour "suspicion de privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur par personne ayant autorité", fait savoir le parquet de Senlis, selon les informations de franceinfo. Les parents du nourrisson ont porté plainte dans la foulée.

De nombreuses questions se posent après cet incident. Le bébé, qui a été vu par un médecin, va bien. Le groupe qui détient la crèche parle d'un incident "profondément choquant". L'enfant a été découvert sous les coups de 20h30 par une patrouille de policiers intervenue sur place après une demande venant du parquet. Un agent de sécurité, présent sur les lieux et détenant le double des clefs de la crèche, a permis aux forces de l'ordre de pénétrer à l'intérieur de l'établissement.

Des explications sur l'origine de cet incident ?

Le procureur de Senlis a retracé une partie des événements. Le père du nourrisson a tenté d'entrer en contact avec la crèche, sans y parvenir, pour alerter de son retard, lui qui était chargé de venir chercher son enfant. "Sur place, à 18h20, le père constatait que la crèche était fermée et dépourvue de personnel", a indiqué le procureur. Pourtant, l'établissement doit fermer ses formes à 18h30.

Sans nouvelles de leur enfant, les parents ont contacté dans la foulée les services de police. Des recherches ont été menées au niveau des services de secours et hospitaliers pour tenter de savoir où était le bébé. Mais les investigations n'ont rien donné. C'est donc l'intervention sur place des policiers qui a permis de retrouver le bébé. Quatre membres du personnel ont été entendus par la police. Il s'agit de la directrice de la crèche et de trois employées.