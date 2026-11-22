Michel Zecler réagit pour la première fois au verdict rendu par la cour criminelle de Paris. Les policiers qui ont agressé le producteur de musique ont été condamnés à plusieurs années de prison.

Les premiers mots de Michel Zecler après le verdict. Le producteur de musique sort du silence dans un entretien à TF1, dévoilé ce dimanche 22 novembre. Deux jours plus tôt, trois policiers ont été condamnés pour avoir passé à tabac le quadragénaire en novembre 2020. "Quinze jours de procès, c'est vrai que ça prend de l'énergie", confie-t-il à la première chaîne, lui qui ne s'était toujours pas exprimé publiquement depuis le verdict. Les trois policiers ont été condamnés à cinq ans de prison par la cour criminelle de Paris, avec des peines allant d'un à deux ans ferme. La circonstance aggravante d'injures racistes a été retenue. Les policiers ont interdiction à vie d'exercer à nouveau leur travail.

Michel Zecler évoque ses réserves après ce verdict. "Je pense que des peines plus dissuasives auraient été peut-être plus efficaces pour des futurs auteurs de violences illégitimes", explique-t-il à TF1. Néanmoins, "il faut respecter la justice, les décisions de justice, donc je m'applique cette règle", assure Michel Zecler.

"J'ai perdu une partie de moi", Michel Zecler revient sur son agression

Les trois policiers ont bien menti dans leur procès-verbal. Les agents n'ont pas été agressés par Michel Zecler. Les images de vidéosurveillance ont confirmé cette version. Sans l'existence de ces images, "où je serais aujourd'hui ? Les gens ne me croiraient pas, j'aurais tout perdu. Je me suis encore plus rendu compte lors de ce procès qu'ils me croient aujourd'hui. On sait que je n'ai pas menti", dit le producteur de musique.

Six ans après les faits et quelques heures après la fin du procès, Michel Zecler revient sur les conséquences de son agression sur sa vie. La cicatrice est toujours présente. "Le jour de mon agression, je crois que c'est ce jour-là que j'ai perdu une partie de moi. Je ne pensais pas justement que psychologiquement, ça pouvait être aussi dur", confie-t-il notamment à la première chaîne. Michel Zecler affiche sa détermination à tourner la page. "Je suis bien entouré. Je me soigne. Et j'ai hâte que tout ça soit derrière moi", explique le producteur.