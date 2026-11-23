Le couple Estrosi et France Télévisions sont renvoyés devant la justice dans le cadre de l'affaire liée à l'organisation du Nice Climate Summit et de l'Eurovision Junior à Nice en 2023, a indiqué le parquet de Marseille.

La Côte d'Azur dans la tourmente. Dans le cadre de l'affaire liée à l'organisation du Nice Climate Summit et de l'Eurovision Junior à Nice en 2023, le parquet de Marseille a annoncé le renvoi de l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, devant le tribunal correctionnel. Un coup de massue pour l'ex-premier édile désormais soutien d'Edouard Philippe dans la course à l'élection présidentielle 2027.

En effet, l'ancien maire Horizons de la baie des Anges, ainsi que son épouse Laura Tenoudji-Estrosi (salariée de France Télévisions depuis 23 ans), le président du journal La Tribune Jean-Christophe Tortora, le journal, le groupe France-Télévisions et deux autres sociétés de production seront prochainement face à la justice, selon les informations de Mediapart. Christian Estrosi sera jugé pour des soupçons de "prise illégale d'intérêts par un élu public", Laura Tenoudji-Estrosi pour complicité et recel de ce délit et recel pour les autres mis en cause. Tous bénéficient de la présomption d'innocence.

Une audience de mise en état prévue le 18 décembre 2026

Concernant l'Eurovision Junior organisée en 2023 à Nice, c'est le choix de confier l'animation de la cérémonie à Laura Tenoudji-Estrosi, "alors même que la municipalité, dirigée à l'époque par son mari, s'était montrée très généreuse pour l'accueillir, avec une prise en charge à hauteur de 605 000 euros", rappelle Mediapart.

Au sujet du Nice Climate Summit, l'ancien maire n'avait pas mentionné les liens entre son épouse - qui devait y animer deux tables rondes avant de renoncer - et La Tribune, titre auquel elle collabore de manière indépendante, et qui bénéficie d'aides financières de collectivités dirigées par Christian Estrosi.

Selon les avocats de Christian Estrosi, leur client est "blanchi sur le fond des accusations". "Reste seulement un débat juridique sur les conditions purement formelles de sa participation à certaines décisions. Nous plaiderons et obtiendrons sa relaxe", assurent-ils. De son côté, l'avocate de Laura Tenoudji-Estrosi, Marie-Alix Canu-Bernard, se dit "soulagée de voir enfin aboutir l'issue de cette enquête qui a permis de constater qu'il n'y avait ni corruption, ni trafic d'influence, ni détournements de fonds publics".

Jean-Christophe Tortota a déclaré qu'il "reste naturellement à la disposition des autorités judiciaires pour apporter tout élément utile à la procédure en cours" et le groupe France Télévisions assure qu'il s'expliquera concernant les divers événements niçois concernés : "Il sera démontré qu'aucune infraction n'a été commise", est-il rapporté dans les colonnes de Mediapart. Une audience de "mise en état" pour arrêter le calendrier lié à ces poursuites est prévue le 18 décembre prochain.